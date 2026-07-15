Julio Velarde: Perú es de los países que más crecieron, pero Panamá y República Dominicana lo superan

Con la presencia de diversas autoridades, Julio Velarde expone sobre la fortaleza de la economía peruana, que ha logrado la inflación más baja de la región. Sin embargo, su discurso también es una llamada de atención sobre los efectos del Fenómeno El Niño, que ya impactan la producción nacional. | Municipalidad de Lima

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, afirmó que el Perú ha sido la economía con mayor crecimiento de Sudamérica en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, reconoció que el desempeño del país perdió impulso en la última década, permitiendo que Panamá y República Dominicana continúen expandiéndose a un mayor ritmo y superen a la economía peruana en ese indicador.

Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia en la que la Municipalidad Metropolitana de Lima le otorgó la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, en el marco del 205 aniversario de la Declaración de la Independencia por el Cabildo Abierto de Lima. El acto contó con la presencia de la presidenta electa, Keiko Fujimori, y del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien destacó la trayectoria del economista al frente del BCRP desde 2006.

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Velarde destaca el crecimiento del Perú, pero advierte pérdida de dinamismo

Al agradecer la condecoración, Velarde atribuyó el reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo del Banco Central y resaltó que la principal misión de la entidad ha sido preservar la estabilidad de precios. Según indicó, ese objetivo ha permitido que el país registre importantes resultados económicos durante las últimas dos décadas.

“Lo que hemos tratado siempre es cumplir con nuestra tarea. Tal vez sea más fácil para un banco central, porque tiene una tarea única: la estabilidad de precios. Y sí se ha conseguido. Estos años hemos tenido la inflación más baja de América Latina en este siglo. Incluso, el período de inflación baja más largo en los últimos ciento cincuenta años del país”, afirmó.

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Julio Velarde afirmó que esa estabilidad permitió a la economía peruana enfrentar la incertidumbre política y mantener un mejor desempeño que la mayoría de países de la región. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente del BCRP sostuvo que esa estabilidad ha sido determinante para que la economía peruana resista los efectos de la incertidumbre política de los últimos años y mantenga un desempeño superior al de la mayoría de países de la región.

“Si uno ve este siglo, somos el país que más ha crecido en Sudamérica. Hemos crecido más que Sudamérica y México. Lo triste es que antes eran tres países los que crecían más: Panamá, República Dominicana y Perú. Desde 2014, más bien, Panamá y República Dominicana siguieron creciendo. República Dominicana, que era un país más pobre que nosotros, ahora es más rico. Simplemente, por el menor crecimiento que hemos presentado en los últimos años”, señaló.

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Exportaciones y actividad económica muestran resultados positivos

Velarde también destacó la evolución de las exportaciones peruanas durante las últimas décadas y aseguró que el país ha logrado superar a otras economías importantes de la región.

“Aun así, no nos ha ido tan mal. Si uno ve las exportaciones, en el año 2000 Argentina exportaba cuatro veces lo que exportábamos nosotros. Colombia, 80% más. El año pasado hemos exportado más que Argentina y el doble que Colombia”, manifestó.

Velarde también resaltó el crecimiento de las exportaciones peruanas en las últimas décadas y señaló que el país ha superado a otras economías relevantes de la región. Foto: Exportaciones Peruanas

Asimismo, indicó que el contexto internacional favorece actualmente al Perú debido al elevado precio de las materias primas. Según explicó, ello ha permitido fortalecer la balanza comercial y mejorar distintos indicadores económicos de corto plazo.

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“La balanza comercial fue positiva en mayo, USD 44.000 millones, esperamos que sea USD 50.000 millones. Si uno ve todos los indicadores de corto plazo, parecen muy buenos. El IGV está creciendo a tasas de dos dígitos, las importaciones de bienes de capital crecen 27% y el empleo privado formal aumenta 5,1%”, precisó.