Identifican cuatro linajes inéditos de cacao en Perú con potencial para el mercado del chocolate premium

En Ámsterdam, la delegación peruana presenta pruebas arqueológicas respaldando la antigüedad del cacao y exhibe variedades autóctonas que conectan pasado y futuro del cultivo. (Andina)

Perú volvió a captar la atención de la comunidad científica internacional gracias a un hallazgo que podría marcar un antes y un después para uno de sus cultivos más emblemáticos. Un equipo de investigadores identificó cuatro nuevas variedades genéticas de cacao que permanecían desconocidas hasta ahora, un descubrimiento que abre nuevas posibilidades para la conservación de este recurso, el desarrollo de chocolates de mayor calidad y el fortalecimiento de la competitividad del cacao peruano en el mercado mundial.

La investigación fue desarrollada por especialistas del Centro de Investigación del Cacao de la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago, y de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, en Perú. Los resultados fueron publicados en la revista científica PLOS One.

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El cacao es la materia prima de la multimillonaria industria global del chocolate y constituye una actividad económica clave para el país. Perú ocupa el octavo lugar entre los mayores productores de cacao del mundo y, solo en 2024, más de 80.000 familias agricultoras dependían de este cultivo para su sustento.

A diferencia de otros países productores, muchas fincas peruanas conservan árboles de cacao silvestres y semisilvestres que han permanecido prácticamente intactos, sin modificaciones significativas mediante programas de mejoramiento genético o ingeniería genética.

Un análisis de casi 400 árboles

Científicos peruanos identifican cuatro nuevas variedades de cacao nativas del país. (Foto: Visuales IA)

Hasta hace poco, las investigaciones sostenían que los árboles de cacao nativos cultivados en Perú y otros países podían agruparse en diez grandes linajes genéticos. Sin embargo, estudios recientes comenzaron a cuestionar esa clasificación y evidenciaron la necesidad de profundizar las investigaciones, especialmente en territorio peruano.

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Con ese objetivo, los científicos analizaron la diversidad genética de 390 árboles de cacao silvestres y semisilvestres procedentes de fincas ubicadas en distintas regiones del país.

Para ello estudiaron variaciones de una sola letra en el ADN de cada árbol, una técnica que permite identificar diferencias genéticas con alta precisión y establecer relaciones de parentesco entre las distintas poblaciones de cacao.

Cuatro linajes nunca antes registrados

Los resultados sorprendieron a los investigadores. El estudio permitió identificar cuatro grupos genéticos completamente nuevos, que se suman a los diez ya conocidos.

El análisis también mostró que algunos árboles pertenecen íntegramente a un solo grupo genético, mientras que otros son el resultado de mezclas entre diferentes linajes.

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Otro hallazgo relevante fue que cada región del país presenta una “firma genética” propia, lo que evidencia que existen diferencias genéticas incluso entre zonas geográficas relativamente cercanas y confirma la extraordinaria diversidad del cacao peruano.

Un hallazgo con potencial para el mercado premium

Además de ampliar el conocimiento científico sobre el origen del cacao peruano, el estudio sugiere que dos de los cuatro nuevos grupos descubiertos poseen una ascendencia genética asociada con granos de excelente calidad y características sensoriales superiores, lo que podría convertirlos en candidatos ideales para la producción de chocolates finos.

La investigación también permitió comprender mejor el origen de la variedad CCN 51, una de las más importantes desde el punto de vista comercial debido a su elevado rendimiento y resistencia a enfermedades, cualidades que han impulsado su expansión en distintos países productores.

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Para los autores, la identificación de estos nuevos grupos genéticos representa una oportunidad para fortalecer las estrategias de conservación y aprovechar recursos biológicos únicos que podrían aportar características valiosas a la industria del cacao y del chocolate.

Un patrimonio que estaba en las fincas de los agricultores

cacao

Los investigadores destacaron que el estudio demuestra que el patrimonio genético del cacao peruano es mucho más amplio de lo que se pensaba.

“Si bien los árboles de cacao de Perú comparten un hilo genético común en todo el país, cada región alberga una firma genética única y hemos logrado identificar con éxito cuatro linajes de cacao completamente nuevos. Este mapa no solo reforma nuestra comprensión del panorama genético de Perú, sino que proporciona un nuevo recurso tangible para la conservación y la industria del chocolate de aroma fino”, señalaron los autores.

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Los científicos también resaltaron que una de las experiencias más enriquecedoras fue trabajar directamente con árboles nativos distribuidos en fincas de ocho departamentos del país, desde las zonas bajas de Amazonas hasta las laderas de los Andes.

“Fue revelador darnos cuenta de que estos invaluables tesoros genéticos no estaban encerrados en un laboratorio. Estaban, literalmente, creciendo en los patios traseros de los agricultores, esperando ser caracterizados y valorados para el mercado premium”, concluyeron.