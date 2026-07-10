Erling Haaland es la sensación en Perú y en el Mundial 2026: 593 peruanos llevan su nombre, según registra Reniec

Haaland, Bicho y otros nombres alusivos al Mundial 2026 con los que bautizaron a peruanos, según Reniec. Panamericana TV

Erling Haaland es sin duda una de las figuras del Mundial 2026. El pasado 5 de julio con la selección de Noruega eliminó a Brasil con un doblete en los minutos 79 y 90 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y hoy se alista para enfrentar a Inglaterra por cuartos de final. Su actuación en el certamen ha tenido un efecto inmediato en las oficinas de registro civil de Perú: 593 recién nacidos llevan el apellido del delantero noruego como nombre de pila, según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

El vocero de la institución, Iván Torres, confirmó en Buenos días Perú que la cifra se distribuye en distintas variantes. La más completa, Erling Braut Haaland, la portan cuatro peruanos. Con Erling Haaland, hay 91 inscritos. Y solo Haaland, a secas, aparece en los documentos de identidad de 468 ciudadanos. La mayoría de esos registros, precisó Torres, se concentran en las semanas posteriores al inicio del torneo.

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El fenómeno no es nuevo en el país. Perú figura entre los territorios con mayor disposición del mundo a adoptar apellidos de figuras del fútbol como nombres propios. Además, 3.402 peruanos llevan el nombre Messi, una cifra que supera con amplitud a los 363 brasileños, los 265 franceses y los 205 estadounidenses con el mismo nombre. En Argentina, donde la ley prohíbe usar apellidos como nombres de pila, solo 11 personas ostentan ese registro.

El futbolista noruego Erling Haaland sonríe mientras posa con un colorido chuyo peruano en una calle con arquitectura colonial y una iglesia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación peruana no establece esa restricción. Torres explicó ante las cámaras de Panamericana que el RENIEC no puede impedir que los padres inscriban a sus hijos con nombres que provengan de apellidos de futbolistas, apodos o incluso términos comunes. “Algunas veces pueden ser un poco llamativos, famosos”, señaló el vocero.

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Esa amplitud legal explica que en los padrones figure, por ejemplo, un peruano llamado Bicho, apelativo con el que los aficionados portugueses conocen a Cristiano Ronaldo, o tres ciudadanos cuyo nombre de pila es, literalmente, Mundial.

Messi, Ronaldo y los clásicos del registro

Las cifras que maneja el RENIEC reflejan décadas de devoción futbolística. Lionel Messi tiene 24.696 peruanos que llevan su primer nombre, y 292 más que combinan nombre y apellido tal como aparecen en las camisetas: Lionel Messi, sin más. En el caso de Cristiano Ronaldo, 31.634 personas se llaman Ronaldo y 1.185 portan el nombre completo de dos palabras.

El apodo “Bicho” —con el que la prensa y la afición de Portugal identifican al delantero del Al-Nassr— también tiene un titular en el registro civil peruano. Torres lo mencionó entre los casos que él mismo calificó como “muy singulares”, junto a Paquetá, en referencia al mediocampista brasileño Lucas Paquetá.

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Neymar Da Silva, nombre y apellido completo, lo comparten tres peruanos. Solo con Neymar hay más de 33.000 inscritos, lo que lo convierte en uno de los apellidos-nombre más extendidos del padrón nacional.

La generación del Mundial 2026

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ha acelerado el ritmo de inscripciones con nombres de futbolistas en actividad. Torres detalló que varias de las variantes de Haaland se registraron en las semanas que siguieron al inicio de la competencia, lo que convierte al atacante del Manchester City en el nombre de mayor crecimiento en este ciclo.

Otros jugadores con presencia activa en el torneo también aparecen en el padrón. Endrick, el delantero brasileño, suma 3.332 inscritos. Lamine Yamal, la joven figura de España, acumula 1.248. Gavi llega a 1.078 y Mohamed Salah registra 319. Kylian Mbappé, el delantero de Francia que comparte el liderato de la Bota de Oro con siete goles junto a Haaland y Messi, tiene presencia en el registro peruano, aunque Torres no precisó la cifra exacta en la transmisión.

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El delantero francés Kylian Mbappé celebra un gol este jueves, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Pedri suma 175 inscritos, Rodri llega a 150, Harry Kane acumula 30 y Rodrigo de Paul, el mediocampista de la selección argentina, tiene 27 peruanos con su nombre completo en el DNI.

Un partido que escribió la historia

El doblete de Haaland ante Brasil el pasado 5 de julio no solo clasificó a Noruega a los cuartos de final del Mundial por primera vez en su historia, sino que disparó el interés de los registros civiles peruanos. El delantero de 25 años anotó primero de cabeza al minuto 79, tras un centro de Andreas Schjelderup, y luego selló el 2-0 con un disparo raso al ángulo en el minuto 90. Neymar descontó de penalti en el tiempo de descuento para el 2-1 definitivo.

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Con esos dos goles, Haaland llegó a siete tantos en el torneo, cifra que lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores junto a Messi y Mbappé, en la disputa por la Bota de Oro más reñida de la historia del campeonato, según consignó ESPN.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland celebrates scoring their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

La eliminación de Brasil en los octavos de final representa su peor resultado en una Copa del Mundo desde 1990, cuando quedó fuera en la misma ronda en Italia. Para Noruega, en cambio, es el primer acceso a cuartos de final de su historia, un hito que quedó grabado también, a su manera, en los documentos de identidad de casi 600 peruanos.

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