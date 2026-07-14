Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino (VNL) 2026 entra en su recta final con el inicio de la tercera semana de competencia, la cual será determinante para conocer a las selecciones que avanzarán a la ronda decisiva del torneo. Del martes 14 al domingo 19 de julio, los 18 equipos participantes disputarán sus últimos cuatro encuentros en busca de un lugar entre los mejores del certamen.
Las ciudades de Osaka (Japón), Belgrado (Serbia) y Chicago (Estados Unidos) serán las encargadas de albergar los 36 partidos programados para esta semana. Al término de esta etapa, las siete escuadras mejor ubicadas en la clasificación se unirán a China, país anfitrión de la fase final en Ningbo, donde se disputarán los cuartos de final y la lucha por el título.
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Grupos de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026
- Belgrado, Serbia: Serbia, Bulgaria, República Checa, Francia, Países Bajos y Alemania.
- Chicago, EE. UU.: Estados Unidos, Brasil, Polonia, China, Eslovenia y Turquía.
- Osaka, Japón: Japón, Canadá, Argentina, Bélgica, Cuba e Italia
Programación de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026
Martes 14 de julio
- 22:00 horas | Canadá vs. Argentina
Miércoles 15 de julio
- 01:30 horas | Bélgica vs. Cuba
- 05:20 horas | Japón vs. Italia
- 06:00 horas | Alemania vs. Eslovenia
- 09:30 horas | Ucrania vs. Irán
- 12:00 horas | Bulgaria vs. Polonia
- 13:00 horas | Serbia vs. Turquía
- 16:00 horas | Francia vs. Brasil
- 20:00 horas | Estados Unidos vs. China
Jueves 16 de julio
- 01:30 horas | Bélgica vs. Italia
- 05:20 horas | Japón vs. Canadá
- 09:30 horas | Irán vs. Alemania
- 13:00 horas | Serbia vs. Ucrania
- 16:00 horas | China vs. Francia
- 20:00 horas | Estados Unidos vs. Brasil
- 23:00 horas | Cuba vs. Argentina
Viernes 17 de julio
- 05:20 horas | Japón vs. Bélgica
- 09:30 horas | Turquía vs. Ucrania
- 13:00 horas | Irán vs. Eslovenia
- 16:00 horas | China vs. Bulgaria
- 20:00 horas | Brasil vs. Polonia
- 23:00 horas | Canadá vs. Cuba
Sábado 18 de julio
- 05:20 horas | Argentina vs. Italia
- 09:30 horas | Turquía vs. Eslovenia
- 13:00 horas | Serbia vs. Alemania
- 16:00 horas | Francia vs. Polonia
- 20:00 horas | Estados Unidos vs. Bulgaria
- 22:00 horas | Bélgica vs. Canadá
Domingo 19 de julio
- 01:30 horas | Cuba vs. Italia
- 05:20 horas | Japón vs. Argentina
- 06:00 horas | Turquía vs. Irán
- 09:30 horas | Ucrania vs. Alemania
- 12:00 horas | China vs. Brasil
- 13:00 horas | Serbia vs. Eslovenia
- 16:00 horas | Bulgaria vs. Francia
- 20:00 horas | Estados Unidos vs. Polonia
*Todos los horarios corresponden a la hora de Perú
¿Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026?
Los partidos de la tercera semana de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 podrán verse en distintos países a través de las señales oficiales con derechos de transmisión, entre ellas DirecTV Sports y su plataforma de streaming DGO. Además, VBTV, el servicio oficial de la Volleyball World, ofrecerá todos los encuentros en vivo y bajo demanda para sus suscriptores.
Japón quiere asegurar el liderato
Luego de las dos primeras semanas de competencia, Japón llega como el único equipo invicto y con la primera opción de finalizar en lo más alto de la tabla. Además de contar con el respaldo de su público en Osaka, el conjunto asiático afrontará una exigente agenda frente a Italia, Canadá, Bélgica y Argentina.
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Su debut en esta última semana será precisamente ante Italia, vigente campeón del mundo y uno de los principales candidatos al título. Los europeos ocupan actualmente la sexta posición, por lo que también necesitan sumar victorias para asegurar su presencia en la fase final, en una clasificación que promete definirse hasta la última jornada.
¿Qué selecciones buscan clasificar a la fase final?
Con Japón prácticamente encaminado hacia los cuartos de final, la batalla por los demás cupos continúa completamente abierta. Potencias como Brasil, Polonia, Francia, Italia, Estados Unidos y Eslovenia buscarán asegurar su clasificación, mientras que otros equipos como Argentina, Cuba, Irán, Serbia y Ucrania intentarán aprovechar esta última semana para escalar posiciones y mantenerse con vida.
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Cada triunfo será determinante, ya que al finalizar esta etapa solo las siete mejores selecciones de la tabla avanzarán a la fase final, donde acompañarán a China, clasificada automáticamente por ser la sede del torneo.
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