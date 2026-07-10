José María Balcázar no indultaría a Pedro Castillo: Este es el poderoso motivo que impedirá tomar una decisión en favor del expresidente

José María Balcázar no es considerado una amenza para el sistema y los fundamentos macroeconómicos del país. - Crédito Congreso

La posibilidad de un indulto presidencial a favor del exmandatario Pedro Castillo concentra atención en el debate político y jurídico del país. Sin embargo, el presidente José María Balcázar no podría otorgar esa gracia de manera unilateral, debido a restricciones legales que obligan al refrendo del ministro de Justicia. Esta condición tiene un peso determinante en el análisis de las solicitudes de liberación y en la legalidad de cualquier eventual decisión presidencial.

De acuerdo con el jurista Víctor García Toma, exmagistrado del Tribunal Constitucional, el ministro de Justicia debe refrendar cualquier gracia presidencial para que tenga valor legal. Esta responsabilidad recae actualmente en el doctor Jiménez, quien ya manifestó públicamente que no firmará ninguna resolución que beneficie a Castillo, tras concluir que no existen condiciones jurídicas para conceder el indulto común, el indulto humanitario, el derecho de gracia ni la conmutación de penas.

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Siete solicitudes desestimadas por el Ejecutivo

Desde la detención de Pedro Castillo, se presentaron al menos siete solicitudes formales buscando su liberación a través de una medida presidencial. Según García Toma, el propio Poder Ejecutivo rechazó todos los pedidos por no cumplir los requisitos previstos en la Constitución ni en la ley. Las figuras jurídicas invocadas exigen condiciones precisas, como la existencia de circunstancias humanitarias extremas o la imposibilidad de cumplir la condena bajo condiciones habituales, factores que no se configuran en el caso del exmandatario.

El procedimiento para acceder a una gracia presidencial es estricto y se apoya en la figura del refrendo ministerial. El ministro de Justicia debe analizar el expediente y definir si corresponde la aplicación de alguno de los mecanismos de excarcelación. En ausencia de condiciones legales, no procede la firma, lo que bloquea cualquier intento presidencial de conceder la gracia.

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José María Balcázar, Presidente de Perú, pronuncia un discurso oficial ante una bandera peruana de fondo.

El refrendo ministerial como barrera jurídica

El sistema legal peruano establece que ningún acto presidencial relacionado con las gracias tiene eficacia sin la firma del ministro correspondiente. Según precisó García Toma, el refrendo funciona como un mecanismo de control interno para evitar decisiones inconstitucionales o ilegales desde el Ejecutivo. La firma ministerial otorga legalidad al acto y, con ello, la plena responsabilidad del ministro sobre los efectos políticos, administrativos, penales y civiles que pudieran derivarse de la medida.

El ministro de Justicia, en este contexto, asume el rol de garante del cumplimiento de las normas. Su negativa a refrendar un indulto impide que el acto presidencial tenga efectos jurídicos. Así, el sistema de contrapesos institucionales se mantiene activo y preserva la legalidad de las decisiones de mayor impacto social y político.

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José María Balcázar y Roberto Sánchez.

Los límites del indulto humanitario y la conmutación de penas

El análisis del doctor Jiménez sobre el caso Castillo se basó en la ausencia de condiciones para otorgar cualquier figura de gracia. Ni el indulto común ni el humanitario, ni el derecho de gracia ni la conmutación de penas resultan viables bajo el marco legal actual. Cada uno de estos mecanismos está sujeto a requisitos específicos, como la existencia de enfermedad grave e incurable, sentencia firme, o situaciones humanitarias excepcionales, de las que carece el expediente del exmandatario.

La decisión de no firmar una resolución de gracia implica la imposibilidad de cualquier liberación presidencial sin el refrendo ministerial. El acto presidencial, sin esa firma, pierde todo valor jurídico, según explicó el exmagistrado García Toma.

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Un montaje fotográfico presenta al político peruano Roberto Sánchez, al expresidente Pedro Castillo en un recuadro y a una mujer, en un contexto de figuras políticas de Perú. (Infobae)

La función política y legal del ministro de Justicia

El refrendo ministerial, explicó García Toma, no es un trámite formal ni protocolar, sino un acto de responsabilidad institucional. El ministro asume la responsabilidad total de las consecuencias del acto presidencial y responde ante la justicia si el indulto se concede fuera de los márgenes legales. Este principio de corresponsabilidad constituye una garantía adicional frente a posibles excesos del poder Ejecutivo.

El sistema jurídico nacional establece, por tanto, que la firma del ministro de Justicia es indispensable para que cualquier gracia presidencial tenga efectos en la realidad. Sin ese aval, el presidente queda imposibilitado de tomar decisiones unilaterales en materia de indultos o derechos de gracia, como ocurre en el caso de Pedro Castillo.

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Perspectivas sobre la legalidad y el futuro de las gracias presidenciales

El debate sobre las gracias presidenciales y la situación de Pedro Castillo revela la importancia de los controles institucionales en el país. El marco legal vigente impide que el presidente avance con decisiones unilaterales y otorga al ministro de Justicia la llave definitiva para cualquier liberación por motivos humanitarios o jurídicos. Según García Toma, “la responsabilidad política, administrativa, penal y civil que asume el ministro con su firma es tan amplia que desincentiva cualquier acto arbitrario”.

La negativa del ministro Jiménez a refrendar la gracia presidencial en favor de Castillo cierra la posibilidad de una decisión presidencial en este caso. El procedimiento, los requisitos legales y el control institucional se mantienen firmes, y cualquier movimiento en sentido contrario carecería de valor jurídico.

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