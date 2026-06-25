Extorsionadores dejan dinamita y carta amenazante en chatarrería de San Juan de Lurigancho

Personal de la UDEX acudió al lugar para acordonar la zona y retirar de manera segura el material explosivo (Créditos: Panamericana TV)

Una banda criminal dejó una carta extorsiva y dos kilos de dinamita en la puerta de una chatarrería ubicada en la avenida El Bosque, cuadra cuatro, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La alerta movilizó a la Policía y a personal de la UDEX, que llegó al local para aislar el perímetro y retirar el material explosivo hallado en el ingreso del negocio.

Según Buenos días Perú de Panamericana TV, cuatro sujetos llegaron al lugar a bordo de un vehículo. Al descender, dejaron una bolsa negra en la puerta del establecimiento. Dentro se encontraban los cartuchos de dinamita y un mensaje con amenazas dirigido al propietario. Un trabajador contó que el hostigamiento no comenzó ese día y que el personal ya había recibido advertencias durante las últimas semanas.

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“Dejaron dos kilos de dinamita”, afirmó un empleado que no quise identificarse por temor a represalias. El mismo trabajador advirtió sobre el riesgo. “Si explota, va a volar todo. No llegó a explotar”, mencionó al medio.

Él también confirmó la presencia de una nota dentro de la bolsa. Al ser consultado por el contenido, sostuvo que el texto quedaba “firmado por Los Mexicanos”. Además, señaló que el mensaje incluía una exigencia directa: “Que se comunique. La próxima será una granada”. Según su versión, esa amenaza buscaba forzar un contacto con quienes dejaron el escrito.

Personal de la UDEX acudió al lugar para acordonar la zona y retirar de manera segura el material explosivo (Captura de pantalla de Panamericana TV).

Intervención policial y retiro del explosivo

Tras la notificación, la zona quedó acordonada mientras la UDEX realizó el retiro de los cartuchos de dinamita. La Policía mantuvo el control del entorno durante el procedimiento, con el objetivo de evitar riesgos para transeúntes, vecinos y trabajadores del local. Hasta ese momento, no se había identificado a los autores ni se conocía con precisión qué organización estaba detrás de las amenazas contra el dueño del negocio.

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Cámara de seguridad y continuidad del trabajo

En el establecimiento existe una cámara de seguridad que, según la información recogida en el lugar, habría registrado la llegada de los sospechosos y el momento en que dejaron la bolsa con el explosivo y el mensaje extorsivo. Esa grabación podría aportar detalles sobre el vehículo y el desplazamiento de los implicados.

Pese a las advertencias, trabajadores de la chatarrería indicaron que no detendrán sus labores y que continuarán con sus actividades habituales. El pedido central, afirmaron, es que la Policía logre intervenir a los responsables del hecho y frene las amenazas que, según su relato, se mantienen desde semanas atrás.

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Los delincuentes llegaron en un vehículo y abandonaron una bolsa con explosivos y amenazas dirigidas al propietario (Captura de pantalla de Panamericana TV).

Canales contra la extorsión

El Ejecutivo puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, reservado y disponible las 24 horas. Mediante esta línea, la ciudadanía puede comunicar casos de extorsión y pedir resguardo policial inmediato. La plataforma coordina acciones con la Central de Emergencias 105 y admite el envío de pruebas, como audios o videos.

línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.

celular 942841978: contacto directo para reportes y avisos.

comisarías: dependencias distritales para formalizar denuncias.

depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional a cargo de las investigaciones.

La extorsión no golpea solo a choferes y empresas de transporte. También alcanza a dueños de negocios —bodegas, gimnasios y otros comercios de barrio—, que reciben amenazas y pedidos de dinero para continuar con sus actividades o evitar ataques. Entre las formas de presión se mencionan intimidaciones contra familiares, daños a los locales y cobros semanales.

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