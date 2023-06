Michelle Alexander contó por qué la botaron de su primer trabajo: “Nunca estaba en mi sitio”

Michelle Alexander comentó que sus inicios en la pantalla chica fue en una ficción de Lucho Llosa.

Michelle Alexander es la mujer que está detrás de las exitosas series más populares de nuestra televisión peruana, tales como ‘Luz de Luna’, ‘Maricucha’, ‘Ojitos hechicheros’, entre otros. Tiene 40 años de experiencia en la televisión, pero no siempre comenzó en la producción, ella reveló que inició su carrera como asistente de vestuario en la novela Carmín, ficción dirigida por Lucho Llosa y se trasmitió por Panamericana TV.

Te puede interesar: Central es elegido como el mejor restaurante del mundo: la historia detrás del éxito de este centro culinario

Michelle Alexander estuvo como invitada en el programa ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’, el sábado 24 de junio y allí contó cuál fue su primer trabajo en la televisión peruana y como terminó siendo la productora más exitosa de la actualidad.

“Hace 40 años, empecé como asistente de vestuario en ‘Carmín’, pero era una persona con muchos miedos. Desde niña me gustaba la televisión porque mi papá me llevaba a los estudios de Panamericana TV y desde ahí me encantó. Ingrese a la universidad a estudiar ingeniera industrial, pero luego me di cuenta de que no era lo que quería”, contó en un inicio.

“Comencé en Carmín, tenía mucho miedo porque no quería fallar, pero también hacía mal mi trabajo porque odiaba ser asistente de vestuario, detestaba vestir a las actrices y porque nunca estaba en mi sitio”, confesó la directora de Del Barrio Producciones.

Comentó que en lugar de estar en su puesto vistiendo a los actores y actrices de la telenovela, estaba tratando de aprender todo lo que podía con respecto a la dirección de ficción de Lucho Llosa.

“Era el perrito faldero de Lucho Llosa (productor). Él fue mi maestro. Es una persona sin ningún egoísmo y cuando vio que podía despegar sola, me dio la oportunidad de dirigir”, contó en dicha entrevista en América TV.

Luego de ello, se encargó de la producción de la serie policial de Gamboa, así como de programas de no ficción como; ‘El show de July’ , ‘Beto a saber’, ‘Mil disculpas’ y otros magazines.

Te puede interesar: Magaly Medina explicó por qué viajó a Cusco con Sheyla Rojas y le respondió a sus detractores

A partir del 2000, se dedicó a la ficción con su obra para Frecuencia Latina, Dina Paúcar, la lucha por un sueño, que fue interpretada por Magdyel Ugaz en su primer temporada.

Del Barrio Producciones

La productora de 68 años contó en una entrevista que fundó Del Barrio Producciones en el 2006, una casa realizadora que tiene junto a sus dos hijos. Francisco Álvarez es uno de los directores y la Adriana Álvarez está encargada del tema ejecutivo.

Te puede interesar: Samahara Lobatón desmiente a Youna y aclara que él le fue infiel muchas veces: “No se acuerda todo lo que me ha hecho”

Michelle Alexander comentó que le puso ese nombre porque son historias de barrio, de pueblo y de éxito. Su empresa es familiar y que al inicio fue difícil manejarlo porque fue junto a sus hijos, pero finalmente se llevan muy bien.

“Fantástico al inicio era un poco complicado porque los chicos llegan con ideas nuevas con respecto a los planos, llegaron con una onda cinematográfica, pero me gusta que ahora la televisión tenga esa influencia. Son cosas diferentes”, puntualizó.

Maricucha y Luz de Luna 2 son producciones de Michelle Alexander. (Foto: Del Barrio Producciones)

Melissa Paredes vuelve a la actuación y Michelle Alexander revela en qué serie aparecerá la modelo

Michelle Alexander tuvo palabras halagadoras hacia Melissa Paredes en la conferencia de prensa del musical ‘La Esquina de la cumbia’ el cual arrancará desde el 21 de julio en Plaza Norte.

La productora negó que la modelo sea parte de este proyecto, pero sí confirmó a Infobae Perú que ya ha grabado para una de sus miniseries. Se trata de ‘Simplemente Milagros’ versión peruana de ‘La Rosa de Guadalupe’ o ‘Los Milagros de la Rosa’ de México.

“Melissa no está en la obra musical, y no está tampoco en ‘Luz de Luna’. Sin embargo, ha grabado un capítulo de la serie ‘Simplemente Milagros’. Ella protagoniza uno de los episodios. No la he visto, ni he estado con ella, porque esa es una unidad de trabajo que no es la misma de la novela (Luz de Luna)”, aclaró Michelle.

Sostuvo que no ha hablado con la producción de la serie dirigida por Aldo Salvini, pero “él me comentó que lo había hecho muy bien y que había quedado muy contento y satisfecho con la participación de Meli”, agregó la directora de ‘Del Barrio Producciones’.