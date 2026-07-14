Ministerio de Vivienda: se entregarán 120 bonos en estas cuatro regiones

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial 261-2026-Vivienda, publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano. Foto: Tu Diario Huánuco

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una nueva entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), con la finalidad de brindar apoyo a familias cuyas viviendas quedaron gravemente afectadas por las intensas lluvias registradas en distintas zonas del país.

En esta vigésima segunda convocatoria del año, un total de 120 hogares de los departamentos de Áncash, Apurímac, Pasco y Piura accederán a este beneficio temporal, que les permitirá alquilar una vivienda segura mientras se concreta una solución definitiva para su situación habitacional.

Beneficio para familias afectadas

La entrega de los bonos fue autorizada mediante la Resolución Ministerial 261-2026-Vivienda, publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano. Con esta medida, el sector busca atender a las familias damnificadas que perdieron la habitabilidad de sus viviendas a causa de las lluvias intensas.

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El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias es un mecanismo implementado por el Ministerio de Vivienda para responder a situaciones de desastre. Consiste en un subsidio mensual de S/ 500 destinado a cubrir el alquiler de un inmueble que cuente con condiciones adecuadas y acceso a servicios básicos.

El Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias es un subsidio temporal creado por el Ministerio de Vivienda para atender a las familias afectadas por desastres. Foto: Altavoz

¿Cómo funciona el bono?

El apoyo económico puede ser otorgado por un periodo de hasta dos años, tiempo durante el cual las familias beneficiarias podrán permanecer en una vivienda alquilada mientras avanzan los procesos para su reubicación.

El desembolso del subsidio se realiza a través de las oficinas del Banco de la Nación. De esta manera, el Ministerio de Vivienda busca brindar protección temporal a los hogares en condición de vulnerabilidad hasta que puedan acceder a una solución habitacional permanente.

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Publicación de beneficiarios y supervisión

La relación de potenciales beneficiarios puede consultarse en las plataformas digitales del Ministerio de Vivienda y del Fondo Mivivienda, además de encontrarse disponible en las municipalidades de los distritos comprendidos en esta convocatoria.

La verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución ministerial y el seguimiento del proceso estarán a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS, conforme a lo establecido en la Ley 31526, que creó el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, y su reglamento.

El subsidio se entrega por un plazo máximo de dos años. Foto: Gobierno del Perú

Otros bonos vigentes en Perú

En el Perú continúan vigentes diversos bonos y subsidios estatales dirigidos principalmente al acceso a una vivienda formal. Entre los más importantes figura el Bono Familiar Habitacional (BFH), otorgado a través del programa Techo Propio. Este beneficio no se devuelve y está destinado a familias de bajos ingresos que buscan comprar una vivienda nueva, construir una casa en un terreno propio o mejorar una vivienda existente. Para este 2026, el programa mantiene convocatorias activas y montos diferenciados según la modalidad y el tipo de proyecto, además de incrementos especiales para determinadas regiones del país.

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En la modalidad de adquisición de vivienda nueva, el valor del Bono Familiar Habitacional varía de acuerdo con las características del inmueble de interés social. Para la construcción en sitio propio, el subsidio también presenta montos actualizados y puede incrementarse en departamentos priorizados, con el objetivo de compensar los mayores costos de edificación en determinadas zonas. Los hogares interesados deben cumplir requisitos como no ser propietarios de otra vivienda, respetar los límites de ingresos familiares establecidos y registrarse en las convocatorias oficiales del Fondo Mivivienda.

Otro beneficio vigente es el Bono del Buen Pagador (BBP), un incentivo económico que complementa el financiamiento del Nuevo Crédito Mivivienda. A diferencia de un préstamo, este aporte es asumido por el Estado y reduce el monto que la familia debe financiar para adquirir una vivienda. El valor del bono depende del precio del inmueble y se actualiza conforme a la normativa emitida por el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mivivienda.

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También permanece disponible el Bono Verde, dirigido a quienes adquieren viviendas certificadas como sostenibles mediante el Nuevo Crédito Mivivienda. Este beneficio puede sumarse al Bono del Buen Pagador y busca incentivar la compra de inmuebles con tecnologías que permiten ahorrar agua y energía, lo que además reduce los gastos de mantenimiento de las familias a lo largo del tiempo.