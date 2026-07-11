Perú

PJ rechaza pedido de prescripción de José María Balcázar, pero acepta suspender juicio hasta el fin de su mandato

El juicio por irregularidades en el Colegio de Abogados de Lambayeque entre 2019 y 2020 se reanudará pasado el 28 de julio, cuando Keiko Fujimori asuma la presidencia

Guardar
Google icon
José María Balcázar en audiencia virtual de juicio oral por reparación civil
José María Balcázar en audiencia virtual de juicio oral por reparación civil

El Poder Judicial declaró infundada la excepción de prescripción de la acción civil planteada por la defensa del presidente José María Balcázar, en el marco del juicio oral de reparación civil derivado de una presunta apropiación ilícita durante su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

No obstante, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo sí acogió el otro pedido de la defensa de Balcázar y suspendió el proceso hasta el término del mandato presidencial, previsto para el 28 de julio de 2026.

Para sostener la prescripción, la defensa argumentó que el plazo de dos años para reclamar una reparación civil debía computarse desde el 12 de junio de 2025, fecha en que la acción penal fue archivada por prescripción, y que ese plazo debía reducirse a la mitad porque el mandatario interino tiene 83 años. Según la defensa, la acción civil habría vencido el 12 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

José María Balcázar

La fiscal del caso, Bianca Baique Sánchez, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Chiclayo, rechazó ese razonamiento. Precisó que el plazo de dos años no empezó a correr el día del archivo, sino el 18 de junio de 2025, cuando venció el término para que el Ministerio Público apelara la resolución. “La reparación civil que se discute dentro de un proceso penal mantiene su naturaleza civil y su plazo de prescripción. Como ya lo establecen la jurisprudencia y el Código Civil, dicho plazo es de dos años, por lo que no corresponde reducirlo a la mitad”, sostuvo Baique Sánchez ante el juzgado. Bajo ese cómputo, la prescripción civil recién operaría el 17 de junio de 2027.

El PJ acogió la posición de la fiscalía. La reducción del plazo por edad solo aplica en el ámbito penal, sumado a que el Código Civil no prevé una regulación en ese sentido.

PUBLICIDAD

Distinto fue el desenlace del pedido de suspensión. La defensa invocó el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, que limita la acusación penal contra un presidente en ejercicio a cuatro supuestos taxativos: traición a la patria, impedimento de elecciones, disolución inconstitucional del Congreso e impedimento del funcionamiento del sistema electoral. Al no encuadrar la apropiación ilícita en ninguno de esos supuestos, Pariona argumentó que “mi patrocinado no puede ser acusado, no puede ser procesado ni sometido a juicio oral mientras ejerza el cargo de presidente de la República”.

La fiscal se opuso también a esta solicitud. Sostuvo que el artículo 117 regula exclusivamente acusaciones penales contra el jefe de Estado y que el proceso ya no involucra persecución penal alguna, sino una pretensión de reparación civil. Como alternativa, propuso suspender únicamente el cómputo del plazo de prescripción desde el 18 de febrero de 2025, fecha en que Balcázar asumió la presidencia, hasta el 27 de julio de 2026.

Se inició el juicio oral contra el presidente José Balcázar por el delito de apropiación ilícita. Balcázar respondió a las preguntas del juez sobre su ocupación, ingresos y domicilio. | justicia TV

El juzgado terminó por aceptar la suspensión del proceso, con lo que el juicio oral quedará paralizado hasta que Balcázar deje el cargo, cuando la presidenta electa Keiko Fujimori asuma el poder el 28 de julio de 2026.

Así, el juicio oral se reanudará el 21 de agosto a las 3:30 de la tarde.

El caso se origina en presuntas irregularidades en el manejo de recursos del ICAL durante el período 2019-2020, cuando Balcázar ejercía como decano de esa institución. La acción penal fue archivada por prescripción el 12 de junio de 2025, pero la pretensión de reparación civil continuó su curso ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo.

Temas Relacionados

José María BalcázarPoder JudicialPresidenciaperu-politica

Más Noticias

¿Qué debes hacer si ocurre un sismo fuerte mientras viajas en el Metro de Lima?

Miles de personas se desplazan a diario en el Metro, pero pocos conocen las medidas recomendadas para enfrentar un terremoto bajo tierra y evitar accidentes en estaciones y vagones

¿Qué debes hacer si ocurre un sismo fuerte mientras viajas en el Metro de Lima?

Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”

El arquero de Deportivo Cali pisó suelo limeño para enfrentar a Alianza Lima este domingo 12 de julio en Matute por amistoso. Regresará a La Victoria después de 7 años

Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”

Sismo de magnitud 4.3 sacudió Lima: Fuerte temblor asustó a peruanos en los últimos minutos del viernes 10 de julio

El movimiento telúrico sorprendió a los limeños cerca de la medianoche, provocó alarma en viviendas y edificios, pero no causó daños materiales ni víctimas según los reportes oficiales

Sismo de magnitud 4.3 sacudió Lima: Fuerte temblor asustó a peruanos en los últimos minutos del viernes 10 de julio

CAS convocan marcha para el lunes 13: Exigen al MEF desbloquear el pago de gratificaciones de julio

Gratificación de los trabajadores CAS en su última recta. Mientras los estatales saldrán en protesta, el Tribunal Constitucional retrocede en medida que permite que el Congreso cree iniciativa de gasto

CAS convocan marcha para el lunes 13: Exigen al MEF desbloquear el pago de gratificaciones de julio

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Durante su pódcast, la periodista explicó cómo enfrentó las versiones que la vinculaban con el periodista y detalló la reacción de su esposo ante la difusión de noticias en medios y redes

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Tribunal Constitucional restablece la prohibición al Congreso de iniciativa de gastos

Tribunal Constitucional restablece la prohibición al Congreso de iniciativa de gastos

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, pide al Gobierno de Balcázar que deje de hacer nuevas designaciones

Cesan a Amado Enco del cargo de procurador de la Contraloría por “pérdida de confianza”, pese a que ganó concurso público

ENTRETENIMIENTO

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Carla García opina sobre el reemplazo de Beto Ortiz en El Valor de la Verdad: “Me da risa el casting. Ojalá que tenga suerte”

Beto Ortiz revela que le ofrecieron la conducción de ‘El Valor de la Verdad’ a Andrea Llosa

Mario León, Armandito de ‘Mil oficios’, busca mudarse tras ataque de vecino: “Yo tengo que irme, pero no tengo los medios”

Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia: “Me están amenazando de muerte”

DEPORTES

Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”

Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”

“No me cuesta definir una titular”: DT de selección peruana Sub 17 de vóley destaca el aporte de cada convocada al plantel

A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

Dónde ver Noruega vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026