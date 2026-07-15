PNP incauta 79 kilos de cocaína, un arma y municiones en Ayacucho durante operativo que causó pérdidas de más de S/317 mil al narcotráfico

La lucha contra el tráfico ilícito de drogas mantiene operativos en distintas regiones del país con intervenciones dirigidas a interrumpir el traslado de cargamentos ilegales. Estas acciones forman parte de la estrategia de las autoridades para reducir el impacto económico de las organizaciones criminales vinculadas a este delito.
En Ayacucho, una operación policial permitió retirar del circuito de distribución una importante cantidad de alcaloide de cocaína. La intervención también incluyó la incautación de un arma de fuego y municiones, elementos que quedaron bajo las diligencias correspondientes.
Las acciones contra el narcotráfico cuentan con la participación del Ministerio Público durante las investigaciones y la verificación del material incautado. Este procedimiento busca garantizar la cadena de custodia y la documentación de las evidencias obtenidas durante los operativos.
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La Policía Nacional del Perú informó que este resultado se enmarca en las operaciones permanentes contra las economías criminales, con intervenciones orientadas a reducir la capacidad operativa de las redes dedicadas al transporte y comercialización de drogas.
Operativo permitió incautar 76 paquetes de cocaína
La Policía Nacional del Perú informó que el operativo se desarrolló en la provincia de La Mar, región Ayacucho. Según la institución, durante la intervención tres personas que transportaban mochilas escaparon al detectar la presencia de los agentes y abandonaron el cargamento entre la vegetación.
Tras las diligencias efectuadas con participación del Ministerio Público, las autoridades confirmaron el decomiso de 76 paquetes tipo ladrillo que contenían alcaloide de cocaína. El peso total del cargamento alcanzó los 79.208 kilogramos.
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Además de la droga, los efectivos incautaron un revólver y municiones, materiales que también quedaron a disposición de las investigaciones para determinar su procedencia y posible vínculo con la organización responsable del traslado del cargamento.
Afectación económica para las organizaciones criminales
De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional del Perú, la droga decomisada representa una afectación económica estimada en S/ 317 347 para las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.
La institución indicó que este tipo de intervenciones busca debilitar la capacidad logística y financiera de las redes criminales que operan en distintas zonas del país. El decomiso impide que el cargamento continúe su ruta de distribución y reduce los recursos disponibles para estas organizaciones.
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Operaciones forman parte del plan nacional de seguridad
La Policía Nacional del Perú señaló que este operativo se ejecutó dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, documento que contempla acciones sostenidas contra el narcotráfico y otras economías ilegales.
Como parte de esta estrategia, la institución mantiene intervenciones en diversas regiones con el propósito de identificar rutas utilizadas para el transporte de drogas y fortalecer las investigaciones relacionadas con estas actividades delictivas.
La Policía Nacional del Perú recordó que la ciudadanía puede proporcionar información vinculada al tráfico ilícito de drogas mediante la línea 105 o a través de la Central Única de Denuncias (CUD), canales habilitados para recibir reportes sobre este tipo de delitos.
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