Loco Wagner sorprende al contar que hijo de Nicolás Lúcar es su socio en un prometedor negocio: “Es supercreativo e inteligente”

Nicolás Duarte y el Loco Wagner, socios en Mula Plateada, destacan la creatividad y el trabajo en equipo como claves de su éxito empresarial.

Loco Wagner brindó una entrevista donde habló de su sociedad con Nicolás Duarte, hijo del periodista Nicolás Lúcar. Ambos encabezan el proyecto Mula Plateada, una agencia que, según sus propios fundadores, atraviesa una etapa de consolidación y expansión en el competitivo mercado local.

El dato fue revelado por el locutor durante una entrevista para el programa digital ‘Café con la Chevez’, donde compartió detalles sobre esta faceta poco conocida de Duarte y el trabajo en equipo que ha impulsado el crecimiento de la empresa.

La incursión de Nicolás Duarte en el mundo de los negocios representa un giro en su carrera, conocida principalmente por su papel como músico y fundador de bandas como La Mente y Cuchillazo. Tras dejar los escenarios con este último grupo, Duarte apostó por el emprendimiento y encontró en Loco Wagner un socio con quien comparte creatividad, visión y una amistad que ha perdurado a lo largo de los años.

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“Es mi socio, es un tipo supercreativo, es un pata sumamente inteligente y nos hemos juntado, creo que dos cabezas lúcidas, para hacer este proyecto y nos va muy bien”, señaló Loco Wagner durante la conversación. La agencia Mula Plateada se ha posicionado en el mercado como una alternativa innovadora y dinámica, logrando captar importantes cuentas y desarrollando proyectos que integran comunicación, creatividad y estrategia digital.

El locutor explicó que, si bien continúa con su trabajo en televisión y redes sociales, dedica una parte fundamental de su tiempo al desarrollo de la agencia. “A la agencia le va muy bien, llevamos cuentas importantes. Yo tengo que verme a veces con los clientes, tengo que comportarme”, detalló Wagner, resaltando la profesionalización de ambas partes y el compromiso por mantener altos estándares en el servicio que ofrecen.

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El éxito de Mula Plateada no solo responde a la experiencia de sus fundadores, sino también a la complementariedad de sus perfiles. Nicolás Duarte, además de su trayectoria musical, aporta una mirada fresca y creativa al negocio, mientras que Loco Wagner canaliza su experiencia en medios y su habilidad para conectar con diferentes audiencias. Juntos, han dado forma a una agencia que apuesta por ideas originales y soluciones a medida para cada cliente.

El hijo de Nicolás Lúcar y el popular conductor han llevado su amistad a un nuevo nivel al fundar una agencia que crece en el mercado peruano.

Grandes amigos de juventud

La relación entre ambos va más allá del trabajo. Loco Wagner rememoró el inicio de su amistad con Nicolás Duarte, a quien describe como “hermano del alma”. En sus palabras, la convivencia bajo el mismo techo durante una etapa importante de sus vidas fue clave para fortalecer el vínculo que más tarde se convertiría en sociedad empresarial. “Él ha vivido también en mi casa”, relató el locutor, explicando que su madre rentaba habitaciones para ayudar a la economía familiar y fue así como Duarte pasó a formar parte de su hogar.

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Esta convivencia, según Loco Wagner, sentó las bases de una confianza mutua que hoy se traduce en el éxito de su emprendimiento. La agencia Mula Plateada se ha convertido en una referencia para otras iniciativas que buscan fusionar creatividad y estrategia en un mercado cada vez más exigente.

A pesar de los desafíos propios del sector, la dupla Duarte-Wagner ha sabido posicionar a Mula Plateada como una agencia capaz de adaptarse a las necesidades de sus clientes, manteniendo un enfoque flexible y abierto a nuevas tendencias.

A la par, Loco Wagner viene imponiendose en el mundo digital junto a Yaco Eskenazi, en Yaco y el loco, donde ambos se han apoderado del público contando a su estilo sus vivencias. La química y espontaneidad de ambos ha logrado el éxito del podcast,e l cual ya ha iniciado giras a nivel nacional.

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Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner se vienen consolidad en el mundo digital.