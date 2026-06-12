BCRP mantuvo su tasa de interés en 4,25 % en junio: Ya van nueve meses

Julio Velarde termina oficialmente su periodo en julio de 2026, y se busca que el nuevo presidente lo ratifique en el cargo. - Crédito ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles

Atención, consumidores. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha mantenido por octavo mes su tasa de interés de 4,25 % —es decir, luego de bajar en septiembre de 2025, la tasa se ha mantenido por ocho meses más, siendo este su noveno mes con este valor—.

Esto se debe a cómo ha visto el avance de la inflación este año, a los indicadores económicos del país y a la situación aún con riesgo global elevado en Medio Oriente.

Tras esto, como se sabe, en un mes el BCRP volverá a evaluar si esta tasa cambia. Esto será para justo antes que el nuevo presidente del Perú asuma su mandato. “La próxima sesión del Directorio en que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 9 de julio de 2026″, informaron.

PUBLICIDAD

En medio del panorama político, el titular del BCRP, Julio Velarde, lanza una advertencia sobre el futuro de Perú, señalando desafíos económicos y la importancia de retener a los profesionales calificados para asegurar el crecimiento.

A lo que responde la tasa

La tasa de interés de referencia responde a diferentes indicadores de la economía peruana, y la situación internacional. Por un lado, está la inflación:

“En mayo, la tasa mensual de inflación fue negativa, ubicándose en -0,16 por ciento, mientras que la inflación sin alimentos y energía fue 0,09 por ciento. La disminución de la inflación del mes obedeció principalmente a los menores precios de algunos alimentos. En términos interanuales, la tasa de inflación total se redujo de 4,0 por ciento en abril a 3,9 por ciento en mayo, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se mantuvo en 4,4 por ciento en el mismo periodo, ubicándose por encima del rango meta”, resaltó el BCRP.

PUBLICIDAD

También se ha tomado en cuenta las expectativas de inflación a doce meses, que se incrementaron de 2,8 por ciento en abril a 2,9 por ciento en mayo, pero que se mantuvieron dentro del rango meta de inflación.

Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Tomando en cuenta que la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección, y se ubiquen alrededor de 2 por ciento en 2027, conforme se vayan disipando los efectos de estos choques de oferta”, agregó el BCRP.

PUBLICIDAD

También el banco considera que “los indicadores adelantados de la actividad económica a mayo siguen mostrando un buen desempeño. En el mes, la mayoría de los indicadores de situación actual y de expectativas de la encuesta realizada por el Banco Central continúa ubicándose en el tramo optimista y se observó una recuperación en la mayoría de los indicadores de expectativas”.

Un trabajador camina junto al logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dentro de su edificio sede en Lima, Perú 16 de junio de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

¿Y la situación internacional?

Por el lado internacional, el BCRP considera que el riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, “lo que se refleja en una elevada volatilidad de los mercados financieros y en los precios internacionales del petróleo”. Pero, pese a ello, también señala que las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.

PUBLICIDAD

“El Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de realizar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria. El Directorio reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección”, añadieron.