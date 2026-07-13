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Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan momentos de terror tras ataque a bus: “Nos tiramos al piso”

Los miembros de la agrupación musical contaron como vivieron el ataque al bus en Los Olivos

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Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan momentos de terror tras ataque a bus: “Nos tiramos al piso”
Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan momentos de terror tras ataque a bus: “Nos tiramos al piso”

La mañana del domingo 12 de julio, la rutina de Las Estrellas de la Cumbia se vio interrumpida abruptamente cuando una motocicleta se acercó al bus de la agrupación y abrió fuego. El vehículo, que se dirigía a Trujillo tras una presentación en Independencia, había detenido su marcha cerca del paradero Caseta, en la avenida Alfredo Mendiola, para que sus ocupantes pudieran desayunar.

“Escuchamos como unos cohetes que venían y al toque nosotros reaccionamos y nos tiramos al piso”, relató una integrante a RPP, describiendo el miedo que vivieron durante el ataque. De acuerdo con los primeros reportes, el bus recibió cerca de 12 disparos y la agresión se produjo en cuestión de segundos.

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El ataque dejó huellas visibles en el bus: las imágenes posteriores mostraron múltiples impactos de bala en el parabrisas y en la cabina del conductor. Tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata.

Tiroteo contra bus Las Estrellas de la Cumbia fue grabado por el propio extorsionador - Video de Roger García

La agrupación, que se encontraba en tránsito por la Panamericana Norte, relató que el ataque ocurrió justo cuando se preparaban para desayunar, después de haber concluido un show en Independencia y antes de continuar el viaje hacia Trujillo.

El comunicado de Estrellas de la Cumbia tras atentado

Tras el atentado, Las Estrellas de la Cumbia difundieron un mensaje dirigido a sus familias, seguidores y al público. En el comunicado, manifestaron: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos tras el atentado del que fuimos víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de las personas”.

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El texto informó que la agrupación está recibiendo la atención y el acompañamiento necesarios tras el hecho. Agradecieron “las innumerables muestras de solidaridad, preocupación y apoyo que hemos recibido en estas difíciles horas” y pidieron a sus seguidores mantener la calma y no difundir información sin confirmar hasta que avancen las investigaciones oficiales.

Un documento de texto blanco con el logo dorado de "Las Estrellas de la Cumbia" y el título "El Orgullo Lambayecano". Contiene un comunicado oficial
El grupo musical Estrellas de la Cumbia emite un comunicado oficial condenando el atentado contra su bus y solicitando una investigación a las autoridades.

La orquesta expresó su confianza en las autoridades para esclarecer el ataque: “Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Mientras tanto, pedimos a nuestros seguidores mantener la calma y evitar compartir información no confirmada”.

El grupo reafirmó su determinación de seguir adelante con su labor artística a pesar de lo ocurrido. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir llevando música y alegría a nuestro público. Este lamentable hecho no disminuirá nuestra determinación de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación”, concluyeron en el comunicado.

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