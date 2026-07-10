El avance de la derecha y la crisis de la izquierda en América Latina: ¿Factor decisivo para el triunfo en la cuarta candidatura de Keiko Fujimori?

La periodista Pamela Vertiz y el internacionalista Francisco de Belaunde debaten sobre el giro político a la derecha en América Latina. Se muestran imágenes de Keiko Fujimori en videollamada y un retrato de Javier Milei. Los gráficos en pantalla hacen referencia a la felicitación de Bukele a Fujimori y a las claves del nuevo mapa político regional.

El analista internacional Francisco de Belaunde advirtió en una entrevista a En Contacto de ATV+ que América Latina experimenta un giro hacia derechas más radicales, distinto a los ciclos previos. Ello impulsado por el cansancio social frente a sectores de la izquierda, la demanda de respuestas inmediatas ante la inseguridad y, en varios países, la desconfianza en la democracia para resolver crisis urgentes. Esta tendencia, según el especialista, se integra a una ola global de discursos confrontacionales, con el expresidente Donald Trump como figura de referencia en Estados Unidos y el crecimiento de partidos de extrema derecha en Europa.

De Belaunde enfatizó que, a diferencia de etapas anteriores marcadas por la alternancia entre izquierdas populistas y derechas moderadas, hoy prevalecen corrientes políticas que consideran al adversario un enemigo y utilizan una retórica más agresiva, enmarcada en lo que definió como una “guerra cultural”. La percepción de amenaza y la polarización marcan el tono de la competencia política.

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Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inseguridad, frustración democrática y rechazo a lo políticamente correcto

Consultado sobre las causas de este viraje, Francisco de Belaunde señaló que una parte significativa de la sociedad rechaza lo que identifica con “lo políticamente correcto” y las agendas progresistas. En ese contexto, se amplifica la idea de que no hay espacio para posiciones intermedias y se premian posturas de mano dura. La inseguridad y la desconfianza en la democracia como herramienta eficaz para solucionar problemas inmediatos motivan este desplazamiento.

El impacto de la globalización, señaló el analista, también desempeña un papel relevante, sobre todo en el norte desarrollado. La deslocalización de empresas hacia Asia dejó a amplios sectores laborales fuera del modelo económico, especialmente en Estados Unidos, donde la base electoral de Trump se compone en buena medida de votantes blancos, obreros y sin estudios universitarios.

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Una ilustración tipo acuarela de Keiko Fujimori y Donald Trump presenta un mapa de América del Sur que señala a Perú con su bandera y flechas que los conectan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

América Latina: seguridad y economía como motores del endurecimiento

En el caso latinoamericano, De Belaunde puso el foco en la seguridad. Indicó que, en países afectados por la violencia, crece la disposición a resignar libertades a cambio de orden. El ejemplo más claro es El Salvador, donde la reelección de Nayib Bukele, a pesar de las restricciones constitucionales, evidenció el respaldo ciudadano a gobiernos que ofrecen respuestas concretas frente al delito. Según el especialista, cuando la democracia no genera soluciones visibles, aumenta el apoyo a quienes prometen actuar con urgencia.

No todos los países responden al mismo detonante. En Argentina y Bolivia, el trasfondo principal es económico, mientras que, en El Salvador, Ecuador, Chile, Colombia y Perú, la inseguridad figura como el motor central del endurecimiento político. La fragmentación regional se profundiza según la naturaleza de las demandas sociales y la capacidad de respuesta de los gobiernos.

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La imagen muestra a Abelardo de la Espriella en el centro, realizando un saludo militar junto a las figuras de Nayib Bukele y Javier Milei, superpuestas en un mapa de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bolivia, Chile y Perú: matices en medio del giro regional

Sobre Bolivia, el analista describió un panorama diferente al de las derechas más radicales. Identificó a Rodrigo Paz como una figura de centroderecha o de centro y resaltó su actitud prudente frente a los bloqueos, pese a las presiones para ordenar una respuesta de fuerza. Esa moderación, explicó, le valió críticas por supuesta falta de firmeza, aunque el desbloqueo finalmente se produjo. El país afrontó luego una situación económica adversa, con medidas como la flexibilización del dólar, en un contexto atribuido al deterioro dejado por el Movimiento al Socialismo, al que comparó con el chavismo en Venezuela.

En Chile, Gabriel Boric llegó al poder desde una izquierda más radical que la de Michelle Bachelet, pero una vez en el gobierno adoptó posturas más moderadas, en parte por la falta de mayoría en el Congreso, lo que lo obligó a buscar acuerdos. De Belaunde subrayó que Boric no apoyó autoritarismos de izquierda, condenó la situación venezolana y rechazó el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en Perú. Sobre la crisis peruana, remarcó que Boric criticó las muertes en las protestas, aunque no cuestionó la legitimidad de Dina Boluarte, considerando que la transición se produjo dentro de la legalidad.

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Padre e hijo que asumieron la presidencia de Bolivia. De izquierda a derecha: Jaime Paz Zamora-Rodrigo Paz. (Foto composición: Infobae Perú)

Desafíos para la derecha chilena y nuevos equilibrios políticos

El especialista describió un inicio complejo para el actual gobierno chileno de derecha, al que identificó como surgido de una corriente más radical. La caída de su popularidad, la presión por la migración y la inseguridad, junto con la salida de ministros, incluida la titular del Interior, reflejan la dificultad de gobernar aun cuando el discurso de campaña prometía soluciones firmes. Estos factores muestran que el endurecimiento político no siempre se traduce en una gestión estable.

En el análisis regional, De Belaunde observó que la fragmentación política dificulta la consolidación de proyectos de largo plazo. La volatilidad de las alianzas y la polarización limitan la capacidad de respuesta institucional frente a crisis sucesivas, tanto económicas como de seguridad.

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Fotografía cedida por el Senado de Paraguay que muestra al presidente de Chile, José Antonio Kast, hablando en el congreso de Paraguay este miércoles, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Senado de Paraguay)

Relaciones exteriores y limitaciones para los gobiernos latinoamericanos

Respecto a Keiko Fujimori y la política exterior peruana, el experto explicó que el gobierno de Estados Unidos evitó tomar partido en la última elección. A diferencia de ocasiones en que Trump expresó preferencias, esta vez Washington no apoyó públicamente a ningún candidato. El embajador Bernie Navarro, conocido por intervenir en asuntos peruanos, se mantuvo al margen en la segunda vuelta. De Belaunde argumentó que una injerencia abierta habría podido favorecer al rival de Fujimori, recordando el antecedente de Evo Morales en Bolivia, cuyo ascenso se vio beneficiado por el rechazo a la intervención de un embajador estadounidense.

Peru's President-elect Keiko Fujimori greets supporters gathered outside her party's Popular Force headquarters, after she was officially declared the winner of Peru's presidential race by the country's electoral office, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

En el terreno geopolítico, el analista advirtió que cualquier gobierno de la región debe gestionar una relación económica intensa con China y, al mismo tiempo, un vínculo histórico y estratégico con Estados Unidos. En el caso peruano, la relación con Washington incluye la reciente intensificación de los lazos militares. De Belaunde sintetizó que ningún país latinoamericano puede romper con Pekín, dada su relevancia comercial, pero tampoco desatender a Estados Unidos, ya que Washington exige alineamiento en su disputa con China.

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