Magaly Medina se burla de sí misma tras show con La Bella Luz: “Me olvidé todo, hice mezcla de huayno, chicha y cumbia”

Magaly agradeció el cariño del público y aseguró que fue un honor participar de la celebración. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El 31.º aniversario de La Bella Luz, celebrado el último sábado 29 de noviembre en el Parque Lloque Yupanqui, se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana gracias a la aparición estelar de Magaly Medina, quien fue presentada como madrina de la reconocida orquesta de cumbia.

La conductora no solo subió al escenario, sino que lo hizo con un vestuario inspirado en los icónicos trajes de las integrantes de la agrupación: brillo, lentejuelas y pedrería que resaltaban cada movimiento, fusionando elegancia, diversión y el espíritu festivo que caracteriza a este tipo de espectáculos populares. La presencia de María Pía Copello, también madrina del evento, complementó el show, pues ambas aparecieron como si fueran dos integrantes más de la agrupación.

Magaly fue la encargada de iniciar el espectáculo con el tema “Coqueta”, apoderándose del escenario con entusiasmo y desbordando energía desde el primer segundo. Minutos después, María Pía respondió con su versión de “Niña tonta”, generando vítores del público que celebraba verlas en una faceta distinta, más artística, más libre y lejos de la estructura habitual de la televisión. El público disfrutó verlas disfrazadas con los mismos vestidos que las cantantes de La Bella Luz, brillando bajo las luces y moviéndose al ritmo de la cumbia sin pretender ser perfectas.

Magaly Medina acepta que no bailó bien, pero que sí se divirtió

Pero el momento más comentado llegó después, cuando Magaly, ya desde su set televisivo, decidió hablar abiertamente de su performance y lo hizo a su estilo, entre risas, sin temor al ridículo y con esa mezcla de sinceridad y humor que suele conectar con su audiencia.

Apenas abrió su programa, la conductora pronunció una frase que quedó grabada entre sus seguidores: “Buenas noches. Bienvenidos a Magaly TV:La Firme después de mi papelón en la orquesta”, dijo soltando una carcajada que desarmó cualquier especulación sobre cómo se sentía respecto a su presentación.

Con esa frase, dejó claro que no tenía intención de maquillarla ni disfrazarla. Era un “papelón”, como ella misma lo llamó, pero un papelón del que estaba dispuesta a reírse. Segundos después explicó mejor lo ocurrido: “Me olvidé todos los pasos”, admitió, recordando el momento en que, frente a los músicos y al público, los ensayos previos se borraron por completo de su mente. Aun así, la conductora continuó bailando, dejándose llevar por la emoción del momento y sin perder la sonrisa.

Entre risas, detalló la mezcla improvisada que terminó ejecutando sobre el escenario: “Hice mezcla de huayno con, con chicha y cumbia. De todo un poco”, comentó, reconociendo la evidente confusión rítmica que muchos habían notado en su presentación. Pero acto seguido dejó clara su postura, la misma que la ha acompañado durante años:

“Pero no podrán decir que conmigo no. Siempre se van a sorprender”. Esa frase fue interpretada por su público como un recordatorio de que, más allá de las críticas, Magaly siempre ha sabido sorprender, arriesgar y poner el cuerpo, incluso en situaciones que no domina.

Magaly Medina llena en elogios a María Pía Copello

El público del aniversario disfrutó verla en una faceta distinta, más relajada, más humana. La energía que transmitió, incluso equivocándose, fue celebrada por los presentes. Y la química con María Pía también se hizo evidente.

En un momento del concierto, Magaly se tomó el tiempo de dedicarle unas palabras a su amiga, dejando en claro el cariño que existe entre ambas. “Hay una cosa que nosotras no tenemos y es envidia la una por la otra. Me encanta verla, para mí es como una hermana mía. Me encanta verla, sé y destaco en lo que ella es buena. La he visto crecer y me encanta. Yo sé que soy dos pies izquierdos, pero con dos pies izquierdos disfruto”, dijo frente al público que celebró la espontaneidad del gesto.

Ese mensaje se viralizó no solo por el tono afectuoso, sino también por el reconocimiento de Magaly sobre su torpeza para el baile, algo que asumió con total naturalidad, demostrando que no teme mostrarse vulnerable cuando la ocasión lo merece. Como ocurre con frecuencia, la honestidad fue su mejor arma.

Luego de los momentos más intensos del show, tanto Magaly como Pía aprovecharon para agradecer el cariño del público. María Pía tomó la palabra y expresó: “Gracias a todos, por el cariño, por estar aquí, por apoyar a los grupos peruanos, por divertirse con su música”, reforzando la importancia de apoyar el talento nacional y valorar la música de orquesta que tantos años ha acompañado celebraciones populares.

La periodista, en su despedida, dejó un mensaje que selló la relación de cariño entre las madrinas y la agrupación: “Es un honor para nosotras apadrinar a una orquesta que llena estos escenarios. Ya quisiéramos Pía y yo tener este tipo de público día a día en nuestros programas. Los amamos, gracias, Bella Luz, por hacernos parte de su celebración”, expresó con emoción, despidiéndose entre aplausos.

