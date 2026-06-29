Perú

Pasaportes de emergencia en el Jorge Chávez por feriado: Migraciones atiende hoy solo a viajeros con vuelos en las próximas horas

Servicio está dirigido a pasajeros con vuelos próximos y busca garantizar la emisión inmediata de pasaportes durante el feriado del 29 de junio en el aeropuerto Jorge Chávez

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Pasaporte peruano
Pasaportes serán destruidos si no so recogidos - Andina

Hoy lunes 29 de junio, feriado por el Día de San Pedro y San Pablo, la Superintendencia Nacional de Migraciones activó un servicio especial de emisión de pasaportes por urgencia en la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La medida busca atender exclusivamente a pasajeros que necesiten el documento de viaje de forma inmediata para no perder vuelos programados.

El servicio se mantiene operativo durante toda la jornada en el terminal aéreo, donde se ha reforzado la atención para los usuarios que cumplen con los requisitos establecidos. Migraciones recordó que esta modalidad está dirigida únicamente a casos de emergencia, especialmente en fechas de alta demanda por feriados largos.

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En ese contexto, la oficina del Jorge Chávez se convierte en el único punto habilitado para emisión de pasaportes durante el feriado, lo que concentra la atención en los viajeros con salidas próximas y necesidades urgentes de documentación.

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Cómo tramitar el pasaporte de emergencia en el Aeropuerto Jorge Chávez

El pasaporte de urgencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se tramita solo para ciudadanos con un vuelo programado dentro de las próximas ocho horas. Para acceder al servicio, el usuario debe presentar el comprobante de pago por S/ 120.90, realizado en el Banco de la Nación o mediante la plataforma Págalo.pe.

En el caso del trámite de urgencia en el aeropuerto, el pago debe efectuarse con el código 01808. Además, el ciudadano debe llevar su tarjeta de embarque (boarding pass) y el último Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

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Migraciones precisó que, por tratarse de un servicio restringido a una ventana de tiempo determinada por la proximidad del vuelo, la atención está enfocada exclusivamente en quienes acrediten ese requisito. El objetivo es atender situaciones en las que el pasajero necesita el documento con inmediatez antes de abordar.

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Atención 24 horas para pasaportes en el Jorge Chávez

La Agencia de Atención al Ciudadano de Migraciones en el Jorge Chávez está ubicada en el segundo piso del nuevo terminal aéreo. En ese espacio, la entidad cuenta con equipos para realizar el enrolamiento y permitir la impresión del pasaporte de manera inmediata.

La oficina atiende las 24 horas del día durante todo el año, incluidos domingos y feriados, lo que permite mantener operativo el servicio aun en fechas de alta demanda de viajes. Migraciones indicó que esta capacidad responde a la necesidad de atención continua para pasajeros que enfrentan contingencias vinculadas a la documentación.

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Migraciones recordó que esta agencia fue puesta en funcionamiento el 6 de marzo de 2026 con el propósito de atender de forma rápida y oportuna a los viajeros que requieren un pasaporte de emergencia por la proximidad de su vuelo. La implementación del servicio, además, ha permitido reforzar la atención en periodos de mayor demanda, como vacaciones, feriados largos y festividades, para que los pasajeros puedan obtener su pasaporte sin contratiempos antes de abordar.

Sedes de Migraciones en Lima y Callao para tramitar pasaportes sin cita previa

Para quienes aún no tramitaron su pasaporte electrónico, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que existen sedes en Lima y Callao donde se puede obtener el documento sin cita previa y el mismo día de la atención. El servicio se brinda por orden de llegada y el usuario debe presentar el recibo de pago de la tasa de S/ 120.90 y su último DNI vigente.

En estas sedes, el pago puede realizarse en el Banco de la Nación o en Págalo.pe con el código 01810. Además, en la sede central de Breña y en la Agencia de Atención al Ciudadano Surco se habilitó un módulo para pagar la tasa de manera presencial mediante POS y Yape.

  • Sede central (Av. España 734, Breña): de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Agencia Surco (C. C. Jockey Plaza, av. Javier Prado Este 4200, Surco): de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Lima Norte (C. C. Mallplaza Comas, sótano 1): de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Lima Este (Mall Aventura Santa Anita, nivel 2): de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Lima Sur (Open Plaza Atocongo, nivel 2): de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Ventanilla (av. La Playa s/n, calle 6 N.° 133): de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Centro MAC Callao (Mallplaza Bellavista, sótano): de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
  • Migracentro Primavera (Real Plaza Primavera, San Borja): de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Migracentro Puruchuco (Real Plaza Puruchuco, Ate): de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Migracentro Villa María (Real Plaza Villa María, Villa María del Triunfo): de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

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