Dos pacientes cusqueños vuelven a ver tras exitosos trasplantes de córnea

Beatriz Rodríguez, de 64 años, y Max Supo, de 51, recuperan progresivamente la visión luego de someterse a dos exitosos trasplantes de córnea realizados por especialistas del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud Cusco, en coordinación con el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.
Las intervenciones fueron posibles gracias a la decisión solidaria de una familia que autorizó la donación de órganos y tejidos, lo que permitió brindar una nueva oportunidad a ambos pacientes.
Durante varios años, los dos asegurados enfrentaron enfermedades que afectaron de manera significativa su capacidad visual. Rodríguez padecía astigmatismo y miopía desde su infancia, condiciones que limitaron su desenvolvimiento cotidiano; mientras que Supo fue diagnosticado con queratocono, una afección que ocasionó el deterioro progresivo de ambas córneas y perjudicó su calidad de vida.
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La doctora Karina Salas, oftalmóloga de EsSalud Cusco, explicó que estos procedimientos fueron resultado del trabajo coordinado entre los profesionales que integran el equipo especializado en trasplante de córnea. Asimismo, destacó el acompañamiento de la doctora Maruja Valenzuela, reconocida como la primera médica del país especializada en trasplante de tejido ocular, cuyo aporte permitió alcanzar la acreditación necesaria para desarrollar este tipo de cirugías de alta complejidad en la región Cusco.
El médico oftalmólogo Santiago Dávila Ocampo señaló que la realización de estas operaciones representa un avance para la capacidad resolutiva del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, establecimiento que cuenta con la acreditación para ejecutar operativos de trasplante de córnea.
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“Los seis trasplantes de córnea realizados hasta la fecha en nuestro hospital son el resultado del trabajo especializado y de la acreditación que posee EsSalud Cusco para ejecutar estos procedimientos de alta complejidad”, afirmó el especialista.
Dávila Ocampo también resaltó que la donación de córneas todavía representa un reto debido a los mitos y desconocimiento que persisten entre parte de la población. Por ello, invocó a las familias a informarse y dialogar sobre la importancia de autorizar la entrega de órganos y tejidos después del fallecimiento de un ser querido.
“Una sola persona puede devolver la vista a quienes esperan durante años una oportunidad. Donar puede cambiar para siempre la vida de muchas personas”, enfatizó.
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Tras las intervenciones quirúrgicas, Beatriz Rodríguez y Max Supo expresaron su agradecimiento al equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco por el acompañamiento médico recibido durante las distintas etapas de atención y recuperación.
Los especialistas de EsSalud Cusco indicaron que el proceso de recuperación visual es progresivo y requiere controles permanentes para evaluar la evolución de los pacientes tras el trasplante.
Con estos nuevos procedimientos, la institución reafirma el fortalecimiento de su programa de trasplantes y destaca la importancia de la donación de órganos y tejidos como una alternativa que permite mejorar la calidad de vida de personas que esperan durante años acceder a una intervención que les devuelva funciones esenciales como la visión.
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