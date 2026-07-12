Perú

Migraciones volverá a emitir pasaportes en todas sus sedes desde el lunes 13 de julio

Suspensión de los trámites se produjo por el mantenimiento en el sistema electrónico de Reniec

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Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones
Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

La Superintendencia de Migraciones volverá a emitir pasaportes electrónicos a los ciudadanos a partir del lunes 13 de julio en todo el país, tras una suspensión temporal causada por el mantenimiento de la plataforma tecnológica del Reniec.

La entidad explicó que la interrupción impide validar los datos de los usuarios para completar el trámite y que se trata de una situación ajena a la operatividad de sus propios sistemas. Migraciones indicó que ya coordina con el Reniec para restablecer la interoperabilidad entre ambas plataformas, según informó la Agencia Andina.

En el caso de la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que emite pasaportes por motivos de urgencia, la atención se retomará apenas se superen los inconvenientes en la plataforma del Reniec. Migraciones pidió a los ciudadanos seguir sus canales oficiales para conocer actualizaciones del servicio.

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Pasaportes sin cita previa

Desde el 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció el inicio de la emisión de pasaportes electrónicos sin cita previa y con la modalidad de atención por orden de llegada en las sedes habilitadas, dentro del horario de cada oficina y según la disponibilidad de la atención.

Una persona de piel trigueña recibe un pasaporte electrónico peruano de un trabajador de Migraciones con guantes y mascarilla, tras una ventanilla. Visible logo de Migraciones de Perú, DNI y recibo en la mesa.
Suspensión de los trámites se produjo por el mantenimiento en el sistema electrónico de Reniec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según RPP, el superintendente de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, afirmó que la intención al adoptar esta nueva modalidad de atención es porque “queremos que más peruanos puedan realizar este trámite de manera rápida y sin barreras, priorizando una atención oportuna y ordenada”, según declaraciones recogidas por RPP.

De esta manera, el servicio de atención para los ciudadanos peruanos se vuelve “más ágil, cercano y eficiente”, como sostuvo la entidad en un comunicado emitido en el que defiende la decisión de su proceso de modernización.

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¿Cómo será la atención en Migraciones desde hoy?

Para obtener el pasaporte electrónico, se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, además del comprobante de pago de S/ 120,90, según Migraciones. El pago puede hacerse en el Banco de la Nación, en la plataforma Págalo.pe o de forma presencial en agencias de Migraciones, donde se admite la billetera digital Yape o los POS instalados en los locales.

La modalidad presencial funciona por medio de un ticket. Los ciudadanos deberán tomar uno y permanecer en la sede hasta que el pasaporte esté listo, con la opción de retirarse temporalmente durante el proceso de impresión.

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El procedimiento se aplica en todas las oficinas, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC, bajo el principio de preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas que acuden acompañados de menores.

Paso a paso para pagar el pasaporte

  1. Ingresar a la plataforma Págalo.pe.
  2. Seleccionar el pago correspondiente al trámite de pasaporte electrónico con el código 01810.
  3. Completar los datos requeridos, asegurándose de que el voucher registre el DNI del solicitante (o del menor, si corresponde).
  4. Realizar el pago de S/ 120.90 con tarjeta de débito o crédito.
  5. Descargar e imprimir el comprobante de pago, que deberá presentarse al momento del trámite.

También es posible pagar la tasa en ventanilla del Banco de la Nación o en las agencias de Migraciones utilizando Yape o POS.

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