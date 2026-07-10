Perú

Persecución termina con miniván de delincuentes estrellada y sospechosos en fuga

Los cuatro implicados lograron escapar, aunque uno de ellos arrojó el celular robado antes de huir del lugar

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La fuga terminó cuando la miniván de los sospechosos se estrelló contra la berma central tras perder el control durante la persecución (Créditos: América TV)

Una joven protagonizó la noche del último miércoles una intensa persecución en su propio vehículo durante más de veinte cuadras contra los delincuentes que minutos antes le habían robado su celular en San Juan de Miraflores.

El seguimiento culminó cuando la miniván en la que escapaban los cuatro sospechosos perdió el control y se estrelló contra la berma central de la citada arteria vial. Aunque los ocupantes lograron huir, la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si dicha unidad, que circulaba con una placa clonada, habría sido utilizada para cometer otros asaltos.

Cámaras de videovigilancia de la municipalidad del distrito registraron los instantes posteriores al atraco. En las imágenes se observa cómo la miniván fue seguida por un automóvil de alta gama hasta que el conductor perdió el control a la altura del paradero ocho de la avenida Central. Tras el impacto, tres hombres descendieron rápidamente y escaparon en distintas direcciones. Un cuarto ocupante permaneció algunos segundos dentro de la unidad antes de salir por el lado del conductor y abandonar la escena.

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La Policía Nacional investiga la miniván, ya que circulaba con una placa clonada y habría sido utilizada en otros asaltos (Créditos: Captura de pantalla de América)
La Policía Nacional investiga la miniván, ya que circulaba con una placa clonada y habría sido utilizada en otros asaltos (Créditos: Captura de pantalla de América)

El robo ocurrió alrededor de las 11:14 p. m. en la intersección de la avenida Central con la calle Alfredo Van Varén. Según relató la agraviada, los sospechosos permanecieron cerca del lugar hasta que ella descendió de su vehículo. Entonces, uno de ellos sacó un arma de fuego, la golpeó en la cabeza y le exigió entregar su teléfono celular.

Con el equipo en su poder, los implicados regresaron a la miniván y huyeron. Incluso, uno de ellos caminó con aparente tranquilidad antes de abordar la unidad. Lejos de resignarse, la víctima decidió seguirlos con su automóvil durante un extenso recorrido. Según contó, hizo sonar el claxon de manera constante con la intención de desorientar a quienes escapaban.

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La persecución terminó cuando el conductor de la miniván perdió el control del vehículo y chocó contra la berma central. La joven descendió de inmediato para solicitar apoyo a los vecinos y, en medio de la desesperación, lanzó piedras con la intención de impedir la fuga de los responsables.

La huida de los delincuentes llegó a su fin cuando la miniván que utilizaban se despistó y se estrelló contra la berma central (Créditos: Captura de pantalla de América TV)
La huida de los delincuentes llegó a su fin cuando la miniván que utilizaban se despistó y se estrelló contra la berma central (Créditos: Captura de pantalla de América TV)

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, dos de los sujetos cruzaron hacia la berma opuesta, donde un grupo de personas logró retener momentáneamente a uno de ellos. Sin embargo, consiguió escapar y, antes de huir, arrojó el celular robado hacia un pequeño parque, donde finalmente quedó el equipo.

Tras el accidente, personal de Serenazgo llegó al lugar para asistir a la agraviada y asegurar la miniván involucrada en el hecho. Durante la mañana del jueves 10 de julio, el vehículo fue trasladado a la comisaría de Pamplona I para continuar con las diligencias. Según información policial, la unidad portaba una placa clonada y no se descarta que haya sido empleada en otros robos.

Los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad en el sector y señalaron que el robo de celulares se ha convertido en una modalidad frecuente. También indicaron que muchas víctimas prefieren no enfrentar a los delincuentes debido a que suelen actuar portando armas de fuego o cuchillos. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y esclarecer si forman parte de una organización dedicada a este tipo de delitos.

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