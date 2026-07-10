La Uchulú denuncia insultos y discriminación tras avanzar con el cambio de sexo en su DNI

La Uchulú relata el dolor de los insultos tras solicitar el cambio de nombre y sexo en su DNI

La cómica peruana La Uchulú ha conmovido a sus seguidores tras dar a conocer los difíciles momentos que atraviesa en medio de su proceso legal para modificar su nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI). En recientes declaraciones, la artista reveló que, pese a los avances en el reconocimiento oficial de su identidad, continúa recibiendo insultos y ataques por su condición de mujer trans, situación que expuso en un adelanto de la entrevista que ofrecerá en el programa ‘Día D’.

Según relató La Uchulú, cuyo nombre artístico la ha convertido en una figura reconocida del humor nacional, la primera audiencia de su trámite se realizó ante la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Acompañada por su abogado, la influencer celebró este paso clave en sus redes sociales, donde compartió imágenes y mensajes de agradecimiento. “Hoy en este proceso de mi cambio de nombre y sexo, feliz por mi primera audiencia junto al Estudio Jurídico GyM”, publicó en Instagram.

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“Yo existo”

La artista, exintegrante del programa televisivo ‘El reventonazo de la Chola’, detalló que el avance judicial marca un hito en su búsqueda de reconocimiento y respeto dentro de la sociedad peruana. Sin embargo, advirtió que el proceso ha estado acompañado de episodios dolorosos derivados de los ataques que recibe por su identidad de género.

“Me dicen que jamás voy a ser una mujer”, confesó en un fragmento de la entrevista, al referirse a los insultos y cuestionamientos que persisten desde que hizo pública su transición.

La Uchulú relató que muchas personas la insultan con expresiones despectivas y niegan su identidad, a pesar de los avances legales. “Tratar de defender mi posición como mujer dentro de la sociedad, a pesar de que me señalen o que me digan que nunca seré mujer, que me digan hombre, que me insulten con calificativos denigrantes como la palabra maricón o cabro. Es no agachar la cabeza, yo existo y siempre voy a existir”, afirmó.

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La Uchulú tiene pensado presentarse en concursos de belleza. (Foto: Captura de IG)

El caso de La Uchulú ha puesto en el centro del debate público la situación de las personas trans en Perú, país donde el cambio de nombre y sexo en el DNI implica un procedimiento judicial que puede prolongarse durante meses. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, la artista se suma a una creciente lista de personas que buscan el reconocimiento pleno de su identidad en documentos oficiales, en un contexto marcado por obstáculos legales y sociales.

Además del testimonio sobre los insultos recibidos, La Uchulú anunció cuál será el nombre que espera ver reflejado en su documento de identidad una vez concluido el proceso. Según confirmó, ha solicitado que el nuevo nombre legal sea Etza Reátegui Wong, información que compartió públicamente tras la audiencia.

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