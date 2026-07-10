El cambio de mando presidencial en Perú, una sucesión marcada por tradiciones y símbolos protocolares que verás este 28 de julio

El 28 de julio, Perú vive uno de sus actos políticos más solemnes: el cambio de mando presidencial. Este evento, cargado de simbolismo y rigurosidad protocolar, marca la transferencia formal del poder ejecutivo y la renovación de los compromisos institucionales ante la ciudadanía. La ceremonia incluye una serie de tradiciones establecidas que se cumplen con precisión, reflejando la continuidad del Estado y la legitimidad democrática de sus autoridades.
La jornada inicia con la entrega de credenciales, un paso indispensable en el proceso de transición. Según información oficial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a los presidentes y vicepresidentes electos para reconocer su designación tras los comicios. Esta ceremonia, que suele realizarse días antes de la asunción, reúne a las principales autoridades electorales, representantes de los poderes del Estado y otras figuras públicas relevantes.
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Ceremonia presidencial: juramento ante ambas cámaras
El protocolo de transmisión del mando presidencial también incorpora novedades relevantes. Por primera vez en más de tres décadas, la presidenta electa ofrecerá su juramento ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en lugar de hacerlo ante una cámara única como sucedía desde 1992. Cevasco destacó que este cuerpo conjunto encarna al verdadero Congreso de la República, encargado de funciones esenciales para la vida institucional del país.
El ritual de asunción incluye una serie de tradiciones poco conocidas fuera del ámbito legislativo. Según relató el ex oficial mayor, la mandataria recibirá la banda presidencial y prestará juramento sobre un cuero de becerro, firmando un texto redactado por ella misma y transcrito por un calígrafo en tinta especial. Estos documentos se conservan en los archivos del Congreso, donde figuran los firmados por los presidentes constitucionales que precedieron.
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Banda presidencial: símbolo supremo del poder
La banda presidencial constituye el emblema central del acto de asunción. Confeccionada artesanalmente en raso francés y canutillo metálico importado, la banda exhibe los colores nacionales: rojo y blanco. El rojo recuerda la sangre derramada por los héroes nacionales, mientras que el blanco representa pureza y paz. En el centro, destaca el escudo nacional, bordado a mano en alto relieve.
El protocolo establece que la banda solo puede ser utilizada por el presidente en funciones y en ocasiones específicas: la ceremonia de asunción, la inauguración del año legislativo, las celebraciones de Fiestas Patrias y otros actos oficiales de alto nivel. Cada presidente estrena su propia banda, confeccionada especialmente para la ocasión, marcando el inicio de un nuevo ciclo de gobierno.
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Rituales, símbolos y anécdotas del cambio de mando
Previo a la ceremonia, se conforman dos comisiones específicas: una de anuncio, que se desplaza hacia el lugar donde se encontrará la mandataria, Keiko Fujimori, para comunicarle que el Congreso la espera, y otra de recibo, que la acompaña desde la puerta del Palacio Legislativo hasta la sesión solemne. La banda presidencial es confeccionada a medida y su diseño puede variar, adaptándose a la preferencia de la autoridad entrante, ya sea por la ubicación del escudo nacional o por el tipo de bordado.
Cevasco narró que durante la asunción de Dina Boluarte, no hubo tiempo de preparar el tradicional cuero de becerro y el juramento se realizó inicialmente en papel. Posteriormente, se mandó confeccionar el soporte definitivo para cumplir con la formalidad requerida. El ex funcionario contó que, ante la posibilidad de una vacancia presidencial imprevista, ordenó la adquisición anticipada de una banda presidencial y su resguardo en una caja fuerte, lo que permitió su uso inmediato tras la destitución de Pedro Castillo.
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Tradiciones y memoria parlamentaria
El ex oficial mayor señaló que los presidentes suelen llevarse la banda al concluir su mandato y, por el desgaste propio del uso, suelen encargar varias piezas durante su gestión. Cevasco lamentó que no prosperara su propuesta de instalar placas en los escaños parlamentarios para dejar constancia de los nombres de los legisladores que ocuparon cada asiento. Esta idea buscaba fortalecer la memoria institucional y reconocer la trayectoria parlamentaria.
Entre las tradiciones que sí se han mantenido, Cevasco destacó el ponche de los libertadores. Esta bebida, cuya fórmula fue rescatada junto con Antonio Jiménez Mayor y barmans del hotel Mauri, se sirve en el Parlamento cada 28 de julio para brindar en el aniversario de la independencia de Perú. Según el relato del ex funcionario, esta preparación recrea la que degustó José de San Martín el día de la proclamación de la independencia.
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Protocolo en la transmisión del poder
La ceremonia de transmisión de mando incluye otros elementos que refuerzan el sentido institucional. El presidente saliente entrega un mensaje al Congreso antes de ceder el cargo, repasando los principales logros y desafíos de su gestión. Posteriormente, el mandatario entrante pronuncia un discurso inaugural, en el que expone los lineamientos que guiarán su administración y reitera el compromiso con los valores democráticos de la República.
La presencia de delegaciones extranjeras y de organismos internacionales subraya el carácter público y abierto del evento. Las autoridades diplomáticas y los jefes de Estado invitados asisten en representación de la comunidad internacional, lo que otorga relevancia global a la ceremonia.
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Cierre factual
El cambio de mando presidencial del 28 de julio representa la culminación de un proceso democrático y el inicio de un nuevo periodo de gobierno. Las tradiciones protocolares que lo rodean refuerzan el sentido institucional y aseguran la legitimidad de la autoridad que asume el cargo en presencia de la sociedad y la comunidad internacional.
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