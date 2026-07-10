Ministra del Ambiente confirma investigación por muerte masiva de lobos marinos en Paracas: resultados estarán en 10 días

Una nueva investigación dio paso aun descubrimiento importante en el estudio de la salud de los mamíferos marinos. (Rumbos del Perú)

La aparición de miles de lobos marinos muertos en la Reserva Nacional de Paracas, en la región Ica, ha encendido las alertas de las autoridades ambientales y de los especialistas en fauna silvestre. Mientras brigadas realizan inspecciones en distintas islas y sectores del litoral, el Ministerio del Ambiente (Minam) confirmó que ya se tomaron muestras biológicas para determinar qué provocó la muerte de estos mamíferos marinos, un fenómeno que preocupa por su magnitud.

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, informó que los primeros resultados de los análisis de laboratorio estarían listos en aproximadamente diez días. Paralelamente, equipos del Estado continúan recorriendo otras zonas de la costa sur para verificar si el evento también está afectando a otras especies marinas. Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse ni manipular animales muertos o con aparentes signos de enfermedad mientras continúan las investigaciones.

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Minam toma muestras y espera resultados para esclarecer la muerte de miles de lobos marinos

El Ministerio del Ambiente de Perú informa sobre la activación de protocolos de vigilancia por la muerte de lobos marinos en las Islas Chincha e Isla San Gallán, en la región Ica. (Ministerio del Ambiente)

Durante una visita oficial a la región Ica, la ministra Nelly Paredes confirmó que la cifra preliminar supera los miles de lobos marinos fallecidos, aunque precisó que ese cálculo corresponde únicamente a los ejemplares encontrados dentro de la Reserva Nacional de Paracas.

La titular del Minam explicó que especialistas ya realizaron hisopados y otras pruebas biológicas a varios animales hallados sin vida en dos islas de la reserva. Estos análisis permitirán identificar si la mortandad está relacionada con alguna enfermedad, factores ambientales u otras condiciones que afectan a la fauna marina.

“Se han tomado muestras a través de hisopados a estos animalitos que lamentablemente se han encontrado varados y muertos. Vamos a tener resultados y vamos a saber cuáles son las causas”, señaló la ministra.

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Paredes indicó además que, por el momento, todavía no existe un conteo oficial definitivo de los ejemplares fallecidos. Sin embargo, reiteró que la cantidad registrada en el litoral de Ica es considerable y continúa siendo evaluada conforme avanzan las inspecciones en las zonas protegidas.

Las labores de monitoreo no se limitan únicamente a Paracas. El Ministerio del Ambiente informó que se ha ampliado la vigilancia hacia otros sectores del litoral sur para determinar si existen nuevos casos de mortandad de lobos marinos u otras especies silvestres.

Como parte de este trabajo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) activó sus protocolos de vigilancia en las islas Chincha y la isla San Gallán, dos espacios considerados de alta importancia para la conservación de la biodiversidad marina.

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Las inspecciones incluyen la evaluación del estado de los ejemplares encontrados, el registro de nuevos hallazgos y la recopilación de información técnica que permita establecer un diagnóstico preciso sobre este evento inusual.

En las investigaciones también participan el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Salud (Minsa), instituciones que desarrollan evaluaciones sanitarias para descartar posibles riesgos tanto para la fauna como para la población.

Mientras concluyen los análisis, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que evite manipular animales muertos o enfermos y comunique cualquier hallazgo a las entidades competentes.

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Especialistas advierten que el aumento de la temperatura del mar podría influir en la mortandad

Fotografía de archivo de un grupo de lobos marinos en un sector de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. EFE/ Paolo Aguilar

Aunque todavía no existe una causa confirmada, especialistas consultados sobre este fenómeno consideran que las condiciones oceanográficas actuales podrían estar influyendo en la situación que atraviesan los lobos marinos.

El director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, explicó que uno de los factores que viene siendo observado es el incremento de la temperatura del mar, que en algunas zonas habría aumentado entre 3 y 4 grados respecto a sus niveles habituales.

Según indicó, este calentamiento modifica el comportamiento de especies como la anchoveta, principal alimento de numerosos mamíferos marinos y aves costeras. Al desplazarse hacia otras áreas con mejores condiciones, disminuye la disponibilidad de alimento para los animales que permanecen en las zonas afectadas.

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Riveros señaló que los ejemplares adultos suelen responder migrando hacia sectores donde todavía pueden encontrar recursos para alimentarse. Sin embargo, los individuos más jóvenes o debilitados enfrentan mayores dificultades para completar esos desplazamientos.

“Con el calentamiento del agua, las especies de las cuales nuestras aves marinas y los lobos marinos se alimentan migran o desaparecen de esas zonas. Los adultos pueden desplazarse hacia otros lugares, pero muchos animales jóvenes no logran superar esa etapa”, explicó.

El especialista precisó que esta hipótesis forma parte de los factores que deben ser evaluados junto con los estudios sanitarios que actualmente realizan las autoridades.

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