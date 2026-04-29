Lomo saltado con sabor a anticucho: la receta peruana que conquista cocinas en Colombia

Receta viral: así se prepara el lomo saltado más jugoso e innovador en YouTube - crédito Andina

En el universo de la gastronomía digital, donde las recetas caseras se reinventan constantemente, una nueva preparación está captando la atención de miles de usuarios en Colombia y Latinoamérica: el lomo saltado con sabor a anticucho.

Esta propuesta, impulsada por el creador de contenido peruano Abel Ca, conocido en redes como Abelca, combina técnicas tradicionales con un giro innovador que resalta los sabores más intensos de la cocina peruana.

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A través de un video publicado en su canal de YouTube, el influencer mostró paso a paso cómo transformar un clásico lomo saltado en una especie de guiso con notas profundas, inspirado en el sabor característico de los anticuchos, uno de los platos más emblemáticos del Perú.

La receta ha despertado curiosidad no solo entre sus seguidores en su país, sino también entre colombianos que buscan alternativas diferentes para preparar carne en casa.

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La receta de lomo saltado inspirada en anticuchos cautiva a seguidores en redes sociales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo comienza con la selección de la proteína. Abel Ca recomienda utilizar carne de res de corte suave, similar a la que se usa para bistec, la cual debe ser cortada en presas medianas: “Hacemos guiso de carne. Tengo carne de res. Este es un corte relativamente suave y lo que tengo que hacer es… cortar en unas presas relativamente pequeñas”, explicó en su video.

El primer paso clave es el sellado de la carne, una técnica que permite conservar los jugos y potenciar el sabor, según indicó.

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“Lo vamos a sellar unos cuatro o cinco minutitos por lado y lado… este método… le da un sabor bien peculiar”, detalló, pues el proceso resulta fundamental para lograr una base robusta, característica del lomo saltado, pero con una textura más jugosa, cercana a un guiso.

Mientras la carne se cocina, se prepara el aderezo, que es el corazón de la receta, de acuerdo con el peruano, y para eso explicó que se necesita una cebolla morada, pimiento, ajo y tomate, que son los ingredientes protagonistas, los cuales deben ir cortados al estilo peruano (como en julianas).

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A esto se suman ingredientes esenciales que evocan el sabor del anticucho: el ají mirasol y el ají panca, que aportan color, aroma y ese toque ligeramente ahumado.

Un creador peruano presenta lomo saltado reinventado con notas de anticucho - crédito TasteAtlas

“Vamos a añadir también ají mirasol… ají especial o ají panca… y lo vamos a seguir cocinando por un par de minutos más”, explicó el creador. Esta combinación es la que le da identidad al plato, alejándolo del lomo saltado tradicional y acercándolo a los sabores callejeros de los anticuchos.

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Otro de los secretos revelados por Abelca para lograr una carne más suave es el uso de técnicas poco convencionales en la cocina casera.

“El otro truco para que la carne te salga bien suavecito es añadirle un toquecito de bicarbonato… lo otro que funciona muy bien también es el jugo de papaya”, afirmó, generando interés entre quienes buscan mejorar la textura de sus preparaciones.

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Una vez integrado el aderezo, la carne vuelve al sartén para continuar con la cocción y en este punto, se incorpora vino blanco —o tinto, según preferencia— para desglasar, seguido de caldo de pollo o res. El resultado es una salsa espesa y llena de sabor.

Abel Ca sorprende con su lomo saltado a lo anticucho y enloquece a los foodies de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo de cocción es clave para lograr la consistencia adecuada: “Esto lo vamos a cocinar por un tiempo aproximadamente entre treinta y cinco a cuarenta minutos”, señaló. mientras seguraba que en la recta final, se agregan papas y zanahorias, ingredientes que no suelen estar en el lomo saltado tradicional, pero que aportan cuerpo y convierten el plato en una opción más contundente.

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El resultado final es una preparación que mezcla lo mejor de dos mundos: la intensidad del anticucho y la esencia del lomo saltado, pero en formato de guiso. Según el propio Abel Ca, el plato destaca por su jugosidad y sabor.

“El sabor realmente está espectacular… está superjugoso como para poder mojar el arrocito, la papa, también nuestra zanahoria”, concluyó.

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