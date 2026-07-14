Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 llega a su fin esta semana. Crédito: FIVB

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino (VNL) 2026 entra en su recta final con el inicio de la tercera semana de competencia, la cual será determinante para conocer a las selecciones que avanzarán a la ronda decisiva del torneo. Del martes 14 al domingo 19 de julio, los 18 equipos participantes disputarán sus últimos cuatro encuentros en busca de un lugar entre los mejores del certamen.

Las ciudades de Osaka (Japón), Belgrado (Serbia) y Chicago (Estados Unidos) serán las encargadas de albergar los 36 partidos programados para esta semana. Al término de esta etapa, las siete escuadras mejor ubicadas en la clasificación se unirán a China, país anfitrión de la fase final en Ningbo, donde se disputarán los cuartos de final y la lucha por el título.

PUBLICIDAD

Grupos de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026

Belgrado, Serbia: Serbia, Bulgaria, República Checa, Francia, Países Bajos y Alemania.

Chicago, EE. UU.: Estados Unidos, Brasil, Polonia, China, Eslovenia y Turquía.

Osaka, Japón: Japón, Canadá, Argentina, Bélgica, Cuba e Italia

La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino se divide en tres semanas. Crédito: VNL 2026

Programación de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026

Martes 14 de julio

22:00 horas | Canadá vs. Argentina

Miércoles 15 de julio

01:30 horas | Bélgica vs. Cuba

05:20 horas | Japón vs. Italia

06:00 horas | Alemania vs. Eslovenia

09:30 horas | Ucrania vs. Irán

12:00 horas | Bulgaria vs. Polonia

13:00 horas | Serbia vs. Turquía

16:00 horas | Francia vs. Brasil

20:00 horas | Estados Unidos vs. China

Jueves 16 de julio

01:30 horas | Bélgica vs. Italia

05:20 horas | Japón vs. Canadá

09:30 horas | Irán vs. Alemania

13:00 horas | Serbia vs. Ucrania

16:00 horas | China vs. Francia

20:00 horas | Estados Unidos vs. Brasil

23:00 horas | Cuba vs. Argentina

Viernes 17 de julio

05:20 horas | Japón vs. Bélgica

09:30 horas | Turquía vs. Ucrania

13:00 horas | Irán vs. Eslovenia

16:00 horas | China vs. Bulgaria

20:00 horas | Brasil vs. Polonia

23:00 horas | Canadá vs. Cuba

Sábado 18 de julio

05:20 horas | Argentina vs. Italia

09:30 horas | Turquía vs. Eslovenia

13:00 horas | Serbia vs. Alemania

16:00 horas | Francia vs. Polonia

20:00 horas | Estados Unidos vs. Bulgaria

22:00 horas | Bélgica vs. Canadá

Domingo 19 de julio

01:30 horas | Cuba vs. Italia

05:20 horas | Japón vs. Argentina

06:00 horas | Turquía vs. Irán

09:30 horas | Ucrania vs. Alemania

12:00 horas | China vs. Brasil

13:00 horas | Serbia vs. Eslovenia

16:00 horas | Bulgaria vs. Francia

20:00 horas | Estados Unidos vs. Polonia

*Todos los horarios corresponden a la hora de Perú

¿Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026?

Los partidos de la tercera semana de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 podrán verse en distintos países a través de las señales oficiales con derechos de transmisión, entre ellas DirecTV Sports y su plataforma de streaming DGO. Además, VBTV, el servicio oficial de la Volleyball World, ofrecerá todos los encuentros en vivo y bajo demanda para sus suscriptores.

Programación completa de la semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026. Crédito: Tribuna del Vóley

Japón quiere asegurar el liderato

Luego de las dos primeras semanas de competencia, Japón llega como el único equipo invicto y con la primera opción de finalizar en lo más alto de la tabla. Además de contar con el respaldo de su público en Osaka, el conjunto asiático afrontará una exigente agenda frente a Italia, Canadá, Bélgica y Argentina.

PUBLICIDAD

Su debut en esta última semana será precisamente ante Italia, vigente campeón del mundo y uno de los principales candidatos al título. Los europeos ocupan actualmente la sexta posición, por lo que también necesitan sumar victorias para asegurar su presencia en la fase final, en una clasificación que promete definirse hasta la última jornada.

¿Qué selecciones buscan clasificar a la fase final?

Con Japón prácticamente encaminado hacia los cuartos de final, la batalla por los demás cupos continúa completamente abierta. Potencias como Brasil, Polonia, Francia, Italia, Estados Unidos y Eslovenia buscarán asegurar su clasificación, mientras que otros equipos como Argentina, Cuba, Irán, Serbia y Ucrania intentarán aprovechar esta última semana para escalar posiciones y mantenerse con vida.

PUBLICIDAD

Cada triunfo será determinante, ya que al finalizar esta etapa solo las siete mejores selecciones de la tabla avanzarán a la fase final, donde acompañarán a China, clasificada automáticamente por ser la sede del torneo.

<br>