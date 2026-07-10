¿Cuándo arrancan las semifinales del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa decisiva

¿Cuándo inician las semifinales del Mundial 2026? (Francia)

El desenlace de los cuartos de final del Mundial 2026 deja el escenario listo para las definiciones más esperadas. A medida que avanzan los partidos, ya se revelan los primeros clasificados a la instancia de semifinales. Francia se aseguró su lugar entre los cuatro mejores tras superar a Marruecos y mantiene viva su candidatura al título.

Todavía restan tres plazas por definirse: España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza definirán su suerte en la cita mundialista. Hay mucha expectativa por conocer quiénes asegurarán su pase a la etapa eliminatoria.

¿Cuándo inician las semifinales del Mundial 2026?

Las fechas para las semifinales del Mundial 2026 ya están definidas: la primera se disputará el martes 14 de julio y la segunda tendrá lugar el miércoles 15 de julio. El cronograma responde estrictamente al cuadro original del torneo, sin sorteos ni reasignaciones entre los equipos clasificados.

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Las ciudades de Dallas y Atlanta han sido designadas como las sedes para esta etapa decisiva. Estos partidos definirán el destino de las selecciones que aún sueñan con el título y representarán el último desafío antes de la final. Solo dos equipos lograrán avanzar, mientras que el resto verá truncada su aspiración en la instancia más exigente del torneo.

Francia clasificó a las semifinales del Mundial 2026. (FIFA)

Cruces y horarios en Perú de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs el ganador de España vs Bélgica (16:00 horas / Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

El ganador de Noruega vs Inglaterra se medirá al vencedor de Argentina vs Suiza (20:00 horas / Atlanta Stadium)

*Horarios de Perú

Cruces de la etapa final del Mundial 2026. (FIFA)

¿Cómo se definirán al ganador de las semifinales?

Las semifinales del Mundial 2026 se jugarán a partido único, siguiendo el formato habitual de las fases eliminatorias del torneo. Si al término de los 90 minutos reglamentarios el resultado es empate, los equipos disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno para intentar definir al clasificado.

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En caso de que la igualdad se mantenga después de la prórroga, el pase a la final se resolverá por tiros desde el punto penal. Este sistema garantiza que en cada cruce haya un ganador definido en la misma jornada, sin margen para segundas oportunidades.

Los equipos que logren imponerse en estas semifinales se enfrentarán entre sí en la gran final, donde se consagrará al nuevo campeón del mundo.

Los dos partidos que América TV transmitirá de los cuartos de final del Mundial 2026.

Dónde ver los partidos de semifinales por el Mundial 2026

Los seguidores del fútbol tendrán disponibles diversas alternativas para ver en directo las semifinales del Mundial 2026. DirecTV es el titular exclusivo de los derechos de transmisión en el país, lo que asegura la emisión íntegra de cada encuentro, desde los octavos de final en adelante, por su señal de televisión paga.

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Para quienes optan por dispositivos móviles o prefieren plataformas digitales, las opciones de DGO y Paramount+ permiten acceder a los partidos en tiempo real desde celulares, tabletas o computadoras. Estas soluciones en streaming ofrecen la posibilidad de seguir cada detalle del torneo sin importar el lugar, adaptándose a las necesidades y hábitos de los aficionados.

Primer clasificado a las semifinales del Mundial 2026

- Francia: venció a Marruecos por 2 a 0 en Boston, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y aseguró su presencia en todas las instancias del Mundial 2026. Con este triunfo, la selección gala disputará todos los partidos posibles por tercera edición consecutiva, tras haber sido campeona en 2018 y subcampeona en 2022.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps mantiene un rendimiento perfecto en la actual edición: ha ganado todos sus encuentros hasta el momento, consolidándose como uno de los máximos candidatos al título y reafirmando su dominio en la élite del fútbol internacional.