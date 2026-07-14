¿Te apasiona el espacio? Lanzan bootcamp gratuito de ingeniería aeroespacial para jóvenes y escolares en la UNI

Los jóvenes y escolares interesados en la exploración espacial, la cohetería y la investigación científica tendrán una nueva oportunidad de formación gratuita con el lanzamiento del Space Research Bootcamp: Ingeniería Aeroespacial, Ciencias Espaciales e Investigación, una iniciativa que busca acercar el conocimiento aeroespacial a nuevas generaciones en el Perú.
Según informó Andina Noticias, el programa es organizado por ANDESS, Wara Horizon y Clubes de Ciencia Perú, y se realizará del 20 al 25 de julio en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) - CEPS, en el horario de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Las sesiones presenciales se desarrollarán los días 20, 21, 22 y 25 de julio.
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La convocatoria está dirigida a escolares y jóvenes universitarios que tengan interés por las ciencias espaciales, la ingeniería aeroespacial o la investigación científica. Los organizadores señalaron que no es necesario contar con experiencia previa, pues el proceso de selección tomará en cuenta principalmente la motivación, curiosidad científica y compromiso de los postulantes.
¿Qué aprenderán los participantes?
Durante el programa, los asistentes podrán acceder a ponencias especializadas, conocer proyectos aeroespaciales reales y participar en actividades formativas orientadas a fortalecer sus conocimientos sobre el desarrollo científico y tecnológico relacionado con el espacio.
Uno de los principales componentes del bootcamp será un concurso interno de abstracts científicos, donde los participantes podrán presentar sus primeras propuestas de investigación. Las mejores iniciativas serán reconocidas durante la ceremonia de cierre del evento.
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Además, el equipo ganador recibirá una mentoría gratuita por parte de LAJA (Latin American Journal of Astronautics), con el objetivo de fortalecer su línea de investigación y brindar acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos científicos.
Entre los temas que se abordarán durante las jornadas se encuentran la cohetería, propulsión, aviónica, electrónica aeroespacial, astronomía, astronáutica, biomateriales, sostenibilidad espacial, mecánica de fluidos aplicada al sector aeroespacial, misiones análogas e investigación científica.
Expertos y organizaciones aeroespaciales
El Space Research Bootcamp contará con la participación de investigadores, docentes y representantes de instituciones vinculadas al desarrollo aeroespacial peruano, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con los asistentes.
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Entre los especialistas e invitados destacan:
- Dra. Roxana Yesenia Pastrana Alta: investigadora y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), líder del Grupo de Investigación BIOMET. Presentará la ponencia “Bioplásticos y sostenibilidad espacial”, relacionada con el Proyecto Olimpo, una plataforma aeroespacial enviada a la estratósfera en colaboración con NASA.
- Dicarlo Stefano Romani Arbieto: estudiante de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) e investigador con una publicación indexada en Scopus sobre dinámica de fluidos computacional aplicada a un hábitat para Marte. Expondrá sobre mecánica de fluidos aplicada a la ingeniería aeroespacial.
- Gerald Salazar: director de Clubes de Ciencia Perú, quien brindará una introducción a la investigación científica.
Asimismo, participarán agrupaciones e instituciones del ecosistema aeroespacial peruano:
- GIA-PUCP: presentará información sobre el proyecto Kuntur-1, vinculado con cohetería, propulsión y aviónica.
- IEEE AESS UTEC: abordará temas relacionados con proyectos aeroespaciales, electrónica e ingeniería aplicada.
- Chasqui II: compartirá conocimientos sobre el desarrollo de CubeSats y tecnologías satelitales.
- CIDIMF: expondrá investigaciones relacionadas con la mecánica de fluidos aplicada al sector aeroespacial.
Feria científica y postulación
Como parte del cierre del evento, se realizará un conversatorio sobre misiones análogas y exploración humana, donde especialistas compartirán sus experiencias en simulaciones de entornos espaciales, investigación científica y preparación para futuras misiones.
Entre los participantes del conversatorio estarán:
- Rivaldo Durán: fundador de Intinauta Research Center, investigador RENACYT y egresado de Ingeniería Mecánica de Fluidos por la UNMSM. Participó en la Principia Subterranean Mission en España y fue delegado nacional del Perú en el World Youth Festival en Rusia.
- Lielka Caballa: bachiller en Bioingeniería por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y ganadora del Nebula Award 2024 del Space Generation Advisory Council. Fue oficial de BioLab en la misión Nike I de LunAres Research Station y es comandante designada del Team Perú VI en la Mars Desert Research Station 2027.
- Marisol Ramos: estudiante de Ingeniería Electrónica por la UNMSM, con formación en Robótica Avanzada e Inteligencia Artificial en el Harbin Institute of Technology, China. Participó como astronauta análoga e ingeniera de tripulación en la Misión 91 de Aurora en Cracovia, Polonia.
Además, se desarrollará una feria de agrupaciones aeroespaciales y científicas con la participación de organizaciones como IEEE AESS UTEC, GIA-PUCP, CIDIMF, Chasqui II y SPACE UNMSM, donde los asistentes podrán conocer más sobre los proyectos y actividades que impulsan estas instituciones.
Experiencia gratuita
La experiencia es gratuita y cuenta con vacantes limitadas. Para postular, los interesados deberán presentar una carta de motivación y un video breve en el que expliquen una problemática relacionada con el espacio.
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Según Andina Noticias, la convocatoria estará abierta hasta el miércoles 15 de julio y busca impulsar el interés por la ciencia, la tecnología y la investigación aeroespacial entre estudiantes peruanos, brindándoles herramientas para iniciar sus primeros proyectos en este campo.
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