Perú

Indignación por caso Innova Schools: todo lo que se sabe de las presuntas denuncias por tocamientos indebidos

Familiares y representantes de la comunidad escolar se congregaron en los alrededores del colegio privado en Ate Vitarte para demandar acciones inmediatas y esclarecer los hechos denunciados que involucran a alumnos de sexto grado

Guardar
Google icon
Padres de familia del colegio Innova Schools protestan indignados tras la denuncia de abuso contra un niño de 10 años dentro de la institución. El caso ha llevado al despido de la directora y a la clausura del centro educativo mientras continúan las investigaciones.| Latina Noticias

El caso de presuntos tocamientos indebidos a un niño de diez años dentro de los baños de la institución educativa Innova Schools, ubicada en Ate, ha generado una fuerte reacción de padres y autoridades. Las denuncias, presentadas la semana pasada, han puesto en el centro del debate la seguridad en los colegios privados y el manejo institucional frente a situaciones de violencia escolar.

Asimismo, los progenitores señalan que no solo se conocería un caso, sino al menos tres situaciones similares, por lo que se ha puesto en marcha una investigación.

Padres y madres se reunieron frente a la institución privada de Ate Vitarte para exigir una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de abuso sexual contra estudiantes de sexto grado.
Padres y madres se reunieron frente a la institución privada de Ate Vitarte para exigir una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de abuso sexual contra estudiantes de sexto grado.| MIMP

Testimonio de la madre de la víctima

La madre del menor relató ante los medios cómo su hijo le comunicó lo sucedido: “Mamá, me han tocado y me han violado. Y han sido cuatro niños de sexto grado, mamá”, afirmó la mujer.

PUBLICIDAD

Según su testimonio, el hecho ocurrió el miércoles anterior y fue el propio niño quien, al regresar a casa, describió la agresión. El dolor familiar se agrava, ya que hace apenas un mes el padre del menor falleció.

Pocos días después de la denuncia, la comunidad de padres se hizo presente en el colegio con manifestaciones de indignación. Esto sería porque la institución no respondió con la celeridad que las familias esperaban.

DRELM inicia supervisión a Innova Schools de Ate y verifica protocolos tras denuncia de violencia sexual. (Foto composición: Infobae Perú/Minedu)
DRELM inicia supervisión a Innova Schools de Ate y verifica protocolos tras denuncia de violencia sexual. (Foto composición: Infobae Perú/Minedu)

Despiden a directora e investigan caso

Tras la denuncia, la directora de Innova Schools presentó su renuncia. La institución informó, mediante un comunicado, que un nuevo director asumió funciones desde el lunes y que se implementarán medidas disciplinarias una vez concluyan las investigaciones internas.

PUBLICIDAD

Freddy Chávez, director de prevención escolar en Innova Schools, señaló que el caso fue reportado y se tomaron las medidas correspondientes.

“En cuanto a la seguridad, por supuesto, hay preocupación grande por este tema, y yo lo reconozco y lo respaldo. Somos los primeros interesados en que se atienda como corresponde a los menores”, aseveró.

La institución sostiene que la denuncia fue reportada dos días después a través del portal SISEVE del Ministerio de Educación (Minedu).

Por su parte, Marcos Tupayachi, director regional del Minedu, informó que se investigan dos colegios en Comas y uno en San Juan de Lurigancho por hechos de características similares, aunque aclaró que cada caso es distinto.

El psicólogo Manuel Saravia explicó a Latina Noticias que este tipo de agresiones requieren planificación por parte de los agresores, lo que se conoce como “efecto manada”. Saravia advirtió que las cámaras de seguridad no bastan para garantizar la protección total de los menores en los espacios escolares.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables está brindando acompañamiento psicológico tanto a la madre como al menor afectado. Como medida administrativa, la Municipalidad de Ate dispuso la clausura temporal de la sede de Innova Schools por incumplir las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para el funcionamiento de un centro educativo.

De esta manera, las clases en la institución se están dictando de manera virtual para que así se realice las diligencias correspondientes dentro de la institución. En los próximos días, se podría citar a la madre y el menor para que ridan sus declaraciones.

Temas Relacionados

peru-noticiasInnova SchoolsTocamientos indebidosMIMPATEMinisterio de la Mujer

Más Noticias

El determinante motivo que provocó cambio de horario en Universitario vs Millonarios: ¿Influyó el Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

La ‘U’ modificó la hora del encuentro amistoso de este sábado 11 de julio en el estadio Monumental, ahora se jugará a las 15:30 horas. Entérate qué obligó a realizar la variación

El determinante motivo que provocó cambio de horario en Universitario vs Millonarios: ¿Influyó el Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

Combi terminó calcinada luego de atentado extorsivo en el Callao

Vecinos intentaron controlar las llamas con agua y tierra hasta la llegada de los bomberos, quienes lograron extinguir el fuego tras cerca de 45 minutos

Combi terminó calcinada luego de atentado extorsivo en el Callao

Eligen a Patricia Benavides como coordinadora de Fiscalías de Flagrancia y miembro de la Academia de la Magistratura

Premio doble. Tomás Gálvez y la Junta de Fiscales Supremos acordaron designar a la exfiscal de la Nación para estos puestos, respectivamente, luego de que se archivara la investigación contra ella por organización criminal

Eligen a Patricia Benavides como coordinadora de Fiscalías de Flagrancia y miembro de la Academia de la Magistratura

Osiptel bloqueará 360 mil celulares que no cumplan este requisito antes de Fiestas Patrias

No se quede incomunicado. El organismo peruano informó que el primer lote bloqueó 120.000 equipos y se prevé nuevos operativos para el 14 y el 21 de julio

Osiptel bloqueará 360 mil celulares que no cumplan este requisito antes de Fiestas Patrias

Miguel Silveira fichó por Cusco FC tras salir de Universitario: volverá a ser dirigido por Javier Rabanal en el Torneo Clausura 2026

El volante brasileño se sumó al cuadro ‘aurinegro’ y regresará al estadio Monumental en la fecha 2 del segundo certamen de la Liga 1

Miguel Silveira fichó por Cusco FC tras salir de Universitario: volverá a ser dirigido por Javier Rabanal en el Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Eligen a Patricia Benavides como coordinadora de Fiscalías de Flagrancia y miembro de la Academia de la Magistratura

Eligen a Patricia Benavides como coordinadora de Fiscalías de Flagrancia y miembro de la Academia de la Magistratura

Keiko Fujimori nombra a sus equipos de transferencia ante ministerios: ¿quiénes son?

Congreso y Contraloría gastaron medio millón de soles para que sus trabajadores vean el Mundial

Keiko Fujimori: ¿cuál es la diferencia entre virtual presidenta, presidenta electa y presidenta?

Ejecutivo impulsa ampliación presupuestal para elecciones regionales y municipales luego de alerta del JNE

ENTRETENIMIENTO

¿Daddy Yankee abrirá restaurante junto a chef peruano Jaime Pesaque en Nueva York?: todo lo que se sabe del proyecto

¿Daddy Yankee abrirá restaurante junto a chef peruano Jaime Pesaque en Nueva York?: todo lo que se sabe del proyecto

Revelan videos de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en comprometedora situación y crecen rumores de romance

ENHYPEN en Lima: apertura de puertas, horarios y accesos al show

Magaly respondió fuerte a Said, Ale y Nicola tras el respaldo grupal que manifestaron hacia Farfán: “Incluso en desventaja, yo sola, soy más”

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras difusión de video: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

DEPORTES

El determinante motivo que provocó cambio de horario en Universitario vs Millonarios: ¿Influyó el Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

El determinante motivo que provocó cambio de horario en Universitario vs Millonarios: ¿Influyó el Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

Miguel Silveira fichó por Cusco FC tras salir de Universitario: volverá a ser dirigido por Javier Rabanal en el Torneo Clausura 2026

Martín Ambrosini destaca el nivel de la Liga Peruana de Vóley tras ser anunciado como DT de San Martín: “Una de las más competitivas de Sudamérica”

‘Checho’ Ibarra protagonizó sorpresivo baile tras agónica clasificación de Argentina con Lionel Messi: “Ahora tengo que ir al cardiólogo”

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así van los partidos de la Semana 3