Bono BAE de S/500 será entregado en cinco regiones ante lluvias: quiénes accederán al subsidio

El Bono BAE de S/500 busca ayudar a los damnificados por las lluvias en cinco regiones del país. (Foto: Difusión)

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) confirmó la asignación de 155 bonos de arrendamiento para emergencia (Bono BAE) de S/500 mensuales en cinco regiones del Perú, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2026-Vivienda publicada el viernes 26 de junio. Según informó el Diario Oficial El Peruano, el subsidio busca apoyar a familias cuyas viviendas han sido declaradas colapsadas o inhabitables tras eventos como inundaciones, huaicos o terremotos.

La medida responde a la situación crítica que atraviesan diversas localidades tras intensas lluvias, con afectaciones severas en viviendas e infraestructura. El MVCS detalló que la ayuda económica permitirá a los beneficiarios costear el alquiler de un espacio seguro con servicios básicos, durante un periodo máximo de dos años.

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“El bono BAE es un mecanismo de intervención temporal del Estado ante una emergencia, que consiste en dar S/500 mensuales a las familias cuyas viviendas se han visto afectadas”, señala el dispositivo oficial.

El subsidio, entregado a través de las oficinas del Banco de la Nación, se distribuirá en las regiones de Áncash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco y Lima. El listado de potenciales beneficiarios será publicado en el portal del Ministerio de Vivienda y en las sedes del Fondo Mivivienda, así como en los locales municipales correspondientes.

El Gobierno otorga subsidio de S/500 a damnificados por lluvias en cinco regiones| Ministerio de Vivienda

¿Quiénes cumplen los requisitos para el Bono BAE?

Para acceder al bono BAE, las familias deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente. Es indispensable que la vivienda haya sido calificada como colapsada o inhabitable, y que el solicitante figure como propietario en el padrón municipal. “Ser dueño de la vivienda, no inquilino ni guardián”, establece la resolución ministerial. Además, ningún integrante del grupo familiar puede ser propietario de otra vivienda en la misma región.

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La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del MVCS será responsable de verificar el cumplimiento de estas condiciones y de realizar el seguimiento, en concordancia con la Ley que crea el Bono BAE (Ley 31526) y su reglamento.

De acuerdo con la información oficial, el pago mensual de S/500 podrá entregarse por hasta 24 meses, siempre y cuando se mantengan las condiciones de elegibilidad.

El subsidio se presenta como una alternativa temporal mientras las familias logran su reubicación definitiva. De acuerdo con El Peruano, el Bono BAE permite a los beneficiarios alquilar viviendas en condiciones seguras, evitando la exposición a factores de riesgo asociados a desastres naturales.

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Más regiones en emergencia

Mientras se despliega la entrega del Bono BAE, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que ocho regiones serán declaradas en emergencia por el posible impacto del fenómeno El Niño costero.

El jefe de Indeci, Luis Vásquez, adelantó a RPP Noticias que la medida será oficializada antes de la quincena de julio, tras los análisis del Cenepred y la Comisión Multisectorial ENFEN. “Las declaratorias de emergencia se van a emitir antes de la quincena de julio y obedecen a los escenarios de riesgo que plantea Cenepred y otras instituciones científicas”, afirmó Vásquez.

La declaratoria, que incluirá a regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Áncash, Lima y San Martín, permitirá reforzar la asistencia y anticipar acciones para mitigar eventuales daños por lluvias extremas, desbordes de ríos y huaicos. El Gobierno central coordina con autoridades regionales y municipales para organizar la respuesta y distribuir responsabilidades en caso de emergencia.

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