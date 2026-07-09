Invierno 2026: usar frazadas guardadas durante meses puede causar alergias y afectar los pulmones, según médicos

Una persona adulta revisa una frazada empolvada recién sacada de un armario, mientras un rayo de sol ilumina el polvo en una habitación de Lima durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una acción tan cotidiana como cubrirse con una frazada después de varios meses sin usarla puede convertirse en un factor de riesgo para la salud respiratoria. Médicos del Hospital Nacional Cayetano Heredia alertaron que estos textiles suelen acumular microorganismos durante el almacenamiento, por lo que recomiendan limpiarlos y ventilarlos antes de volver a utilizarlos, según informó Andina Noticias.

El principal riesgo está asociado a los ácaros, organismos microscópicos que pueden permanecer en frazadas, colchas, colchones y almohadas cuando estos objetos se mantienen guardados en espacios cerrados y con humedad. La exposición a sus residuos puede desencadenar reacciones alérgicas y afectar principalmente a personas con mayor sensibilidad respiratoria.

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La advertencia fue realizada en el marco del Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de promover medidas preventivas frente a problemas respiratorios que suelen incrementarse durante los meses de invierno.

Hospital Nacional Cayetano Heredia. (Foto: Agencia Andina)

Ácaros: alergias y problemas respiratorios

El jefe del Departamento de Medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Danilo Salazar Ore, explicó que las condiciones de almacenamiento favorecen la presencia de ácaros, debido a que estos microorganismos encuentran un ambiente adecuado en lugares con poca ventilación y niveles elevados de humedad.

Sin embargo, el especialista precisó que el organismo no genera la reacción alérgica por sí mismo. El problema se encuentra en las partículas provenientes de sus residuos, las cuales pueden dispersarse en el ambiente cuando las personas sacuden las prendas guardadas y luego inhalarlas.

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Esta exposición puede provocar síntomas como estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en los ojos, tos persistente y dificultad para respirar. Los efectos pueden ser más intensos en pacientes con asma, rinitis alérgica u otras enfermedades respiratorias.

Múltiples ácaros se posan sobre fibras de tela en primer plano mientras una persona estornuda por síntomas de alergia respiratoria, señalando la relación entre microorganismos y salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo las frazadas esconden ácaros

Los especialistas señalaron que la acumulación de agentes alérgenos no ocurre únicamente en la ropa de cama. Otros objetos de uso doméstico también pueden convertirse en espacios donde se concentran ácaros, hongos y moho cuando permanecen almacenados durante largos periodos.

Entre estos elementos se encuentran:

Alfombras.

Peluches.

Libros antiguos y revistas.

Papeles acumulados.

Ambientes cerrados sin ventilación.

Según explicó el Hospital Nacional Cayetano Heredia, mantener estos espacios sin limpieza periódica puede aumentar la presencia de partículas suspendidas en el aire, lo que representa un mayor riesgo para quienes tienen sensibilidad respiratoria.

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Además, factores como la humedad ambiental y la contaminación pueden contribuir a que los síntomas alérgicos se presenten con mayor frecuencia, especialmente en ciudades como Lima durante la temporada de invierno.

Una habitación con cortinas cerradas, alfombra, libros y peluches ilustra un ambiente doméstico con poca ventilación y potencial para la acumulación de polvo y ácaros que afectan la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventilar y limpiar antes de usar

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó adoptar medidas preventivas para reducir la exposición a los ácaros y otros microorganismos presentes en objetos almacenados durante largos periodos. Entre las principales acciones se encuentra evitar el uso inmediato de frazadas, colchas y edredones que estuvieron guardados durante meses.

Los especialistas aconsejan exponer estas prendas al sol durante uno o dos días y, de ser posible, lavarlas antes de volver a utilizarlas. Además, pidieron mantener ventilados los ambientes del hogar incluso durante los días fríos y realizar la limpieza de superficies con paños húmedos para evitar que el polvo se disperse en el aire.

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Una mujer peruana sacude una frazada en un balcón soleado mientras un hombre barre el patio, lo que muestra hábitos de limpieza y ventilación para evitar alergias respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector Salud recordó que los niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias forman parte de los grupos más vulnerables frente a estos agentes. Por ello, recomendó acudir a un establecimiento de salud ante síntomas persistentes como tos continua, congestión o dificultad para respirar.