Keiko Fujimori da por cerrados “cuatro años perdidos” con Colombia y prioriza la relación con De la Espriella

Keiko Fujimori acusó a Petro de debilitar los vínculos con Colombia durante su Gobierno y habló sobre De la Espriella - crédito Reuters/Presidencia/Colprensa

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dio por cerrados los cuatro años de deterioro en la relación con Colombia que atribuyó al gobierno de Gustavo Petro y afirmó que trabajará con el presidente electo Abelardo de la Espriella porque, sostuvo, las autoridades electorales colombianas ya lo proclamaron ganador y ese resultado marcará la relación bilateral.

La mandataria describió ese período como “cuatro años perdidos” y señaló que, en lugar de profundizar los vínculos entre ambos países, la relación se debilitó. Aun así, dijo que no quiere que Perú quede “atrapado en el pasado” y planteó que el foco debe estar en el potencial futuro de una agenda común.

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La presidenta electa de Perú afirmó que las injerencias políticas de Petro en los asuntos de su país generaron tensiones entre las naciones - crédito Reuters

“El presidente que se va, Gustavo Petro, tuvo muchas opiniones e injerencias políticas en Perú que generaron un ánimo de desconfianza”, respondió en una entrevista con Semana.

En esa línea, aseguró que el próximo vínculo con Bogotá estará guiado por un criterio institucional. Frente a la falta de reconocimiento de Petro al triunfo de De la Espriella, dijo que para ella “lo importante es lo que señalan las instituciones electorales” y que el futuro gobierno peruano se relacionará con “el presidente que estos organismos han proclamado”; “lo demás es irrelevante”, añadió.

Fujimori dijo que ya habló tres veces con De la Espriella y lo invitó a su juramentación

Abelardo de la Espriella invitó a Keiko Fujimori a su posesión presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

Fujimori sostuvo que tiene “una excelente opinión” del presidente electo colombiano y reveló que conversó con él en tres oportunidades. También dijo que le agradece el respaldo que recibió antes de la elección y que lo invitó a la ceremonia de juramentación.

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Según su relato, De la Espriella le comunicó que por ahora no saldrá de Colombia, una decisión que dijo respetar. A partir de ese intercambio, la presidenta peruana interpretó que en América Latina hay una demanda de gobiernos “pragmáticos”, capaces de mostrar resultados, unir a sus países y ofrecer respuestas concretas frente a la pobreza y la criminalidad organizada.

Consultada sobre una eventual asistencia a la posesión del mandatario electo, precisó que la decisión dependerá del Congreso de la República del Perú. Explicó que cada viaje presidencial requiere autorización legislativa, aunque expresó su deseo de acompañarlo y saludarlo personalmente.

Si ese desplazamiento no se concreta, afirmó que la tecnología permite mantener una comunicación fluida, por lo que anticipó que colombianos y peruanos verán a “dos presidentes trabajando juntos”.

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“Eso va a depender del Congreso de la República. En Perú, cada viaje tiene que ser autorizado por el Congreso. Me gustaría poder acompañarlo, saludarlo personalmente. Si no, también es verdad que hoy la tecnología nos permite un acercamiento y una comunicación muy fluida”, afirmó al medio citado.

Perú mantendrá su posición sobre Santa Rosa, pero busca reactivar la relación bilateral

La soberanía de la isla de Santa Rosa generó tensiones entre ambos paises - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú/Cancilleria de Colombia

Uno de los puntos de fricción recientes entre ambos países fue la soberanía de la isla de Santa Rosa. Sobre ese asunto, Fujimori dijo que Perú defenderá la soberanía nacional “con fuerza”, aunque también “con mucha diplomacia”.

Atribuyó los incidentes a la falta de responsabilidad del presidente Petro. Señaló que prefiere considerar ese episodio como un incidente y concentrarse en recomponer una relación bilateral que, a su juicio, quedó “en paréntesis” durante los últimos cuatro años.

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“La soberanía nacional la vamos a defender, como siempre lo hemos hecho, con fuerza, pero también con mucha diplomacia. Los incidentes ocurrieron, sobre todo, por la irresponsabilidad del presidente Petro. Estoy segura de que hacia adelante eso va a ser solo un incidente y así lo quiero ver”.

Fujimori ubicó las prioridades de la nueva etapa en dos planos concretos: el comercio y la cooperación en seguridad. Mencionó de manera expresa la necesidad de aprovechar el potencial bilateral en términos comerciales y de coordinar esfuerzos para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada.