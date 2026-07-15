Silvana Alfaro lleva al Perú como bandera en su nuevo reto internacional con la U. de Chile: “Vengo a representar a mi país”

Silvana Alfaro ya vive una nueva etapa en su carrera. Luego de despedirse de Sporting Cristal cuando el equipo disputaba la recta final del Torneo Apertura de la Liga Femenina, la guardameta peruana fue presentada como nueva incorporación de Universidad de Chile, uno de los clubes más importantes del fútbol femenino sudamericano.
En sus primeras declaraciones para el canal oficial de la institución azul, Alfaro confesó que la posibilidad de llegar al cuadro chileno apareció como una oportunidad imposible de dejar pasar.
“Uno escoge a qué tren se sube y siento que apenas me informaron que había un interés realmente lo sentí como un sueño. Son oportunidades que no se dan dos veces en la vida“, expresó la portera de 24 años.
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La llegada a Universidad de Chile también supone un importante salto competitivo para la peruana. El conjunto dirigido por Cristóbal Jiménez es uno de los protagonistas habituales del campeonato chileno y un animador constante en torneos internacionales, un escenario que ilusiona a Alfaro de cara a su crecimiento profesional.
La guardameta aseguró que conoce la magnitud del club y reveló que buscó referencias antes de tomar la decisión. Una de las personas con las que conversó fue Gabriela Bórquez, actual arquera de Universitario de Deportes y de nacionalidad chilena.
“Sé la importancia que tiene la U acá en el país. Es uno de los clubes más grandes, realmente significa mucho para mí estar en una institución tan importante. Hablé con Gabi en estos días y me dijo: ‘Te vas a un buen lugar, disfrútalo porque es muy lindo’“, comentó.
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Sin embargo, hubo una frase que resumió el significado que tiene este nuevo desafío para la futbolista nacional —que militará por segunda vez en el extranjero luego de su paso previo por Racing Club—.
“No solamente vengo acá con mi nombre, sino que también vengo a representar a mi país“, afirmó, dejando en claro que cada actuación con la camiseta azul también será una oportunidad para seguir posicionando al fútbol femenino peruano en el exterior.
¿Cuándo podría debutar Silvana Alfaro con la U. de Chile?
La espera para verla bajo los tres palos podría ser muy corta. Silvana Alfaro tiene opciones de realizar su estreno oficial este fin de semana, cuando Universidad de Chile visite a Santiago Wanderers por la fecha 17 de la Primera División femenina de Chile.
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El equipo dirigido por Cristóbal Jiménez atraviesa una gran campaña y se ubica en la segunda posición de la tabla con 41 puntos, a solo cinco unidades del líder Colo-Colo. Además de pelear por el primer lugar de la fase regular, las ‘azules’ tienen prácticamente asegurada su presencia en los ‘play-offs’, instancia a la que accederán los ocho mejores equipos del campeonato.
En busca de volver a la selección peruana
El desafío en Universidad de Chile también representa una oportunidad para recuperar un lugar en la selección peruana. Durante las últimas convocatorias realizadas por el técnico Antonio Spinelli, Silvana Alfaro perdió protagonismo y quedó fuera de las nóminas finales.
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En la convocatoria más reciente, las tres plazas de portera fueron ocupadas por Mía Shalit, Laura Miranda y Kaylee Rybinski, por lo que la exarquera de Sporting Cristal deberá volver a demostrar su nivel para regresar a la consideración del comando técnico de la Videna.
Competir en una liga de mayor exigencia y defender los colores de uno de los clubes más importantes de Chile podrían convertirse en factores determinantes para volver a vestir la camiseta de la ‘bicolor’. Mientras tanto, Alfaro inicia esta nueva aventura convencida de que cada atajada será también una forma de representar al Perú y abrirles camino a más futbolistas nacionales en el extranjero.
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