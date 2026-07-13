Perú

‘Las Estrellas de la Cumbia’ niegan extorsión tras ataque a su bus: “Parece un tema de rivalidad entre grupos”

Una representante de la agrupación musical explicó que no recibieron amenazas antes del atentado, lo que les ha llamado la atención

Guardar
Google icon
Seis personas, tres mujeres con vestidos morados y tres hombres con camisas polo blancas, posan en un escenario frente a una multitud; se observan banderines
Integrantes del grupo Las Estrellas de la Cumbia posan sonrientes en el escenario, rodeados por una multitud de asistentes a su presentación.

Las Estrellas de la Cumbia rechazaron que el ataque armado contra el bus del grupo en Los Olivos esté vinculado a un intento de extorsión. La coordinadora de imagen de la orquesta, quien pidió mantener su identidad en reserva, declaró a La Rotativa del Aire de RPP que no existieron amenazas previas ni solicitudes de dinero antes del atentado.

“Esta vez no hemos recibido ningún tipo de mensajes extorsivos o algo parecido. Al parecer esto ya es por un tema de rivalidad entre grupos. Recientemente tenemos nuevos jales. Creo que las investigaciones determinarán a los responsables, pero está más que comprobado que no es un ataque extorsivo”, sostuvo.

En el entorno de la agrupación se señala que la reciente incorporación de Thamara Gómez, exintegrante de Son del Duke, y de Ale Seijas, quien formó parte de Amor Rebelde, podría haber generado molestias en el ambiente musical. La portavoz expresó que las pesquisas policiales son quienes deberán esclarecer el móvil del atentado.

PUBLICIDAD

Tiroteo contra bus Las Estrellas de la Cumbia fue grabado por el propio extorsionador - Video de Roger García

El ataque ocurrió el último fin de semana cuando el bus de la orquesta se detuvo en Los Olivos para que los músicos desayunaran. Dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra la unidad, lo que dejó tres personas heridas: Alexander Burga Medianero, conductor del bus; Jaime Eduardo Neciosup, trompetista; y Miguel Leyva, auxiliar del conductor.

La representante detalló que fue recién después del atentado cuando empezaron a llegar mensajes intimidatorios, aunque su contenido no exigía dinero sino que presionaba a algunos integrantes para que abandonen la agrupación.

“Antes del ataque no hemos recibido ningún mensaje extorsivo. Posteriormente sí, pero con quienes se han prendido es con los integrantes del grupo y no con todos”, explicó. Precisó que tres miembros y el animador han sido blanco de estos mensajes. “Algunas de las chicas, no todas, han recibido mensajes incitándolas a que renuncien, no pidiéndoles dinero, sino diciéndoles que se retiren porque, si no, van a vivir la pesadilla de sus vidas”.

PUBLICIDAD

Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan momentos de terror tras ataque a bus: “Nos tiramos al piso”
Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan momentos de terror tras ataque a bus: “Nos tiramos al piso”

La coordinadora también aclaró que el representante legal de la empresa no ha sido amenazado. “Ni siquiera el representante legal de la empresa recibe estos mensajes extorsivos”, afirmó, subrayando que las denuncias ya forman parte de la investigación policial en curso.

Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan cómo vivieron el atentado

La mañana del domingo 12 de julio, la rutina de Las Estrellas de la Cumbia se vio interrumpida de forma violenta. El bus que los trasladaba a Trujillo, después de una presentación en Independencia, se detuvo cerca del paradero Caseta, en la avenida Alfredo Mendiola, para desayunar. Fue entonces cuando dos personas en una motocicleta se acercaron y dispararon contra la unidad.

“Escuchamos como unos cohetes que venían y al toque nosotros reaccionamos y nos tiramos al piso”, relató una integrante a RPP, describiendo el temor que sintieron durante el ataque.

El bus recibió cerca de 12 disparos en pocos segundos, según los reportes iniciales. Las imágenes posteriores mostraron varios impactos de bala en el parabrisas y en la cabina del conductor.

Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’.
Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’.

Tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata. El ataque sucedió justo mientras la orquesta se preparaba para desayunar y antes de continuar su recorrido hacia Trujillo por la Panamericana Norte.

La investigación sigue abierta y las autoridades analizan diferentes hipótesis sobre lo ocurrido, mientras la agrupación insiste en que el atentado no estuvo motivado por extorsión, sino por posibles rivalidades entre grupos musicales.

Temas Relacionados

Las Estrellas de la Cumbiaperu-entretenimiento

Más Noticias

Beca 18 con nuevas reglas: El dictamen que pretende aprobar el Minedu y pondría en peligro la estabilidad educativa de miles de becarios

Iniciativa del Minedu también considera que reprobar un curso es motivo para perder la beca. Modificación también impediría los cambios de carrera

Beca 18 con nuevas reglas: El dictamen que pretende aprobar el Minedu y pondría en peligro la estabilidad educativa de miles de becarios

La vigilancia en en el penal de Barbadillo queda cuestionada por privilegios en las visitas a Pedro Castillo

Un reportaje de Cuarto Poder registró ingresos fuera de día y de horario, además de accesos sin identificación, en un sistema que debería ser estricto y que aparentemente termina favoreciendo al expresidente

La vigilancia en en el penal de Barbadillo queda cuestionada por privilegios en las visitas a Pedro Castillo

Incendio destruye almacén de productos de limpieza y afecta viviendas en Ate

El siniestro, clasificado como Código 3, se originó en un local que almacenaba detergentes y lejías, dejando al menos cuatro viviendas dañadas y movilizando a bomberos, autoridades y vecinos en labores de emergencia

Incendio destruye almacén de productos de limpieza y afecta viviendas en Ate

¿Puede la Corte Suprema cambiar las reglas del juego? Reflexiones sobre la casación laboral y el futuro del retiro de confianza

El pronunciamiento reciente rompe una línea uniforme que excluía la compensación por despido arbitrario para quienes accedieron directamente a funciones de dirección, y obliga a replantear decisiones laborales y organizacionales

¿Puede la Corte Suprema cambiar las reglas del juego? Reflexiones sobre la casación laboral y el futuro del retiro de confianza

Insólita y grave polémica en la Copa Perú: jugador habría ingresado con una aguja al campo y no fue expulsado

El hecho ocurrió durante el duelo entre Defensor Municipal de Marcona y Domingo Dianderas. Las imágenes de la transmisión muestran el momento en que los futbolistas rivales alertan al árbitro sobre el objeto que portaba Ricardo Jaramillo, quien permaneció en el encuentro pese a la controversia

Insólita y grave polémica en la Copa Perú: jugador habría ingresado con una aguja al campo y no fue expulsado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Abogado de Pedro Castillo pide al Gobierno acatar informe de la ONU que pide la liberación del expresidente

Abogado de Pedro Castillo pide al Gobierno acatar informe de la ONU que pide la liberación del expresidente

Más del 30 % de limeños no sabe por quién votar para la alcaldía de Lima Metropolitana o prefiere no hacerlo

JNE evaluará hoy si procede la candidatura de Rafael López Aliaga a la Municipalidad de Lima

Minedu busca modificar reglas de becas a universitarios: Reclamo por presupuesto para estudios podría quitarles sus beneficios

Keiko Fujimori asistió a una gala en Mar-a-Lago y estrechó vínculos con asesores y dirigentes del entorno de Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Loco Wagner sorprende al contar que hijo de Nicolás Lúcar es su socio en un prometedor negocio: “Es supercreativo e inteligente”

Loco Wagner sorprende al contar que hijo de Nicolás Lúcar es su socio en un prometedor negocio: “Es supercreativo e inteligente”

Carlos Villagrán vuelve al Perú para presentar ‘Los Clásicos de Kiko’ en circo

Sam Neill, el eterno Alan Grant de ‘Jurassic Park’, murió a los 78 años y sus fans de Perú lo lamentan: “Nos cambió la vida”

Jackson Mora expone el monto que ganó luego del depósito de S/9 millones bajo sospecha de fraude

‘Combate’ regresa: revelan posible fecha de estreno y crece la expectativa por el reencuentro de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller

DEPORTES

Insólita y grave polémica en la Copa Perú: jugador habría ingresado con una aguja al campo y no fue expulsado

Insólita y grave polémica en la Copa Perú: jugador habría ingresado con una aguja al campo y no fue expulsado

DT de Deportivo Cali deshizo en elogios a Pedro Gallese y destacó su importancia en el vestuario: “Es un lujo tenerlo”

Canal TV que transmitirá la Copa Federación de vóley Sub 17: duelos de Perú ante España, Corea del Sur y República Dominicana

Pedro Gallese no descartó volver a Alianza Lima luego de reencontrarse con Matute: “Seguro en un futuro regreso”

“Universitario no necesita esa ayuda”: La dura queja de Sporting Cristal por el arbitraje en final ida de la Liga Femenina 2026