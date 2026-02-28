Estas sillas vendidas por internet en Perú presentan peligro de quiebre en las patas, alerta Indecopi

La disposición comprende 350 unidades de la silla de la marca Crate&Barrel, correspondiente al modelo Ana Dining Chair. Foto: InteriorDaily

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una alerta de consumo tras ser informado del retiro voluntario de un lote de sillas de comedor comercializadas por Saga Falabella S.A. en el mercado peruano.

La medida alcanza a 350 unidades de la silla marca Crate&Barrel, modelo Ana Dining Chair, debido a un defecto que podría comprometer la seguridad de los usuarios. Los productos fueron fabricados en China y adquiridos entre 2021 y enero de 2025.

Riesgo de quiebre en las patas

De acuerdo con la comunicación remitida a la autoridad, en los productos reportados “existe el peligro de quiebre de las patas de las sillas de comedor”. Esta falla estructural podría presentarse durante el uso habitual del mueble.

La empresa advirtió que, de concretarse el desperfecto, “podría aumentar el riesgo de caídas y lesiones para los consumidores”, por lo que se decidió activar el procedimiento de retiro del mercado como acción preventiva.

Productos involucrados y periodo de venta

La alerta comprende las sillas Ana Dining Chair identificadas con los códigos 108976, 109100, 109117, 109123, 387127, 387135 y 387141. En total, son 350 unidades que estuvieron disponibles para su compra durante un periodo que abarca desde 2021 hasta enero de 2025.

Los artículos fueron elaborados en China y comercializados entre 2021 y enero de 2025. Foto: Crate and Barrel

Se trata de mobiliario de uso doméstico perteneciente a la categoría de aparatos y artículos para el hogar, según la clasificación consignada en la notificación presentada ante la autoridad.

Medidas para los consumidores

Como parte de las acciones adoptadas, la empresa informó que, “a fin de resguardar la seguridad y salud de los consumidores, como medida preventiva, ofrece a los clientes la posibilidad de optar por el cambio del producto por otro modelo de igual o menor valor sujeto a disponibilidad de stock o, alternativamente, la devolución del cien por ciento del monto pagado”.

Asimismo, precisó haber difundido la advertencia en prensa de circulación nacional y en el boletín informativo disponible en su portal web. Para consultas, los consumidores pueden comunicarse vía WhatsApp al 976374799 o escribir al correo servicioalclientepe@crateandbarrel.com.pe.

