Perú

El crédito hipotecario creció 7,5% interanual en mayo, según el BCRP: ¿Hubo más apetito por moneda nacional o extranjera?

De otro lado, las expectativas empresariales en Perú pasaron en junio de 2026 a terreno optimista en todos los indicadores relevados por el BCRP

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El dólar retrocede en Perú por la confluencia de factores externos e internos que fortalecen al sol.
Los préstamos hipotecarios en soles avanzaron 8,2% interanual en mayo, mientras los créditos en dólares retrocedieron 3,8%.

El crédito hipotecario en Perú alcanzó un crecimiento interanual del 7,5% en mayo de 2026, superando el ritmo registrado en abril y reflejando un mayor dinamismo en el financiamiento para vivienda, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El desempeño del sector estuvo impulsado por el aumento de los préstamos otorgados en moneda nacional, mientras que los créditos en moneda extranjera mostraron una caída.

Préstamos en soles sostienen el avance del mercado

El informe del BCRP señala que los créditos hipotecarios en moneda nacional aumentaron 8,2% interanual en mayo.

Este comportamiento responde a la preferencia de los hogares por financiarse en soles, así como a las condiciones ofrecidas por las entidades financieras. Por el contrario, los créditos en dólares registraron una disminución de 3,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

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En términos mensuales, el saldo total de créditos hipotecarios subió 0,7% en mayo, impulsado por el crecimiento de 0,8% en los préstamos para vivienda en soles. Los créditos hipotecarios en dólares se mantuvieron sin cambios en el periodo, de acuerdo con el BCRP.

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El BCRP atribuyó la preferencia por el crédito hipotecario en soles a la estabilidad del sol y a menores riesgos cambiarios para los hogares.

Predominio del financiamiento en moneda local

Según el reporte oficial, solo el 5,3% de los créditos hipotecarios se otorgaron en dólares durante mayo de 2026, mientras el 94,7% restante correspondió a operaciones en moneda nacional.

El BCRP destacó que la preferencia por el financiamiento en soles responde a la estabilidad de la moneda y a menores riesgos cambiarios para los deudores.

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La entidad subrayó que las políticas macroeconómicas orientadas a mantener tasas de interés bajas y a facilitar el acceso a la vivienda han favorecido el crecimiento del crédito hipotecario en soles, consolidando su predominancia en el sistema financiero.

Expectativas empresariales optimistas en junio

El BCRP también informó que en junio de 2026 todos los indicadores de expectativas empresariales mejoraron y se ubicaron en el tramo optimista. El índice de expectativas sobre la economía a tres meses subió de 46,2 puntos en mayo a 55,5 puntos en junio, mientras que a doce meses aumentó de 55,9 a 68,6 puntos.

Respecto al sector empresarial, el índice de expectativas a tres meses se situó en 56,0 puntos, seis puntos más que el mes previo, y a doce meses se incrementó a 68,4 puntos.

El indicador sobre la situación de las empresas también mostró mejoras: a tres meses creció de 53,8 a 58,6 puntos y a doce meses pasó de 63,4 a 70,3 puntos.

Perú mantiene ritmo de crecimiento en febrero con apoyo de exportaciones y sectores productivos. (Foto: Agencia Andina)
El índice de expectativas sobre la economía a tres meses subió de 46,2 a 55,5 puntos y a 12 meses avanzó de 55,9 a 68,6 puntos.

Mejoran perspectivas de ventas, empleo e inversión

El BCRP detalló que las expectativas sobre la demanda de productos a tres meses subieron de 56,5 a 62,0 puntos y a doce meses alcanzaron 71,3 puntos, respecto al registro de 66,3 puntos en mayo.

En cuanto a la contratación de personal, el índice a tres meses se ubicó en 54,6 puntos, superando el nivel anterior, y a doce meses se incrementó a 63,0 puntos.

El índice de inversión empresarial a tres meses subió a 57,5 puntos y a doce meses llegó a 67,2 puntos en junio, tras registrar 63,7 puntos el mes previo.

Asimismo, la mayoría de los indicadores de situación actual mostraron avances frente a mayo, especialmente el de negocio, que se mantuvo en el tramo optimista tras aumentar de 56,4 a 56,6 puntos. Los indicadores de producción y de órdenes de compra también se incrementaron, de acuerdo con el BCRP.

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