‘La Mackyna’ habla de su relación con Christian Domínguez con Christian Domínguez tras la polémica por su hija: “Ha habido un distanciamiento”

El cantante Christian Domínguez se sincera y explica los motivos que lo llevaron a distanciarse de Norka Ascue y La Mackyna, revelando que un incidente relacionado con su hija fue el detonante. TikTok.

La amistad entre ‘La Mackyna’ y Christian Domínguez atraviesa uno de sus momentos más delicados. Luego de que el cantante revelara que decidió tomar distancia del empresario tras la controversia generada por los comentarios de Norka Ascue sobre su hija mayor, el reconocido entrenador confirmó públicamente que el vínculo entre ambos ya no es el mismo, aunque dejó claro que ello no significa una ruptura definitiva.

‘La Mackyna’ confirma que existe un distanciamiento con Christian Domínguez

Durante su participación en el programa de YouTube ‘Chimi Churri’, ‘La Mackyna’ fue consultado sobre las declaraciones que previamente había brindado Christian Domínguez, quien reconoció que dejó de frecuentarlo luego de la polémica que involucró a su entorno cercano.

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Lejos de alimentar la controversia, el empresario optó por explicar con serenidad cuál es el estado actual de la relación que mantiene con el líder de La Gran Orquesta. Según indicó, ambos han tomado caminos distintos por el momento, aunque ello no implica que hayan puesto punto final a una amistad construida durante varios años.

"Ha habido un distanciamiento, pero no quiere decir que no seamos amigos, no quiere decir que no trabajemos juntos, o sea, hay cosas que quizá en el momento uno tiene que saber alejarse, pero igual ya, pero si es chamba, es chamba“, expresó ‘La Mackyna’, dejando entrever que existen situaciones personales que obligan a marcar cierta distancia, sin necesidad de romper definitivamente un vínculo.

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¿Se acabó la amistad? ‘La Mackyna’ aclara su vínculo con Christian Domínguez tras la controversia familiar. Captura: TikTok.

El empresario asegura que el respeto continúa entre ambos

Durante la conversación, ‘La Mackyna’ insistió en que la cordialidad permanece intacta. Incluso afirmó que no tendría inconvenientes en saludar a Christian Domínguez si ambos coincidieran nuevamente, ya sea en un evento o durante alguna actividad relacionada con el entrenamiento físico.

"Igual eso no quiere decir que donde lo vea no lo salude, que si va a entrenar“, agregó el empresario, remarcando que el respeto mutuo continúa siendo parte de la relación que mantienen.

La Mackyna se refirió a 'Hablando Huevadas'. (Foto: Captura de IG)

Compartirán un proyecto pese al distanciamiento

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la entrevista fue conocer que, pese a la distancia que actualmente existe entre ambos, Christian Domínguez seguirá formando parte de un importante proyecto encabezado por ‘La Mackyna’.

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Los conductores de ‘Chimi Churri’ comentaron que ambos seguirían viéndose debido a un proyecto compartido. Ante ello, el empresario aclaró inmediatamente de qué se trataba.

"No, no, el gimnasio de ‘La Mackyna’, pero ellos van a ir a la inauguración porque a ellos se les ha contratado para apadrinar“, explicó.

Norka Ascue respondió con firmeza a las amenazas y dejó en claro que no se siente intimidada por Christian Cueva ni por las advertencias lanzadas al aire. (TikTok)

De esta manera, confirmó que tanto Christian Domínguez como Karla Tarazona participarán como padrinos en la inauguración oficial de su gimnasio, una actividad que evidencia que las diferencias personales no impedirán que puedan coincidir en el ámbito laboral cuando sea necesario.

¿Se acabó la amistad? ‘La Mackyna’ aclara su vínculo con Christian Domínguez tras la controversia familiar. Captura: TikTok.

Christian Domínguez reveló por qué decidió tomar distancia

Las recientes declaraciones de ‘La Mackyna’ se producen días después de que Christian Domínguez hablara sobre el mismo tema durante una entrevista en el programa ‘Sin más que decir’.

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En aquella oportunidad, el cantante explicó que la polémica relacionada con su hija mayor marcó un antes y un después en varias de sus amistades. Todo surgió luego de que Norka Ascue difundiera información vinculada a la joven, situación que el artista consideró un error grave.

Lejos de generar un enfrentamiento mediático, el cantante explicó que prefirió resolver el asunto de forma privada y directamente con la persona involucrada.

¿Se acabó la amistad? ‘La Mackyna’ aclara su vínculo con Christian Domínguez tras la controversia familiar. Captura: TikTok.

Christian Domínguez contó cómo enfrentó a Norka Ascue

Durante la entrevista, el líder de La Gran Orquesta relató que decidió comunicarse personalmente con Norka Ascue para expresar su molestia y pedirle que nunca más mencionara a su hija.

"Lo que pasa es que mucha gente decía si hubo un error por parte de ellos, con respecto a mi hija, hubo un gran error sobre mi hija por parte de ellos y yo los conozco a ellos... la fregaron, en ese caso de ella, pero cuando yo le dije, yo llamé por teléfono yo le dije: ‘nunca más si consideras mi amistad o me consideras una buena persona nunca más menciones a mi hija’ y me dijo ‘Ok Christian nunca la voy a mencionar’ y cerró, sino que la gente busca es que yo voy a salir a cámaras a decirle eso y a pelearme con ella públicamente, no necesito, no es que lo haga con ella“, manifestó.

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Con estas palabras, el cantante dejó claro que su prioridad fue proteger a su hija y resolver el problema directamente con la persona involucrada, sin necesidad de convertir el conflicto en un espectáculo mediático.

Asimismo, sostuvo que nunca tuvo interés en protagonizar discusiones públicas únicamente para satisfacer las expectativas del público o de las redes sociales, pues considera que ciertos asuntos familiares deben resolverse en privado.

¿Se acabó la amistad? ‘La Mackyna’ aclara su vínculo con Christian Domínguez tras la controversia familiar. Captura: TikTok.

El cantante también confirmó que se alejó de ‘La Mackyna’

Durante la misma entrevista, Israel Dreyfus le preguntó a Christian Domínguez si después de lo ocurrido seguía conservando la amistad con Norka Ascue y con ‘La Mackyna’.

La respuesta del cantante confirmó que la cercanía que mantenían cambió considerablemente tras la controversia.

"No, ya no, ya nos alejamos después de esto... ya no somos tan cercanos como antes, hasta con ‘La Mackyna’ que me tiene mucho cariño, dejé de intimar con él“, afirmó.

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¿Se acabó la amistad? ‘La Mackyna’ aclara su vínculo con Christian Domínguez tras la controversia familiar. Captura: TikTok.