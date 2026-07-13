‘Las Estrellas de la Cumbia’ niegan extorsión tras ataque a su bus: “Parece un tema de rivalidad entre grupos”

Integrantes del grupo Las Estrellas de la Cumbia posan sonrientes en el escenario, rodeados por una multitud de asistentes a su presentación.

Las Estrellas de la Cumbia rechazaron que el ataque armado contra el bus del grupo en Los Olivos esté vinculado a un intento de extorsión. La coordinadora de imagen de la orquesta, quien pidió mantener su identidad en reserva, declaró a La Rotativa del Aire de RPP que no existieron amenazas previas ni solicitudes de dinero antes del atentado.

“Esta vez no hemos recibido ningún tipo de mensajes extorsivos o algo parecido. Al parecer esto ya es por un tema de rivalidad entre grupos. Recientemente tenemos nuevos jales. Creo que las investigaciones determinarán a los responsables, pero está más que comprobado que no es un ataque extorsivo”, sostuvo.

En el entorno de la agrupación se señala que la reciente incorporación de Thamara Gómez, exintegrante de Son del Duke, y de Ale Seijas, quien formó parte de Amor Rebelde, podría haber generado molestias en el ambiente musical. La portavoz expresó que las pesquisas policiales son quienes deberán esclarecer el móvil del atentado.

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Tiroteo contra bus Las Estrellas de la Cumbia fue grabado por el propio extorsionador - Video de Roger García

El ataque ocurrió el último fin de semana cuando el bus de la orquesta se detuvo en Los Olivos para que los músicos desayunaran. Dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra la unidad, lo que dejó tres personas heridas: Alexander Burga Medianero, conductor del bus; Jaime Eduardo Neciosup, trompetista; y Miguel Leyva, auxiliar del conductor.

La representante detalló que fue recién después del atentado cuando empezaron a llegar mensajes intimidatorios, aunque su contenido no exigía dinero sino que presionaba a algunos integrantes para que abandonen la agrupación.

“Antes del ataque no hemos recibido ningún mensaje extorsivo. Posteriormente sí, pero con quienes se han prendido es con los integrantes del grupo y no con todos”, explicó. Precisó que tres miembros y el animador han sido blanco de estos mensajes. “Algunas de las chicas, no todas, han recibido mensajes incitándolas a que renuncien, no pidiéndoles dinero, sino diciéndoles que se retiren porque, si no, van a vivir la pesadilla de sus vidas”.

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Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan momentos de terror tras ataque a bus: “Nos tiramos al piso”

La coordinadora también aclaró que el representante legal de la empresa no ha sido amenazado. “Ni siquiera el representante legal de la empresa recibe estos mensajes extorsivos”, afirmó, subrayando que las denuncias ya forman parte de la investigación policial en curso.

Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan cómo vivieron el atentado

La mañana del domingo 12 de julio, la rutina de Las Estrellas de la Cumbia se vio interrumpida de forma violenta. El bus que los trasladaba a Trujillo, después de una presentación en Independencia, se detuvo cerca del paradero Caseta, en la avenida Alfredo Mendiola, para desayunar. Fue entonces cuando dos personas en una motocicleta se acercaron y dispararon contra la unidad.

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“Escuchamos como unos cohetes que venían y al toque nosotros reaccionamos y nos tiramos al piso”, relató una integrante a RPP, describiendo el temor que sintieron durante el ataque.

El bus recibió cerca de 12 disparos en pocos segundos, según los reportes iniciales. Las imágenes posteriores mostraron varios impactos de bala en el parabrisas y en la cabina del conductor.

Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’.

Tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata. El ataque sucedió justo mientras la orquesta se preparaba para desayunar y antes de continuar su recorrido hacia Trujillo por la Panamericana Norte.

La investigación sigue abierta y las autoridades analizan diferentes hipótesis sobre lo ocurrido, mientras la agrupación insiste en que el atentado no estuvo motivado por extorsión, sino por posibles rivalidades entre grupos musicales.