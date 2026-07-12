Ferran Adrià, reconocido chef, afirma cuál es el destino gastronómico más importante de este año después de Francia: no es Perú

imagen de Archivo del chef Ferrán Adriá. EFE/ROMÁN G. AGUILERA

Ferran Adrià afirmó que Japón es el destino gastronómico más importante de este año después de Francia, durante el Foro Internacional Turium 2026 en Madrid, donde recibió el Turium Connecting Excellence Award 2026, según informó Foodie Culture. En sus declaraciones no mencionó a la cocina peruana.

La organización del foro destacó la capacidad de Ferran Adrià para transformar la creatividad en innovación en la alta cocina y en otros sectores como la educación y la empresa, a través de proyectos impulsados por la Fundación elBulli, según Foodie Culture.

Al recibir el galardón, Adrià analizó la situación de la gastronomía global. El chef sostuvo que Francia mantiene su liderazgo tradicional y señaló el crecimiento de Japón como referencia en 2026. En su intervención expresó: “Francia sigue siendo la primera, por mucho que en innovación no estén. Japón, por el lado de Asia, y también China, que en cinco años va a ser un destino brutal. El destino gastronómico más importante de este año es Japón. Hace 20 años no sabíamos ni dónde estaba. Fuera de cuatro que habíamos viajado, no sabían ni qué era el sushi”, según declaraciones recogidas por Foodie Culture.

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Una persona sostiene un chutoro nigiri de atún, mostrando la preparación meticulosa de este manjar japonés listo para ser degustado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de Asia en la mirada de Adrià

El chef señaló que la apertura internacional y la globalización permitieron que la cocina japonesa ganara protagonismo y anticipó un crecimiento acelerado de China en los próximos años, según Foodie Culture.

En materia de formación, Adrià valoró el avance de España en el ámbito académico gastronómico, con tres universidades dedicadas a la cocina, algo que, según dijo, no existe en Japón ni en Estados Unidos. Para él, “si quieres tener talento extraordinario, la educación es vital. La educación al máximo nivel. Pero no tenemos una universidad de hotelería de referencia mundial, y eso, para un país como España y lo que significa el turismo, es fundamental”, afirmó durante el evento.

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Actualmente, Adrià enfoca su labor en la divulgación y la gestión empresarial. Según detalló Foodie Culture, traslada metodologías creativas de la alta cocina al sector de la hostelería y a la formación de emprendedores.

04/08/2025 Imagen de un trabajador de hostelería. ECONOMIA MINISTERIO DE TRABAJO

La relación con Gastón Acurio y Perú

Perú y su cocina no son ajenos a Ferran Adrià. De hecho, tiene una relación de amistad con Gastón Acurio, quien consolidó al país dentro del panorama gastronómico internacional. El primer encuentro entre ambos ocurrió en Barcelona en 2010, cuando coincidieron en el restaurante Bravo del hotel Westin. De ese contacto surgió una cena en la que conversaron sobre el presente y el futuro de la cocina peruana.

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A partir de esa reunión, Adrià se interesó por el potencial de la gastronomía peruana y estrechó lazos profesionales con Acurio. El chef peruano se unió al Consejo Asesor Internacional del Basque Culinary Center, presidido por Adrià, en un espacio en el que también participan Michel Bras, Heston Blumenthal y René Redzepi. Este grupo se reúne cada año y en 2011 celebró uno de sus encuentros en Lima, lo que marcó la primera visita oficial de Adrià a Perú.

Durante ese viaje, Adrià recorrió diferentes regiones del país junto a Acurio. Ambos participaron en la producción del documental Perú Sabe, donde analizaron el impacto social y cultural de la gastronomía peruana y cómo la cocina se convirtió en motor de transformación para miles de jóvenes en el país. En palabras de Adrià: “Mientras viajaba por distintas regiones de Perú para grabar este film, descubrí la increíble biodiversidad y el potencial innovador de su cocina”.

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La colaboración entre ambos mostró a la gastronomía como una herramienta para el desarrollo social y la integración. A través de sus proyectos y visitas, Adrià y Acurio reforzaron la proyección internacional de la cocina peruana y promovieron su reconocimiento en congresos, foros y documentales.