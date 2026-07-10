¿Cuándo es el próximo sorteo de La Tinka y cuál es su Pozo Millonario?

El público de un sorteo de La Tinka celebra mientras los presentadores anuncian los números ganadores bajo una lluvia de confeti y fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo sorteo de La Tinka es el domingo 12 de julio de 2026 y su Pozo Millonario acumula S/19′000,782, luego de que en el último sorteo —realizado el miércoles 8 de julio— ningún apostador acertó los seis números ganadores: 36, 21, 6, 48, 7 y 38.

El pozo se incrementa automáticamente cada vez que no hay ganador con seis aciertos. Cuando finalmente revienta, el siguiente sorteo arranca desde un millón de soles y vuelve a crecer hasta que un nuevo afortunado lo reclame. En caso de que más de un jugador acierte los seis números, el premio se reparte en partes iguales. La probabilidad de ganar el Pozo Millonario es de una entre 9.366.819.

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La hora de cierre para participar en el sorteo del domingo es las 9:50 pm. El sorteo en vivo comienza a las 10:50 pm y se transmite por América TV, por el sitio web oficial de La Tinka y por sus redes sociales.

Un set de televisión muestra las seis máquinas de sorteo de La Tinka listas para el juego del Pozo Millonario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los premios del sorteo

La Tinka no solo premia a quien acierta los seis números. Los jugadores con cinco, cuatro o tres aciertos también reciben dinero en efectivo. Para una jugada simple —que consiste en marcar seis de los 53 números de la cartilla y cuesta S/5—, los premios fijos son:

Seis aciertos: Pozo Millonario (S/19′000,782 para el sorteo del domingo 12 de julio).

Cinco aciertos: S/5,000 por ganador.

Cuatro aciertos: S/100 por ganador.

Tres aciertos: S/10 por ganador.

¿Qué es la Boliyapa y cuánto paga?

Al concluir el sorteo de las seis bolillas principales se extrae un número adicional: la Boliyapa. Este número habilita premios extra para quienes tuvieron entre dos y cinco aciertos en la jugada principal. Para jugada simple, los montos son:

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Cinco aciertos + Boliyapa: S/100,000 por ganador.

Cuatro aciertos + Boliyapa: S/500 por ganador.

Tres aciertos + Boliyapa: S/50 por ganador.

Dos aciertos + Boliyapa: S/5 por ganador.

Una presentadora señala las esferas durante el sorteo en vivo de la lotería Tinka en Perú, ante la vista de un público entusiasta y bajo una lluvia de confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugadas múltiples: más números, más chances

Quien quiera aumentar sus probabilidades puede optar por una jugada múltiple: marcar más de seis números en la misma cartilla. El precio sube con cada número adicional, pero también los premios. Para siete números marcados (S/35), los premios son S/40 con tres aciertos, S/340 con cuatro y S/10,500 con cinco. Para ocho números (S/140): S/100, S/760 y S/16,600, respectivamente. Para nueve números (S/200): S/200, S/1,400 y S/23,400. Para diez números (S/1,050): S/350, S/2,200 y S/31,000. En todos los casos, seis aciertos dan acceso al Pozo Millonario.

¿Cómo jugar y dónde comprar la cartilla?

La cartilla de La Tinka se adquiere en los Puntos de la Suerte, disponibles todos los días, o en la plataforma online de La Tinka, previa creación de cuenta y recarga de saldo. El proceso es directo: se eligen seis números del 1 al 53, se confirma la jugada y se recibe un ticket con código de barras o QR que acredita la participación. La jugada simple cuesta S/5.

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La Tinka también ofrece los Combos Tinkeros, un sistema de compra anticipada con descuentos de hasta 40%: ocho sorteos por mes con 10% de descuento (S/4.50 por jugada), 36 sorteos en tres meses con 20% (S/4.00), 48 sorteos en seis meses con 30% (S/3.50) y 96 sorteos en 12 meses con 40% (S/3.00 por jugada).

Las máquinas de la lotería La Tinka se preparan para el sorteo de sus números ganadores en un estudio de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo cobrar el premio?

El método de cobro depende del monto ganado. Los premios de hasta S/1,999 se cobran directamente en los Puntos de la Suerte con el ticket ganador, o a través del aplicativo Tinkanet. Los premios de entre S/2,000 y S/999,999 se cobran exclusivamente por Tinkanet mediante transferencia bancaria. El Pozo Millonario también se gestiona por Tinkanet: el ganador presenta la solicitud, aguarda la aprobación y recibe el dinero en su cuenta bancaria.

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Los sorteos de La Tinka se realizan todos los miércoles y domingos. El siguiente turno para intentar llevarse los S/19′000,782 del Pozo Millonario es el domingo 12 de julio, a partir de las 10:50 pm.