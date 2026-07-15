Julio Velarde advierte: “La situación de El Niño tiene visos de empeorar en los próximos meses”

Con la presencia de diversas autoridades, Julio Velarde expone sobre la fortaleza de la economía peruana, que ha logrado la inflación más baja de la región. Sin embargo, su discurso también es una llamada de atención sobre los efectos del Fenómeno El Niño, que ya impactan la producción nacional. | Municipalidad de Lima

La situación económica del Perú presenta señales positivas en diversos indicadores de actividad, aunque enfrenta un riesgo creciente por los efectos del fenómeno de El Niño. Así lo sostuvo el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, durante una ceremonia en la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde recibió la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz.

El reconocimiento fue entregado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en el marco de la conmemoración por los 205 años de la Declaración de la Independencia Nacional por el Cabildo Abierto de Lima. En el acto también participó la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien destacó la trayectoria de Velarde y respaldó su continuidad al frente de la autoridad monetaria.

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Velarde destaca estabilidad económica del país

Durante su discurso, Velarde atribuyó parte del desempeño económico del Perú a la estabilidad monetaria alcanzada en las últimas décadas. Señaló que el BCRP ha logrado mantener la inflación bajo control y consideró que ello ha contribuido a amortiguar los efectos de la inestabilidad política registrada en los últimos años.

“Estos años hemos tenido la inflación más baja de América Latina en este siglo. Incluso el periodo de inflación baja más largo en los últimos ciento cincuenta años del país”, afirmó. Agregó que “esta estabilidad ha ayudado realmente a que al país no le haya ido tan mal este siglo XXI, a pesar de la inestabilidad política de los últimos años”.

Aunque distintos indicadores muestran un desempeño positivo de la economía peruana, el impacto del fenómeno de El Niño representa un riesgo cada vez mayor. Foto: Andina

El titular del BCRP también destacó que Perú ha sido una de las economías con mejor desempeño en Sudamérica durante las últimas décadas. Sin embargo, reconoció que el menor dinamismo registrado desde 2014 permitió que países como Panamá y República Dominicana continúen avanzando a un ritmo superior.

“Lo triste es que antes eran tres países los que crecían más: Panamá, República Dominicana y Perú. Desde 2014, más bien, Panamá y República Dominicana siguieron creciendo. República Dominicana, que era un país más pobre que nosotros, ahora es más rico”, comentó.

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Exportaciones y actividad económica muestran fortaleza

Velarde resaltó además la evolución de las exportaciones peruanas y aseguró que el país ha logrado superar a economías regionales que anteriormente tenían una mayor presencia en el comercio exterior.

“Si uno ve exportaciones, el año 2000 Argentina exportaba cuatro veces lo que exportábamos nosotros. Colombia, ochenta por ciento más. El año pasado hemos exportado más que Argentina, hemos exportado el doble que Colombia”, indicó.

Keiko Fujimori junto a Julio Velarde. Foto: REUTERS/Angela Ponce

El economista sostuvo que el contexto externo también favorece al Perú debido a los elevados precios de los productos de exportación. “Tenemos la suerte de estar entrando con unos precios excepcionales de exportaciones, los más altos en los últimos setenta y cinco años”, afirmó.

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Asimismo, señaló que varios indicadores de corto plazo continúan mostrando resultados favorables. Mencionó el crecimiento de la recaudación del IGV, el incremento de las importaciones de bienes de capital y la expansión del empleo formal. “Si uno ve todos los indicadores de corto plazo, parecen muy buenos”, sostuvo.

El Niño ya afecta sectores productivos

Pese al panorama favorable, Velarde advirtió que el fenómeno de El Niño ya comenzó a impactar la actividad económica y podría generar un deterioro mayor en los próximos meses.

“Lo malo es que nos viene El Niño”, señaló al explicar que el crecimiento económico se desaceleró de 3,6% en los primeros meses del año a 1,8% en mayo debido principalmente a factores climáticos.

Pese a los buenos resultados que exhibe la economía, Velarde señaló que el fenómeno de El Niño ya viene afectando algunos sectores y advirtió que la situación podría empeorar en los próximos meses. Foto: Portal Infopangea

Según explicó, la pesca fue uno de los sectores más afectados, con una caída de 74%, mientras que la manufactura vinculada a recursos pesqueros y la actividad agrícola también registraron retrocesos.

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“Y desgraciadamente, probablemente la situación tiene visos de empeorar en los próximos meses”, alertó. Añadió que “hay un problema fuerte que nos va a golpear, que es El Niño, hay que ser consciente de eso”.

Velarde indicó que las cifras económicas que se observarán en el corto plazo podrían ser menos favorables debido a este fenómeno natural. “Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas, pero derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viviendo”, manifestó.

Al finalizar su intervención, el presidente del BCRP deseó éxitos a Keiko Fujimori en la próxima gestión gubernamental. “Le deseamos realmente el mayor de los éxitos y estoy seguro que se conseguirán”, expresó.

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