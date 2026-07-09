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Internas del penal de Chorrillos sorprenden en una pasarela de moda con 8 colecciones y más de 400 prendas confeccionadas por ellas mismas

Bajo el concepto de “mareas”, las internas presentaron colecciones que reflejan sus cambios, aprendizajes y el camino de transformación que desarrollan durante su etapa de formación dentro del penal

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Internas del penal Anexo Mujeres de Chorrillos presentaron la colección “Mareas – Mujeres en Transformación”, con 8 colecciones y 415 prendas elaboradas durante talleres productivos del INPE como parte de su proceso de resocialización. Fuente: TV Perú Noticias

Entre telas, diseños y una pasarela improvisada dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, decenas de internas mostraron el resultado de meses de aprendizaje y trabajo en una colección de prendas elaboradas por ellas mismas como parte de los talleres productivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La presentación, denominada “Mareas – Mujeres en Transformación”, reunió 415 prendas textiles confeccionadas por privadas de libertad que participaron en labores de diseño, costura y modelaje. La actividad buscó visibilizar sus habilidades y el proceso de capacitación que desarrollan dentro del establecimiento penitenciario.

El desfile contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, y representantes del INPE, quienes destacaron estas iniciativas como parte del proceso de resocialización y preparación laboral para que las internas puedan acceder a nuevas oportunidades cuando recuperen su libertad.

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Varias mujeres jóvenes caminan en fila. Algunas con vestidos de gala, otras con camisetas negras y pantalones vaqueros. Hay personas observando detrás
Un grupo de jóvenes desfila durante una ceremonia, con algunas vestidas de gala y otras con atuendos casuales. (Foto: INPE)

Más de 400 prendas y ocho colecciones fueron creadas por internas del penal de Chorrillos

La pasarela estuvo compuesta por ocho colecciones textiles inspiradas en el concepto de “mareas”, una representación de los cambios, aprendizajes y valores que las internas desarrollan durante su proceso de transformación personal.

En total, 48 privadas de libertad participaron en la elaboración de las prendas: 18 estuvieron encargadas de la confección y 30 del diseño de las piezas. Además, 50 internas desfilaron con las creaciones realizadas dentro de los talleres productivos del penal.

Durante la presentación, el presidente del INPE, Raúl Inga Garay, resaltó el esfuerzo de las internas y señaló que el resultado refleja el trabajo que se viene realizando para fortalecer su proceso de reinserción.

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“Es una muestra de que se está trabajando por su resocialización”, indicó el funcionario, quien también destacó la calidad de las prendas elaboradas. Según explicó, la producción presentada durante el desfile “no tiene que envidiar” a los productos que se confeccionan fuera de un recinto penitenciario.

Una mujer en camisa blanca y pantalón azul desfila en una pasarela azul. Hay otras modelos detrás y público sentado a ambos lados del recorrido
Una modelo desfila por la pasarela vistiendo una camisa blanca y un pantalón azul, mientras la audiencia observa el evento de moda. (Foto: INPE)

El evento también reunió a representantes del sector artístico y de la moda. Participaron el diseñador Omar Valladolid, el conductor y artista Carlos Cacho, y el imitador de Pedro Suárez Vértiz, Steven Roce, quien ofreció una presentación musical para los asistentes.

Asimismo, internas estudiantes de la Red Nacional de Formación Musical INPE-Orquestando interpretaron la canción “Color Esperanza” como parte de la jornada.

El trabajo como herramienta para la resocialización de las internas

Para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, la presentación de las prendas representa los avances del proceso de resocialización que impulsa el INPE mediante talleres y emprendimientos dentro de los establecimientos penitenciarios.

Una mujer con un vestido azul desfila en una pasarela al aire libre, observada por un público sentado en sillas blancas y personas de pie al fondo
Una interna del penal de Mujeres Chorrillos modela una prenda confeccionada por privadas de libertad durante el desfile ‘Mareas – Mujeres en Transformación’ en el patio del centro carcelario de Perú. (Foto: INPE)

“Eso es una muestra del proceso de resocialización que se viene trabajando en el INPE, que la verdad yo tengo que elogiar, porque se está avanzando bastante, tanto con los talleres como con los emprendimientos”, declaró a TV Perú Noticias.

El titular del sector señaló que estas actividades permiten que las personas privadas de libertad desarrollen capacidades que puedan servirles cuando recuperen su libertad. “Es posible que las internas y los internos en general puedan elegir un nuevo camino después de haber cometido un delito. Y eso es lo que estamos trabajando, es nuestro mérito”, afirmó.

La iniciativa fue organizada en el marco del Día de la Resocialización y buscó mostrar los resultados del tratamiento penitenciario aplicado por el INPE. La institución indicó que continuará promoviendo espacios de capacitación y alianzas con el sector empresarial para brindar oportunidades de desarrollo laboral a las internas.

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