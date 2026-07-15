Perú

PNP incauta 79 kilos de cocaína, un arma y municiones en Ayacucho durante operativo que causó pérdidas de más de S/317 mil al narcotráfico

El operativo forma parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028

Guardar
Google icon
La PNP decomisó 76 paquetes de alcaloide de cocaína en la provincia de La Mar, Ayacucho.
La PNP decomisó 76 paquetes de alcaloide de cocaína en la provincia de La Mar, Ayacucho.

La lucha contra el tráfico ilícito de drogas mantiene operativos en distintas regiones del país con intervenciones dirigidas a interrumpir el traslado de cargamentos ilegales. Estas acciones forman parte de la estrategia de las autoridades para reducir el impacto económico de las organizaciones criminales vinculadas a este delito.

En Ayacucho, una operación policial permitió retirar del circuito de distribución una importante cantidad de alcaloide de cocaína. La intervención también incluyó la incautación de un arma de fuego y municiones, elementos que quedaron bajo las diligencias correspondientes.

Las acciones contra el narcotráfico cuentan con la participación del Ministerio Público durante las investigaciones y la verificación del material incautado. Este procedimiento busca garantizar la cadena de custodia y la documentación de las evidencias obtenidas durante los operativos.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional del Perú informó que este resultado se enmarca en las operaciones permanentes contra las economías criminales, con intervenciones orientadas a reducir la capacidad operativa de las redes dedicadas al transporte y comercialización de drogas.

Operativo permitió incautar 76 paquetes de cocaína

La afectación económica para las organizaciones criminales fue estimada en S/317.347.
La afectación económica para las organizaciones criminales fue estimada en S/317.347.

La Policía Nacional del Perú informó que el operativo se desarrolló en la provincia de La Mar, región Ayacucho. Según la institución, durante la intervención tres personas que transportaban mochilas escaparon al detectar la presencia de los agentes y abandonaron el cargamento entre la vegetación.

Tras las diligencias efectuadas con participación del Ministerio Público, las autoridades confirmaron el decomiso de 76 paquetes tipo ladrillo que contenían alcaloide de cocaína. El peso total del cargamento alcanzó los 79.208 kilogramos.

PUBLICIDAD

Además de la droga, los efectivos incautaron un revólver y municiones, materiales que también quedaron a disposición de las investigaciones para determinar su procedencia y posible vínculo con la organización responsable del traslado del cargamento.

Afectación económica para las organizaciones criminales

La afectación económica para las organizaciones criminales fue estimada en S/317.347.
La afectación económica para las organizaciones criminales fue estimada en S/317.347.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional del Perú, la droga decomisada representa una afectación económica estimada en S/ 317 347 para las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

La institución indicó que este tipo de intervenciones busca debilitar la capacidad logística y financiera de las redes criminales que operan en distintas zonas del país. El decomiso impide que el cargamento continúe su ruta de distribución y reduce los recursos disponibles para estas organizaciones.

Operaciones forman parte del plan nacional de seguridad

La afectación económica para las organizaciones criminales fue estimada en S/317.347.
La afectación económica para las organizaciones criminales fue estimada en S/317.347.

La Policía Nacional del Perú señaló que este operativo se ejecutó dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, documento que contempla acciones sostenidas contra el narcotráfico y otras economías ilegales.

Como parte de esta estrategia, la institución mantiene intervenciones en diversas regiones con el propósito de identificar rutas utilizadas para el transporte de drogas y fortalecer las investigaciones relacionadas con estas actividades delictivas.

La Policía Nacional del Perú recordó que la ciudadanía puede proporcionar información vinculada al tráfico ilícito de drogas mediante la línea 105 o a través de la Central Única de Denuncias (CUD), canales habilitados para recibir reportes sobre este tipo de delitos.

Temas Relacionados

PNPcocaínadrogaAyacuchoperu-noticias

Más Noticias

El virus que puede provocar hospitalizaciones en bebés y que muchas familias aún desconocen

El Ministerio de Salud incorporará la inmunización materna contra el Virus Sincicial Respiratorio como una estrategia para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida

El virus que puede provocar hospitalizaciones en bebés y que muchas familias aún desconocen

Corredor Rojo tendrá desvío temporal este 15 de julio por entrega de credenciales a Keiko Fujimori: ATU anuncia cambios en la ruta

La modificación del servicio comenzará desde el inicio de operaciones de este miércoles y afectará un tramo de la avenida Javier Prado debido a la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa

Corredor Rojo tendrá desvío temporal este 15 de julio por entrega de credenciales a Keiko Fujimori: ATU anuncia cambios en la ruta

Fiscal que dio un cabezazo a un policía en Piura fue retirada del cargo: podría enfrentar hasta 12 años de cárcel

La exmagistrada es investigada por el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad luego de protagonizar un incidente durante una intervención de tránsito en Castilla. La audiencia para definir su situación se realizaría en las próximas horas

Fiscal que dio un cabezazo a un policía en Piura fue retirada del cargo: podría enfrentar hasta 12 años de cárcel

Alicia Maguiña: 52 composiciones son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por su aporte a la música tradicional del Perú

Se reconoce su aporte al rescate, investigación, preservación y difusión de la música tradicional peruana

Alicia Maguiña: 52 composiciones son declaradas Patrimonio Cultural de la Nación por su aporte a la música tradicional del Perú

Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “Garra, intensidad y carácter”

El volante argentino llega procedente de Unión La Calera de Chile y se convierte en una nueva alternativa para el mediocampo crema. El futbolista de 27 años cuenta con experiencia en Argentina, Venezuela y el fútbol chileno

Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “Garra, intensidad y carácter”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

ENTRETENIMIENTO

Reportero de Magaly Medina es acusado de armar ampays a Raymond Manco y Pedro Aquino por modelo hot

Reportero de Magaly Medina es acusado de armar ampays a Raymond Manco y Pedro Aquino por modelo hot

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina celebra apoyo del público tras disputa con Jefferson Farfán: “Las muestras de afecto se intensificaron, me sentí Madonna”

Magaly Medina confirma entrevista con Ethel Pozo en vivo tras su salida de América TV: “Conmigo nunca hay que fiarse”

Guty Carrera y Miguel Arce son los nuevos participantes peruanos del reality ‘Top Chef VIP’ de Telemundo

DEPORTES

Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “Garra, intensidad y carácter”

Universitario oficializó a Juan Manuel Requena como refuerzo para el Torneo Clausura 2026: “Garra, intensidad y carácter”

Comenzó la Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC Lima 2026: cuántas selecciones participan y qué está en juego

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026 EN VIVO: así van los partidos que definen la clasificación

Christian Cueva conoce el alcance de la lesión que frenó su estreno con Sport Boys: ¿qué dolencia aqueja al 10′ y cuándo volverá a las canchas?

Tras la denuncia por falta de seguro médico, ¿la Federación Peruana de Vóley cubrirá la operación de Gianella Chanca?