Indignación por caso Innova Schools: todo lo que se sabe de las presuntas denuncias por tocamientos indebidos

Padres de familia del colegio Innova Schools protestan indignados tras la denuncia de abuso contra un niño de 10 años dentro de la institución. El caso ha llevado al despido de la directora y a la clausura del centro educativo mientras continúan las investigaciones.| Latina Noticias

El caso de presuntos tocamientos indebidos a un niño de diez años dentro de los baños de la institución educativa Innova Schools, ubicada en Ate, ha generado una fuerte reacción de padres y autoridades. Las denuncias, presentadas la semana pasada, han puesto en el centro del debate la seguridad en los colegios privados y el manejo institucional frente a situaciones de violencia escolar.

Asimismo, los progenitores señalan que no solo se conocería un caso, sino al menos tres situaciones similares, por lo que se ha puesto en marcha una investigación.

Padres y madres se reunieron frente a la institución privada de Ate Vitarte para exigir una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de abuso sexual contra estudiantes de sexto grado.| MIMP

Testimonio de la madre de la víctima

La madre del menor relató ante los medios cómo su hijo le comunicó lo sucedido: “Mamá, me han tocado y me han violado. Y han sido cuatro niños de sexto grado, mamá”, afirmó la mujer.

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Según su testimonio, el hecho ocurrió el miércoles anterior y fue el propio niño quien, al regresar a casa, describió la agresión. El dolor familiar se agrava, ya que hace apenas un mes el padre del menor falleció.

Pocos días después de la denuncia, la comunidad de padres se hizo presente en el colegio con manifestaciones de indignación. Esto sería porque la institución no respondió con la celeridad que las familias esperaban.

DRELM inicia supervisión a Innova Schools de Ate y verifica protocolos tras denuncia de violencia sexual. (Foto composición: Infobae Perú/Minedu)

Despiden a directora e investigan caso

Tras la denuncia, la directora de Innova Schools presentó su renuncia. La institución informó, mediante un comunicado, que un nuevo director asumió funciones desde el lunes y que se implementarán medidas disciplinarias una vez concluyan las investigaciones internas.

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Freddy Chávez, director de prevención escolar en Innova Schools, señaló que el caso fue reportado y se tomaron las medidas correspondientes.

“En cuanto a la seguridad, por supuesto, hay preocupación grande por este tema, y yo lo reconozco y lo respaldo. Somos los primeros interesados en que se atienda como corresponde a los menores”, aseveró.

La institución sostiene que la denuncia fue reportada dos días después a través del portal SISEVE del Ministerio de Educación (Minedu).

Por su parte, Marcos Tupayachi, director regional del Minedu, informó que se investigan dos colegios en Comas y uno en San Juan de Lurigancho por hechos de características similares, aunque aclaró que cada caso es distinto.

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El psicólogo Manuel Saravia explicó a Latina Noticias que este tipo de agresiones requieren planificación por parte de los agresores, lo que se conoce como “efecto manada”. Saravia advirtió que las cámaras de seguridad no bastan para garantizar la protección total de los menores en los espacios escolares.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está brindando acompañamiento psicológico tanto a la madre como al menor afectado. Como medida administrativa, la Municipalidad de Ate dispuso la clausura temporal de la sede de Innova Schools por incumplir las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para el funcionamiento de un centro educativo.

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De esta manera, las clases en la institución se están dictando de manera virtual para que así se realice las diligencias correspondientes dentro de la institución. En los próximos días, se podría citar a la madre y el menor para que ridan sus declaraciones.