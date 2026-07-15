Sismos de 4.0 y 4.6 se registraron frente a la costa de Ica en poco más de dos horas, según reportó el IGP

Un mapa satelital de Perú indica los epicentros de dos sismos de magnitud 4.6 y 4.0 en la costa de la región de Ica, según datos del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica volvió a registrarse frente al litoral de la región Ica durante la noche del martes 14 de julio. En un intervalo de poco más de dos horas, los sistemas oficiales reportaron dos movimientos telúricos con epicentros ubicados en el océano Pacífico, al suroeste de la ciudad de Ica.

Los reportes fueron difundidos por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país. Ambos eventos también fueron evaluados por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú para determinar posibles efectos sobre el litoral.

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Las autoridades descartaron cualquier riesgo de tsunami tras los dos movimientos. La evaluación oficial confirmó que ninguno de los eventos reunió las condiciones necesarias para generar alteraciones en el mar peruano.

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde ocurre una elevada actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas. Por esa razón, las entidades especializadas mantienen vigilancia permanente y difunden recomendaciones dirigidas a la población.

El segundo sismo alcanzó una magnitud de 4.6 frente a Ica

Dos sismos se registraron frente a la costa de Ica durante la noche del 14 de julio. Captura de pantalla

El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 21:40:25 del 14 de julio. Según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0447, el evento registró una magnitud de 4.6 y una profundidad de 34 kilómetros.

El epicentro se localizó a 108 kilómetros al suroeste de Ica, en la provincia y región del mismo nombre. El IGP precisó que la intensidad alcanzó niveles II-III en la ciudad de Ica, de acuerdo con la escala de percepción utilizada para este tipo de fenómenos.

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Tras el análisis correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú difundió un aviso oficial con el mensaje: “NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO”. El comunicado indicó que la evaluación correspondió al evento de magnitud 4.6 registrado frente a la costa iqueña y tomó como fuente la información emitida por el IGP.

Un primer movimiento sísmico ocurrió poco después de las 7:30 de la noche

Horas antes, a las 19:33:45, el Centro Sismológico Nacional registró otro sismo frente a la misma región. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0443 señaló una magnitud de 4.0 y una profundidad de 38 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 92 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica. Ambos movimientos compartieron una ubicación marítima, aunque con diferencias en distancia respecto de la costa y en profundidad.

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La Dirección de Hidrografía y Navegación también evaluó este primer evento y emitió un comunicado con el mismo resultado. El aviso oficial indicó: “NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO”, luego del análisis del movimiento sísmico de magnitud 4.0 registrado durante la tarde.

Un mapa de Perú muestra la provincia de Ica resaltada con una estrella amarilla y una etiqueta roja, indicando la ubicación probable de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indeci recuerda las medidas de prevención frente a un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) mantiene una serie de recomendaciones para reducir riesgos antes, durante y después de un movimiento sísmico.

Entre las acciones preventivas, la entidad recomienda identificar zonas seguras dentro de la vivienda o del centro de trabajo, preparar una mochila de emergencia, participar en simulacros y enseñar a los menores de edad las medidas básicas de protección. También aconseja solicitar la evaluación de un ingeniero para reforzar las viviendas cuando resulte necesario.

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Durante un sismo, Indeci señala que la prioridad consiste en conservar la calma y buscar un espacio seguro si la salida no resulta inmediata. La institución también recomienda mantenerse alejado de ventanas y objetos con riesgo de caída, evitar el uso de ascensores y limitar las llamadas telefónicas para no saturar las redes de comunicación, con preferencia por el envío de mensajes de texto.

Recomendaciones para las horas posteriores al movimiento

Después de un sismo, Indeci aconseja revisar posibles fugas de gas con el fin de prevenir incendios y brindar ayuda a las personas lesionadas si la situación lo permite.

La entidad también recuerda que la población puede comunicarse con los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos mediante el 116, el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al 106 y la Cruz Roja Peruana al (01) 2660481 cuando resulte necesario.

Otra de las recomendaciones consiste en permanecer alerta ante posibles réplicas y evitar el ingreso a inmuebles que presenten daños estructurales. En las zonas cercanas al litoral, Indeci indica que la población debe mantenerse alejada del mar hasta que las autoridades competentes descarten cualquier peligro de maremoto, aunque en esta ocasión la Dirección de Hidrografía y Navegación confirmó que ninguno de los dos sismos registrados frente a Ica generó tsunami en el litoral peruano.

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