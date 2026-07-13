Fallece el economista Óscar Ugarteche, pionero en impulsar el reconocimiento del matrimonio igualitario en Perú y referente del activismo LGBT

Óscar Ugarteche falleció a los 76 años.

El economista, investigador y activista peruano Óscar Ugarteche falleció a los 76 años, según informaron este domingo diversas instituciones académicas y organizaciones con las que desarrolló parte de su trayectoria profesional y pública. La noticia generó pronunciamientos de entidades de Perú y México, que destacaron su trabajo en la investigación económica y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT.

La agencia EFE señaló que Ugarteche mantuvo durante los últimos años un proceso judicial para conseguir el reconocimiento en Perú del matrimonio que contrajo en 2010 con el ciudadano mexicano Fidel Aroche. Ese caso se convirtió en uno de los procesos más conocidos sobre matrimonio igualitario en el país.

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El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde trabajó desde 2002, confirmó la noticia mediante un mensaje en la red social X. La institución expresó su pesar por la muerte de su investigador y recordó su aporte académico en el análisis de la economía latinoamericana.

Las muestras de condolencias también llegaron desde organizaciones de derechos humanos, instituciones académicas y agrupaciones políticas, que resaltaron distintos aspectos de su trayectoria como economista, docente, escritor y fundador del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

Instituciones académicas y organizaciones expresan su pesar

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), centro en el que trabajó desde 2002, difundió un mensaje en la red social X para comunicar su pesar por la pérdida del investigador. La institución lamentó “con profunda tristeza” el fallecimiento de su “querido compañero y amigo”.

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Dentro de la UNAM, Ugarteche coordinó el Observatorio Económico de América Latina (OBELA), espacio dedicado al análisis económico regional. En 2021 recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias económicas, reconocimiento otorgado por esa casa de estudios.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también expresó sus condolencias y recordó su participación en la fundación del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). En su pronunciamiento señaló: “Con valentía y convicción, contribuyó a derribar barreras y ampliar derechos para las diversidades en un país donde la igualdad y la inclusión siguen siendo una deuda pendiente”.

Por su parte, el Partido Comunista del Perú - Patria Roja manifestó su pesar por el fallecimiento de Ugarteche y lo describió como un “destacado intelectual, economista, docente universitario y político de izquierda peruano”. La organización trasladó además sus condolencias a sus familiares.

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El Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) recordó que publicó una de sus obras más recientes en 2019 y destacó su perfil profesional al definirlo como una persona “siempre dispuesto a explorar nuevos caminos para comprender nuestra realidad y mejorarla”.

Formación y carrera profesional

La UNAM confirmó su muerte y destacó su trayectoria académica.

Nacido en Lima el 14 de julio de 1949, Óscar Ugarteche inició estudios en Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú y posteriormente cursó Finanzas en la Universidad de Fordham, en Estados Unidos. Más adelante obtuvo una maestría en Finanzas Internacionales en la London Business School y un doctorado en Filosofía e Historia en la Universidad de Bergen, en Noruega.

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Su actividad profesional incluyó investigaciones sobre banca, crédito y economía internacional. También prestó servicios como consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y OXFAM.

Durante su carrera ejerció la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, desarrolló actividades académicas como profesor visitante en instituciones de Reino Unido, Noruega y Alemania.

Su producción intelectual reunió libros, ensayos y artículos especializados sobre deuda externa, sistema financiero internacional, economía mundial y desarrollo de América Latina. También colaboró como columnista en diversos medios de comunicación y revistas especializadas.

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El proceso judicial por el reconocimiento de su matrimonio

Además de su trabajo académico, Ugarteche ocupó un lugar destacado en la defensa de los derechos de las personas LGBT en el Perú. En 2011 solicitó, mediante el consulado peruano en México, la inscripción de su matrimonio con Fidel Aroche, celebrado un año antes bajo la legislación mexicana.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) rechazó la solicitud con base en el artículo 234 del Código Civil peruano. A partir de esa decisión inició una demanda contra la entidad, proceso que atravesó distintas instancias judiciales.

El expediente obtuvo resoluciones favorables en algunos juzgados, aunque posteriores apelaciones modificaron esas decisiones por aspectos procesales. Finalmente, en noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo por mayoría de votos.

Tras ese fallo, Ugarteche anunció que llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de continuar la búsqueda del reconocimiento legal de su matrimonio en el Perú.

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Su actividad pública combinó investigación económica, docencia universitaria y participación en debates sobre derechos civiles, ámbitos que distintas instituciones recordaron tras conocerse la noticia de su fallecimiento.