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Horacio Melgarejo contesta con rotundidad a Roberto Mosquera: “Nació en Colombia, él es extranjero por más que se haga el peruano”

El entrenador de Sporting Cristal reaccionó con fastidio a las expresiones malsonantes de su par de Cienciano acerca de la Copa de la Liga. Tras ello, el profesional argentino hizo una observación puntillosa a la apreciación. “No me gusta cuando meten la palabra extranjero”, dijo

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Horacio Melgarejo prestó atención a la apreciación de Roberto Mosquera y le respondió de una manera contundente. - Crédito: Difusión
Horacio Melgarejo prestó atención a la apreciación de Roberto Mosquera y le respondió de una manera contundente. - Crédito: Difusión

La eliminación de Cienciano en los octavos de final de la Copa de la Liga trajo como consecuencia el arrebato del entrenador Horacio Melgarejo. Fiel a su estilo belicoso y confrontacional, el profesional argentino calificó la organización del campeonato paralelo como “una mierda”. Aquellas expresiones fueron desaprobadas por varios intérpretes del balompié nacional, entre ellos Roberto Mosquera.

Aunque el técnico de Sporting Cristal evitó referirse con nombre propio, analizó el caso protagonizado por su par del ‘papá’, haciendo hincapié en la condición de extranjero del estratega. Bastó que Melgarejo escuchase el término en la argumentación para que ofreciera un nuevo punto de vista controversial.

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Roberto Mosquera se refirió a las declaraciones de Horacio Melgarejo. - Crédito: Difusión
Roberto Mosquera se refirió a las declaraciones de Horacio Melgarejo. - Crédito: Difusión

“Tengo una muy buena relación con el viejo Mosquera, le digo así cariñosamente. Lo que no me gusta, soy sincero, es cuando meten la palabra extranjero”, partió diciendo en una entrevista concedida con Estudio Fútbol, añadiendo que “porque yo creo que acá, vuelvo a repetir, el fútbol no va por nacionalidad, más allá de que él nació en Colombia, él es extranjero, por más que se haga el peruano, es extranjero”.

En línea con eso, el responsable técnico de Cienciano indicó que “da la sensación de que cuando nombran eso es para meterte la gente de Perú en contra. Porque al final acá somos extranjeros, somos argentinos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, pero todos tratamos de venir a trabajar y dar lo mejor”.

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El entrenador de Cienciano quedó incómodo por la manera en cómo su par de Sporting Cristal expresó su apreciación a partir de los dichos del argentino por la Copa de la Liga 2026. | VIDEO: Estudio Fútbol

Horacio Melgarejo también ha aconsejado a Roberto Mosquera que no dude en referirse a él, sin titubeos, para explicar cualquier asunto así este sea muy controversial.

A mí me gustaría que Mosquera, la próxima vez que se dirija a mí, se dirija con nombre y apellido o como entrenador de fútbol. Yo no tengo problema y no creo que está mal lo que dijo, pero cuando meten la palabra extranjero da la sensación de que nos quieren meter en contra a los extranjeros. Nosotros venimos a dar lo mejor, más allá de que yo estuve totalmente equivocado con las declaraciones”, cerró.

Horacio Melgarejo – Cienciano – Bruno Pérez - Copa de la Liga – Perú – deportes – 13 julio
El técnico de Cienciano reconoció que su discusión con Bruno Pérez no fue adecuada, aunque defendió el trabajo realizado por su equipo durante la pausa de la competencia oficial. - Crédito: Cienciano

Copa de la Liga, en recta clave

La Copa Caliente 2026 cerró la Fase de Grupos y avanzó a los octavos de final, donde Cienciano quedó eliminado. El equipo cusqueño vio truncado su camino tras perder 3-2 frente a Asociación Deportiva Tarma.

El resultado sorprendió debido a que el partido se jugó en Cusco, lo que otorgaba ventaja a Cienciano. La derrota dejó fuera de competencia al conjunto conocido como el ‘papá’.

Los tarmeños ganaron 3-2 a los cusqueños de visita y clasificaron a los cuartos de final del torneo. Créditos: Bicolor / Youtube.

En contraste, Sporting Cristal logró avanzar a los cuartos de final después de enfrentar a Bentín Tacna Heroica. El encuentro finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario.

La definición se resolvió en la tanda de penales, donde los ‘celestes’ consiguieron el triunfo de manera ajustada y aseguraron su lugar en la siguiente ronda.

Hernán Barcos ha comenzado a celebrar en el estadio Alberto Gallardo. - Crédito: Copa de la Liga
Hernán Barcos ha comenzado a celebrar en el estadio Alberto Gallardo. - Crédito: Copa de la Liga

La Copa de la Liga 2026 en Perú se creó como un certamen que reúne a clubes de la Liga 1 y Liga 2, buscando integrar a equipos de distintas regiones y ofrecer competencia durante el receso del campeonato.

En su primera edición, participaron 34 equipos, aunque la mayoría que participa en la Liga 1 logró avanzar a cuartos de final. El torneo se juega a partido único y, en caso de empate, la definición es por penales. La Copa Caliente busca fortalecer el fútbol profesional peruano y ampliar su alcance geográfico

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