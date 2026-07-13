Integrantes de ‘Las Estrellas de la Cumbia’ relatan momentos de terror tras ataque a bus: “Nos tiramos al piso”

La mañana del domingo 12 de julio, la rutina de Las Estrellas de la Cumbia se vio interrumpida abruptamente cuando una motocicleta se acercó al bus de la agrupación y abrió fuego. El vehículo, que se dirigía a Trujillo tras una presentación en Independencia, había detenido su marcha cerca del paradero Caseta, en la avenida Alfredo Mendiola, para que sus ocupantes pudieran desayunar.
“Escuchamos como unos cohetes que venían y al toque nosotros reaccionamos y nos tiramos al piso”, relató una integrante a RPP, describiendo el miedo que vivieron durante el ataque. De acuerdo con los primeros reportes, el bus recibió cerca de 12 disparos y la agresión se produjo en cuestión de segundos.
PUBLICIDAD
El ataque dejó huellas visibles en el bus: las imágenes posteriores mostraron múltiples impactos de bala en el parabrisas y en la cabina del conductor. Tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica inmediata.
Tiroteo contra bus Las Estrellas de la Cumbia fue grabado por el propio extorsionador - Video de Roger García
La agrupación, que se encontraba en tránsito por la Panamericana Norte, relató que el ataque ocurrió justo cuando se preparaban para desayunar, después de haber concluido un show en Independencia y antes de continuar el viaje hacia Trujillo.
El comunicado de Estrellas de la Cumbia tras atentado
Tras el atentado, Las Estrellas de la Cumbia difundieron un mensaje dirigido a sus familias, seguidores y al público. En el comunicado, manifestaron: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos tras el atentado del que fuimos víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de las personas”.
PUBLICIDAD
El texto informó que la agrupación está recibiendo la atención y el acompañamiento necesarios tras el hecho. Agradecieron “las innumerables muestras de solidaridad, preocupación y apoyo que hemos recibido en estas difíciles horas” y pidieron a sus seguidores mantener la calma y no difundir información sin confirmar hasta que avancen las investigaciones oficiales.
La orquesta expresó su confianza en las autoridades para esclarecer el ataque: “Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Mientras tanto, pedimos a nuestros seguidores mantener la calma y evitar compartir información no confirmada”.
El grupo reafirmó su determinación de seguir adelante con su labor artística a pesar de lo ocurrido. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir llevando música y alegría a nuestro público. Este lamentable hecho no disminuirá nuestra determinación de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación”, concluyeron en el comunicado.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sam Neill, el eterno Alan Grant de ‘Jurassic Park’, murió a los 78 años y sus fans de Perú lo lamentan: “Nos cambió la vida”
La repentina muerte del protagonista de ‘Jurassic Park’ generó numerosas muestras de gratitud y nostalgia entre admiradores de Perú y toda América Latina, que recordaron su legado en redes sociales
Choque entre MTC y Línea 2 del Metro de Lima: concesionario pide más tiempo entre trenes
El Estado peruano exige ante Ositrán aplicar de forma estricta el intervalo de paso de la Línea 2, mientras el consorcio a cargo plantea una tolerancia estadística
“Universitario no necesita esa ayuda”: La dura queja de Sporting Cristal por el arbitraje en final ida de la Liga Femenina 2026
Alonso Galdos, jefe deportivo de las ‘rimenses’, criticó el polémico penal cobrado a favor de las ‘leonas’ y aseguró que sus jugadoras terminaron indignadas por lo ocurrido en el estadio Alberto Gallardo
Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 13 de julio
Aquí está la lista de los precios más económicos de los carburantes y también los más caros en la ciudad peruana
Más allá de los Medidores inteligentes: Enfoque de Inversión Inteligente
La evolución hacia una Utility 4.0 propone seis pilares estratégicos que de manera articulada permitirán construir un sistema eléctrico más inteligente, resiliente, sostenible y centrado en las personas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD