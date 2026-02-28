Perú

Estas sillas vendidas por internet en Perú presentan peligro de quiebre en las patas, alerta Indecopi

La medida alcanza a 350 unidades del modelo Ana Dining Chair comercializadas entre 2021 y enero de 2025 por Falabella y contempla el cambio del producto o la devolución total del dinero a los clientes afectados

Guardar
La disposición comprende 350 unidades
La disposición comprende 350 unidades de la silla de la marca Crate&Barrel, correspondiente al modelo Ana Dining Chair. Foto: InteriorDaily

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una alerta de consumo tras ser informado del retiro voluntario de un lote de sillas de comedor comercializadas por Saga Falabella S.A. en el mercado peruano.

La medida alcanza a 350 unidades de la silla marca Crate&Barrel, modelo Ana Dining Chair, debido a un defecto que podría comprometer la seguridad de los usuarios. Los productos fueron fabricados en China y adquiridos entre 2021 y enero de 2025.

Riesgo de quiebre en las patas

De acuerdo con la comunicación remitida a la autoridad, en los productos reportados “existe el peligro de quiebre de las patas de las sillas de comedor”. Esta falla estructural podría presentarse durante el uso habitual del mueble.

La empresa advirtió que, de concretarse el desperfecto, “podría aumentar el riesgo de caídas y lesiones para los consumidores”, por lo que se decidió activar el procedimiento de retiro del mercado como acción preventiva.

Productos involucrados y periodo de venta

La alerta comprende las sillas Ana Dining Chair identificadas con los códigos 108976, 109100, 109117, 109123, 387127, 387135 y 387141. En total, son 350 unidades que estuvieron disponibles para su compra durante un periodo que abarca desde 2021 hasta enero de 2025.

Los artículos fueron elaborados en
Los artículos fueron elaborados en China y comercializados entre 2021 y enero de 2025. Foto: Crate and Barrel

Se trata de mobiliario de uso doméstico perteneciente a la categoría de aparatos y artículos para el hogar, según la clasificación consignada en la notificación presentada ante la autoridad.

Medidas para los consumidores

Como parte de las acciones adoptadas, la empresa informó que, “a fin de resguardar la seguridad y salud de los consumidores, como medida preventiva, ofrece a los clientes la posibilidad de optar por el cambio del producto por otro modelo de igual o menor valor sujeto a disponibilidad de stock o, alternativamente, la devolución del cien por ciento del monto pagado”.

Asimismo, precisó haber difundido la advertencia en prensa de circulación nacional y en el boletín informativo disponible en su portal web. Para consultas, los consumidores pueden comunicarse vía WhatsApp al 976374799 o escribir al correo servicioalclientepe@crateandbarrel.com.pe.

Grupo Falabella incrementa sus utilidades y alcanza los USD 1.485 millones

El holding chileno Grupo Falabella concluyó el 2025 con una utilidad neta de USD 1.485 millones, impulsada por una mejora generalizada en la rentabilidad de sus distintas unidades. Si se excluye el efecto del fair value, la ganancia se ubicó en USD 897 millones, equivalente a 1,9 veces lo obtenido en el ejercicio previo.

Asimismo, la compañía alcanzó un ebitda récord de USD 2.144 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 34%. En cuanto a los ingresos consolidados, estos totalizaron USD 14.679 millones, con un incremento de 9,5%, favorecidos por el desempeño de sus retailers, el mayor dinamismo del canal digital y el aporte del negocio financiero.

El chileno Grupo Falabella cerró
El chileno Grupo Falabella cerró 2025 con una utilidad neta de USD 1.485 millones, impulsada por mayores niveles de rentabilidad en sus negocios. Foto: Colortex Perú

En el cuarto trimestre, la utilidad llegó a USD 695 millones, cifra 186% superior a la del mismo periodo del año anterior. Los ingresos entre octubre y diciembre avanzaron 10%, hasta USD 4.284 millones.

El gerente general, Alejandro González, destacó que los resultados evidencian una mejora estructural en la rentabilidad, sustentada en una ejecución consistente de la estrategia de crecimiento. Según indicó, el avance responde al fortalecimiento de la experiencia del cliente, mejoras en eficiencia operativa y una gestión financiera disciplinada, más que a factores coyunturales.

Por segmentos, Banco Falabella expandió su cartera en 18%, mientras que Mallplaza registró 106 millones de visitas y alcanzó un margen ebitda de 81,2%.

Temas Relacionados

FalabellaIndecopiperu-economia

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Se inició una nueva jornada que tendrá como duelo principal el Universitario vs Alianza Lima este domingo 1 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes

Tabla de posiciones de la

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Este sábado 28 de febrero arrancaron los encuentros de la nueva jornada del campeonato de voleibol. San Martín vs Circolo será el choque más esperado

Resultados de la Liga Peruana

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Se desató el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra la nación iraní, que está cobrando muchas vidas debido al lanzamiento de misiles

Dos jugadores peruanos afectados tras

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Piero Serra dejó inesperadas declaraciones luego de la derrota del ‘gavilán del norte’ en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jugador de UTC hizo fuerte

Embajador del Perú en Israel da balance de connacionales varados y solicitudes de ayuda tras ataques en Medio Oriente

Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, representante del Perú en Israel, informó que hasta el momento no se han reportado peruanos heridos ni fallecidos, aunque al menos cinco connacionales han solicitado asistencia tras los bombardeos registrados en Medio Oriente

Embajador del Perú en Israel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce se quiebra en

Miguel Arce se quiebra en ‘Esto sí es amor’ al recordar la muerte de su padre: “Le dio un infarto fulminante y no despertó más”

Padre de Adrián Villar se comunicó con entorno de Lizeth Marzano dos días después del accidente: “Mi hijo es el causante”

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al Sexto Día’ tras grave accidente automovilístico

Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz por su concierto y publica abrazo de Stephanie Cayo con el español

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

DEPORTES

Dos jugadores peruanos afectados tras

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Jairo Vélez destaca la victoria de Alianza Lima sobre UTC y responde a detractores: “El hincha come mucha cosa en internet”