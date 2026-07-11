CAS convocan marcha para el lunes 13: Exigen al MEF desbloquear el pago de gratificaciones de julio

Los CAS marcharan en una semana decisiva para sus gratificaciones. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Los trabajadores CAS saldrán en pie de lucha por el pago de sus gratificaciones. Como se sabe, estos se encuentren en el limbo con respecto al pago de su beneficio de Fiestas Patrias en julio: por un lado tendrían que recibir gratificación del 100%, tal como lo aprobó la Ley 32563, pero las entidades no han recibido opinión favorable del Ministerio de Econonía y Finanzas (MEF) para autorizar el pago (esto la Ley apunta que es necesario), mientras ya no aparecen tampoco en el decreto del pago del aguinaldo de S/300 para julio.

Frente a esta incertidumbre, y en medio de mayores movidas que afectan al sector público en sus contrataciones y designaciones de dinero futuras—por un lado la PCM ha aceptado el pedido del fujimorismo de que no se contrate personal ni se asuma nuevos compromisos presupuestales, por otro el Tribunal Constitucional retrocedió en la medida que permitía que el Congreso cree iniciativa de gasto—, los CAS han decidido movilizarse para asegurar su pago de ‘grati’.

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Así, se realizará una movilización nacional, donde se ha convocado a todos los trabajadores CAS de todo el Perú a participar de la jornada de lucha. El punto de concentración será frente a la Defensoría del Pueblo a las 2:00 p.m., y de ahí se marchará hacia el Congreso de la República. Pedirán no solo el cumplimiento viable de la Ley 32563, sino también le dirán no al límite de edad de 70 años en el sector público.

La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

Gratificaciones CAS en riesgo

Los trabajadores CAS están en riesgo de no recibir su beneficio de julio. Como se sabe, todos los trabajadores peruanos reciben o la gratificación, del sector privado, o el aguinaldo, del sector público. Pero los CAS podrían quedarse sin ninguno para este julio.

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Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso de la República inició el pasado jueves la que sería de las últimas sesiones del parlamento unicameral y lo hizo buscando aprobar la Ley del crédito suplementario pedida por el Congreso, pero esta vez sí incluyendo la fórmula para el pago de la gratificación CAS. Sin embargo, esta discusión fue aplazada hasta el próximo lunes 13 de julio.

“En el aspecto laboral estamos ratificando que la Comisión propone que ningún trabajador con contrato CAS se quede sin gratificación. Y de este debate saldrá una fórmula que permita consensuadamente determinar cuál va a ser la forma de su implementación”, había señalado el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes.

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Pero la discusión del lunes se haría al límite, a pocos días de que acabe el plazo para pagar la gratificación al sector privado, y a también a poco tiempo para que empiece a pagarse el aguinaldo al sector público. Y no se tiene claridad en qué fecha se pagaría este aguinaldo.

Todos los trabajadores, privados y públicos, recibirán su bono por Fiestas Patrias, ya sea aguinaldo o gratificación. Pero los trabajadores CAS no recibirían ni un solo sol. - Crédito Difusión

A puertas de un nuevo gobierno

Asimismo, el martes 28 de julio entra en funciones el nuevo gobierno del Perú, presidido por Keiko Fujimori, quien jugará un papel relevante en cómo se aplique la gratificación de los CAS.

No solo el actual mandatario José María Balcázar ha deslizado que el tema de la gratificación para los CAS estaría ya en manos de la próxima presidenta, sino que el mismo fujimorismo ya está preparándose para su gobierno y ha pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros que en este periodo de transferencia el Ejecutivo no realice nuevas designaciones ni asuma compromisos presupuestales nuevos.

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“Solicito respetuosamente que la Presidencia del Consejo de Ministros evalúe disponer que los ministerios, organismos públicos y demás entidades del Poder Ejecutivo se abstengan de realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones, modificaciones de la estructura organizacional o de asumir compromisos administrativos o presupuestales de carácter extraordinario que no resulten estrictamente indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos”, se lee en la misiva.

El MEF no da visto bueno a informes de entidades que buscan pagar la gratificación a los CAS. - Crédito Congreso

Asimismo, justo a puertas de la entrada al poder del fujimorismo, el Tribunal Constitucional ha retrocedido en su interpretación de que el Congreso sí pueda crear iniciativa de gasto

La Sentencia 984-2021, del expediente 00018-2021-PI/TC, publicada en octubre de 2022, establecía en su fundamento jurídico 179 que la prohibición del artículo 79 no impedía que una iniciativa legislativa pueda ser la base jurídica para que el Poder Ejecutivo incluya los recursos necesarios en futuros presupuestos anuales.

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Pero luego de años de creación de iniciativas de gasto desde el Congreso, ahora el TC retrocede en esto y señala que los congresistas no pueden presentar proyectos que impliquen incrementos en el gasto público que incidan en el presupuesto anual ni en ejercicios futuros, salvo en situaciones excepcionales que respondan a necesidades sociales básicas y que sean coordinadas directamente con el MEF.

Esto también se suma a la incertidumbre que tienen los trabajadores CAS sobre si se cumplirá su pago finalmente o no.