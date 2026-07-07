Perú invertirá USD 1.041 millones en transmisión eléctrica para beneficiar a 5 millones de personas hasta 2034

El portafolio de infraestructura eléctrica en Perú experimenta una expansión sostenida con la incorporación de cuatro nuevos grupos de proyectos de transmisión, cuyo desarrollo está previsto entre 2025 y 2034.
De acuerdo con Edgar Patiño, director de la Dirección de Servicios al Inversionista de ProInversión, la inversión total proyectada para estos bloques alcanza los USD 1.041 millones, con un impacto directo para más de 5 millones de habitantes en distintas regiones del país.
Un portafolio en crecimiento y diversificación
Durante la Expo Energía Perú 2026, Patiño informó que, entre 2002 y 2026, el país adjudicó 79 proyectos de transmisión eléctrica bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), sumando un valor acumulado de USD 11.145 millones.
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Según ProInversión, este nivel de adjudicaciones refleja el compromiso conjunto del Estado y el sector privado para cerrar brechas en infraestructura energética y robustecer el suministro eléctrico nacional.
El funcionario detalló que la diversificación de mecanismos de inversión, entre los que se incluyen APP, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, permite sostener una política de crecimiento para la infraestructura eléctrica.
El portafolio total de APP y Proyectos en Activos adjudicados en sectores como transporte, electricidad, saneamiento, educación y salud suma USD 41.400 millones, mientras que los Proyectos en Activos alcanzan USD 12.300 millones y las Obras por Impuestos superan S/23.000 millones en 1.429 intervenciones.
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Expansión de la red de transmisión
Según el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), la red de transmisión eléctrica en operación supera los 30.000 kilómetros, una cifra que triplica lo registrado en 2005.
La expansión, favorecida desde 2011 por la incorporación de líneas de 500 kV, ha contribuido a reducir pérdidas técnicas y estabilizar los precios en el sistema eléctrico nacional, explicó Patiño.
El vocero de ProInversión sostuvo que el cierre de brechas en transmisión eléctrica forma parte de una visión integral de desarrollo, donde la infraestructura energética se integra a los ejes logísticos y productivos del país.
Nuevos grupos de proyectos hasta 2034
El plan de transmisión eléctrica 2025-2034 incluye cuatro grupos principales de proyectos, todos bajo modalidad estatal autofinanciada a 30 años.
El primer grupo, con adjudicación prevista para el segundo trimestre de 2026, involucra una inversión de USD 339 millones y beneficiará a 1,6 millones de habitantes con enlaces de 500 kV y nuevas subestaciones en Piura, Junín y Lima.
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El segundo grupo, con adjudicación en el tercer trimestre de 2026, contempla USD 392 millones para favorecer a 1,8 millones de personas en regiones como Puno y Madre de Dios.
El tercer grupo, con USD 165 millones, abarca regiones como La Libertad y Piura y alcanzará a 1,5 millones de habitantes. El cuarto grupo, por USD 145 millones, se concentra en San Martín y Ucayali, beneficiando a 551.000 personas.
Perspectivas para la infraestructura energética
Este enfoque busca garantizar la confiabilidad y el crecimiento del sistema eléctrico nacional, cubriendo las demandas actuales y futuras de energía, y facilitando el desarrollo regional.
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Finalmente, Patiño destacó la importancia de mantener la confianza de los inversionistas, optimizar la ejecución de proyectos y asegurar que la ampliación de la red eléctrica se traduzca en mejoras efectivas para la población.
Según la agencia adscrita al MEF, la hoja de ruta para el sector incluye no solo la expansión física de la infraestructura, sino también la modernización tecnológica y la eficiencia operativa.
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