Migraciones volverá a emitir pasaportes en todas sus sedes desde el lunes 13 de julio

La Superintendencia de Migraciones volverá a emitir pasaportes electrónicos a los ciudadanos a partir del lunes 13 de julio en todo el país, tras una suspensión temporal causada por el mantenimiento de la plataforma tecnológica del Reniec.
La entidad explicó que la interrupción impide validar los datos de los usuarios para completar el trámite y que se trata de una situación ajena a la operatividad de sus propios sistemas. Migraciones indicó que ya coordina con el Reniec para restablecer la interoperabilidad entre ambas plataformas, según informó la Agencia Andina.
En el caso de la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que emite pasaportes por motivos de urgencia, la atención se retomará apenas se superen los inconvenientes en la plataforma del Reniec. Migraciones pidió a los ciudadanos seguir sus canales oficiales para conocer actualizaciones del servicio.
PUBLICIDAD
Pasaportes sin cita previa
Desde el 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció el inicio de la emisión de pasaportes electrónicos sin cita previa y con la modalidad de atención por orden de llegada en las sedes habilitadas, dentro del horario de cada oficina y según la disponibilidad de la atención.
Según RPP, el superintendente de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, afirmó que la intención al adoptar esta nueva modalidad de atención es porque “queremos que más peruanos puedan realizar este trámite de manera rápida y sin barreras, priorizando una atención oportuna y ordenada”, según declaraciones recogidas por RPP.
De esta manera, el servicio de atención para los ciudadanos peruanos se vuelve “más ágil, cercano y eficiente”, como sostuvo la entidad en un comunicado emitido en el que defiende la decisión de su proceso de modernización.
PUBLICIDAD
¿Cómo será la atención en Migraciones desde hoy?
Para obtener el pasaporte electrónico, se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, además del comprobante de pago de S/ 120,90, según Migraciones. El pago puede hacerse en el Banco de la Nación, en la plataforma Págalo.pe o de forma presencial en agencias de Migraciones, donde se admite la billetera digital Yape o los POS instalados en los locales.
La modalidad presencial funciona por medio de un ticket. Los ciudadanos deberán tomar uno y permanecer en la sede hasta que el pasaporte esté listo, con la opción de retirarse temporalmente durante el proceso de impresión.
PUBLICIDAD
El procedimiento se aplica en todas las oficinas, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC, bajo el principio de preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas que acuden acompañados de menores.
Paso a paso para pagar el pasaporte
- Ingresar a la plataforma Págalo.pe.
- Seleccionar el pago correspondiente al trámite de pasaporte electrónico con el código 01810.
- Completar los datos requeridos, asegurándose de que el voucher registre el DNI del solicitante (o del menor, si corresponde).
- Realizar el pago de S/ 120.90 con tarjeta de débito o crédito.
- Descargar e imprimir el comprobante de pago, que deberá presentarse al momento del trámite.
También es posible pagar la tasa en ventanilla del Banco de la Nación o en las agencias de Migraciones utilizando Yape o POS.
Más Noticias
Hinchas peruanos respaldaron a Argentina: festejo en Lima y expectativa por el duelo ante Inglaterra
Aficionados de Perú acompañaron a la Albiceleste en el partido de cuartos de final, vibraron con la victoria y ahora aguardan el choque clave frente al seleccionado británico
Símbolos patrios del Perú: historia, significado y normativa de uso
Desde la independencia, la bandera, el escudo y el himno han acompañado a los peruanos en celebraciones y actos oficiales, mientras la escarapela conserva su presencia como distintivo de identidad nacional
Danzas típicas que representan la identidad peruana: expresión, herencia y diversidad en costa, sierra y selva
Manifestaciones como la marinera, el huayno y el festejo muestran el mestizaje y la historia de pueblos costeros, andinos y amazónicos, donde la música y el baile mantienen el espíritu de sus comunidades
Cómo celebran las Fiestas Patrias en cada región: costumbres, gastronomía y orgullo nacional
La diversidad cultural peruana se expresa en cada rincón del país durante las Fiestas Patrias, donde la sierra, la costa y la selva despliegan rituales, desfiles y sabores que refuerzan la identidad nacional
Magaly Medina sorprende al referirse a su exesposo: “Es muy importante en mi vida”
La periodista aseguró que mantenía una cercanía con su exesposo, pero hace un tiempo han dejado de hablarse
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD