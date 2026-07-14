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¿Por qué escuchas el gol antes de verlo en tu TV? La razón detrás del ‘delay’ en el streaming

Aunque el retraso en las transmisiones por streaming no puede eliminarse por completo, existen tecnologías y ajustes que ayudan a ofrecer una experiencia más fluida

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Hombre joven sentado en un sofá, mirando un televisor que muestra un partido de fútbol y un celular que exhibe la celebración de un gol en una sala moderna.
Un espectador en una sala moderna reacciona con sorpresa al ver la celebración de un gol en su teléfono móvil, mientras el televisor aún muestra la jugada previa del partido de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los partidos de gran convocatoria, como los del Mundial de Fútbol 2026 u otros torneos internacionales, una escena suele repetirse en distintos hogares: mientras algunos vecinos ya celebran un gol, otros recién observan en sus pantallas cómo el delantero se prepara para rematar. Esta diferencia en el tiempo de transmisión, que puede superar los 20 segundos, se ha convertido en una de las situaciones más comentadas entre los aficionados que siguen los encuentros mediante plataformas de streaming.

Este fenómeno se conoce como delay, o retraso de señal, y corresponde al tiempo que transcurre desde que una acción ocurre en el estadio hasta que finalmente aparece en el televisor, celular o computadora del espectador. A diferencia de la televisión tradicional, donde la señal también atraviesa procesos técnicos, las plataformas digitales deben realizar etapas adicionales de procesamiento antes de distribuir el contenido a millones de usuarios.

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La señal de video debe capturarse, codificarse, comprimirse y enviarse a través de distintos servidores antes de llegar al dispositivo del usuario. En ese recorrido intervienen múltiples factores tecnológicos que pueden aumentar o reducir el tiempo de espera, dependiendo tanto de la plataforma de transmisión como de la calidad de la conexión del usuario.

Cámara de televisión con trípode, estadio de fútbol lleno de público, servidores digitales, cables, un televisor, una laptop, un celular y texto "LIVE STREAM".
Una ilustración hiperrealista muestra el recorrido de una transmisión en vivo de fútbol desde un estadio hasta un televisor, una laptop y un celular, representando el procesamiento de datos y el retraso de la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se retrasa la transmisión?

De acuerdo con Manuel Miranda, gerente de Marketing y Producto de WIN Internet, la velocidad contratada por el usuario no es el único elemento que determina qué tan rápido se recibe la señal durante un evento deportivo en vivo.

“Cuando hablamos de transmisiones en vivo, no basta con tener un internet rápido. La experiencia real depende de toda la cadena tecnológica: desde la plataforma que distribuye el contenido hasta la última milla en el hogar. Contar con una red de fibra óptica pura y un servicio de streaming optimizado es clave para que el usuario disfrute el partido lo más cerca posible al tiempo real”, señaló.

El especialista explicó que la infraestructura de la red doméstica también desempeña un papel importante. Aspectos como el tipo de conexión, la estabilidad del servicio, el equipo utilizado e incluso la forma en que el televisor se conecta al internet pueden influir en la latencia, es decir, en el tiempo de respuesta que tiene la red para entregar la señal.

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Dos hombres en un sofá marrón, uno sentado con barba y botella de cerveza, el otro inclinado con teléfono celular y brazo derecho levantado.
Un joven grita gol con el brazo en alto y mira su celular, mientras su amigo con una cerveza en la mano observa la pantalla en el sofá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para reducir el delay

Si bien eliminar completamente el retraso en las transmisiones por streaming todavía no es posible, los especialistas indican que sí existen medidas que ayudan a disminuir la diferencia entre lo que sucede en la cancha y lo que aparece en la pantalla.

Entre las principales recomendaciones figura contar con una conexión de fibra óptica, ya que ofrece menor latencia y una mayor estabilidad frente a otras tecnologías. También se aconseja conectar el Smart TV mediante un cable Ethernet, especialmente durante eventos deportivos importantes, para evitar las posibles interferencias que puede generar la conexión inalámbrica.

Si el usuario utiliza Wi-Fi, lo recomendable es emplear la banda de 5 GHz y ubicar el router lo más cerca posible del televisor. Asimismo, conviene evitar que otros dispositivos consuman gran parte del ancho de banda mientras se reproduce el partido y mantener actualizadas tanto las aplicaciones de streaming como el sistema operativo del televisor.

Smart TV con partido de fútbol, router de fibra óptica, dispositivo de red, cables, mano sosteniendo un celular con Wi-Fi 5 GHz, y sofá en sala de estar.
Una sala de estar moderna muestra un Smart TV con un partido de fútbol, conectado a un router de fibra óptica, y un celular con Wi-Fi 5 GHz que indica una conexión rápida para streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Streaming de baja latencia: así reduce el delay

A medida que el consumo de contenido deportivo continúa trasladándose hacia las plataformas digitales, nuevas tecnologías buscan reducir progresivamente el retraso en las transmisiones en vivo. Una de ellas es el Low Latency Streaming, desarrollado para disminuir el tiempo que tarda la señal en llegar al espectador y ofrecer una experiencia más cercana al tiempo real.

Esta evolución tecnológica también viene acompañada por una mayor expansión de las redes de fibra óptica, que permiten conexiones más estables y con menor latencia, factores que resultan especialmente importantes durante eventos deportivos de alta audiencia.

Estadio de fútbol con un balón en el aire que emite un haz de luz hacia una televisión, una tableta y un móvil. Fondo con servidores.
Un balón de fútbol se convierte en un haz de luz digital que llega a dispositivos para representar el streaming de baja latencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La tecnología detrás de las transmisiones sigue evolucionando para ofrecer experiencias inmersivas. Conocer cómo funciona el delay y aplicar pequeños ajustes en casa nos permitirá disfrutar de los próximos torneos con la fluidez que exige el deporte rey“, concluyó Miranda.

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