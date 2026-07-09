Más de 2,2 millones de pasajeros viajaron por los aeropuertos del sur durante el primer semestre del 2026

El resultado se mantuvo estable frente al mismo periodo del 2025 y refuerza las expectativas de crecimiento para el cierre del año. Foto: difusión

Los cinco aeropuertos administrados por Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) registraron un movimiento de 2.250.073 pasajeros entre enero y junio del 2026, considerando tanto llegadas como salidas. El resultado refleja un comportamiento estable frente al mismo periodo del año anterior y mantiene la expectativa de un mayor dinamismo en el transporte aéreo hacia el cierre del año.

Dentro de ese desempeño, los terminales de Puerto Maldonado y Tacna fueron los que mostraron el mayor avance en la cantidad de viajeros. Ambos aeropuertos incrementaron su flujo de pasajeros respecto al primer semestre del 2025, consolidándose como los principales impulsores del crecimiento dentro de la red administrada por la concesionaria.

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Puerto Maldonado y Tacna lideran el crecimiento

De acuerdo con la información proporcionada por AAP, el aeropuerto de Puerto Maldonado fue el que registró el mayor incremento porcentual en el número de pasajeros durante los primeros seis meses del año. En ese periodo movilizó 317.000 viajeros, lo que representó un crecimiento de 23% en comparación con el mismo lapso del 2025.

Por su parte, el terminal aéreo de Tacna alcanzó los 279.000 pasajeros y reportó un avance de 6% frente al primer semestre del año anterior. Según la empresa, ambos aeropuertos mantuvieron una evolución positiva que contribuyó al desempeño general de la red aeroportuaria del sur del país.

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Los aeropuertos de Puerto Maldonado y Tacna registraron el mayor crecimiento en el flujo de pasajeros. Foto: Aeropuertos del Perú

Arequipa concentró el mayor flujo de viajeros

El aeropuerto de Arequipa volvió a posicionarse como el de mayor movimiento entre los cinco administrados por AAP. Entre enero y junio del 2026 atendió a 1.083.000 pasajeros, consolidándose como el principal punto de conexión aérea de la concesión.

En tanto, el aeropuerto de Juliaca movilizó 328.000 viajeros durante el semestre, mientras que el de Ayacucho alcanzó los 241.000 pasajeros. Sumados a los resultados de Puerto Maldonado y Tacna, los cinco terminales totalizaron 2.250.073 pasajeros, una cifra similar a la obtenida en el mismo periodo del año pasado.

Proyección para el cierre del 2026

AAP prevé que el tráfico aéreo continúe creciendo durante la segunda mitad del año. La empresa estima superar los 4,7 millones de pasajeros al finalizar el 2026, lo que equivaldría a un incremento de 2% respecto al volumen alcanzado en el 2025.

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El gerente general de AAP, Alberto Huby, indicó que la concesionaria continuará reforzando su capacidad operativa para atender el aumento de la demanda.

AAP proyecta superar los 4,7 millones de pasajeros al cierre del 2026, un 2% más que el año anterior. Foto: RT

“En Aeropuertos Andinos del Perú asumimos el crecimiento del tráfico aéreo como una responsabilidad operativa. Trabajamos de manera permanente para fortalecer la eficiencia de nuestros servicios y la conectividad entre las regiones del sur del país. Este año proyectamos superar los 4,7 millones de pasajeros, 2% más que en 2025, y estamos preparados para atender esa demanda mediante un plan de inversiones de USD 472 millones destinado a la modernización de nuestros cinco aeropuertos”, afirmó.