Perú

Invierno 2026: usar frazadas guardadas durante meses puede causar alergias y afectar los pulmones, según médicos

Especialistas advierten que la humedad y los espacios cerrados favorecen la presencia de agentes que pueden agravar cuadros de asma y rinitis alérgica durante la temporada de frío

Guardar
Google icon
Una mujer sostiene una frazada gruesa mientras el polvo se eleva de ella bajo un rayo de sol. Un armario abierto y una cama con edredones se ven al fondo.
Una persona adulta revisa una frazada empolvada recién sacada de un armario, mientras un rayo de sol ilumina el polvo en una habitación de Lima durante el invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una acción tan cotidiana como cubrirse con una frazada después de varios meses sin usarla puede convertirse en un factor de riesgo para la salud respiratoria. Médicos del Hospital Nacional Cayetano Heredia alertaron que estos textiles suelen acumular microorganismos durante el almacenamiento, por lo que recomiendan limpiarlos y ventilarlos antes de volver a utilizarlos, según informó Andina Noticias.

El principal riesgo está asociado a los ácaros, organismos microscópicos que pueden permanecer en frazadas, colchas, colchones y almohadas cuando estos objetos se mantienen guardados en espacios cerrados y con humedad. La exposición a sus residuos puede desencadenar reacciones alérgicas y afectar principalmente a personas con mayor sensibilidad respiratoria.

PUBLICIDAD

La advertencia fue realizada en el marco del Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de promover medidas preventivas frente a problemas respiratorios que suelen incrementarse durante los meses de invierno.

Hospital Nacional Cayetano Heredia. (Foto: Agencia Andina)
Hospital Nacional Cayetano Heredia. (Foto: Agencia Andina)

Ácaros: alergias y problemas respiratorios

El jefe del Departamento de Medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Danilo Salazar Ore, explicó que las condiciones de almacenamiento favorecen la presencia de ácaros, debido a que estos microorganismos encuentran un ambiente adecuado en lugares con poca ventilación y niveles elevados de humedad.

Sin embargo, el especialista precisó que el organismo no genera la reacción alérgica por sí mismo. El problema se encuentra en las partículas provenientes de sus residuos, las cuales pueden dispersarse en el ambiente cuando las personas sacuden las prendas guardadas y luego inhalarlas.

PUBLICIDAD

Esta exposición puede provocar síntomas como estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón en los ojos, tos persistente y dificultad para respirar. Los efectos pueden ser más intensos en pacientes con asma, rinitis alérgica u otras enfermedades respiratorias.

Varios ácaros se ven sobre fibras de tela, en el fondo una mujer estornuda cubriéndose la nariz junto a un microscopio y un espacio de laboratorio y hogar.
Múltiples ácaros se posan sobre fibras de tela en primer plano mientras una persona estornuda por síntomas de alergia respiratoria, señalando la relación entre microorganismos y salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo las frazadas esconden ácaros

Los especialistas señalaron que la acumulación de agentes alérgenos no ocurre únicamente en la ropa de cama. Otros objetos de uso doméstico también pueden convertirse en espacios donde se concentran ácaros, hongos y moho cuando permanecen almacenados durante largos periodos.

Entre estos elementos se encuentran:

  • Alfombras.
  • Peluches.
  • Libros antiguos y revistas.
  • Papeles acumulados.
  • Ambientes cerrados sin ventilación.

Según explicó el Hospital Nacional Cayetano Heredia, mantener estos espacios sin limpieza periódica puede aumentar la presencia de partículas suspendidas en el aire, lo que representa un mayor riesgo para quienes tienen sensibilidad respiratoria.

Además, factores como la humedad ambiental y la contaminación pueden contribuir a que los síntomas alérgicos se presenten con mayor frecuencia, especialmente en ciudades como Lima durante la temporada de invierno.

Una sala con sillón, sofá, cojines, peluches, estantería con libros, alfombra, ventanas con cortinas y paredes polvorientas.
Una habitación con cortinas cerradas, alfombra, libros y peluches ilustra un ambiente doméstico con poca ventilación y potencial para la acumulación de polvo y ácaros que afectan la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventilar y limpiar antes de usar

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó adoptar medidas preventivas para reducir la exposición a los ácaros y otros microorganismos presentes en objetos almacenados durante largos periodos. Entre las principales acciones se encuentra evitar el uso inmediato de frazadas, colchas y edredones que estuvieron guardados durante meses.

Los especialistas aconsejan exponer estas prendas al sol durante uno o dos días y, de ser posible, lavarlas antes de volver a utilizarlas. Además, pidieron mantener ventilados los ambientes del hogar incluso durante los días fríos y realizar la limpieza de superficies con paños húmedos para evitar que el polvo se disperse en el aire.

Una mujer sacude una frazada en un balcón soleado; se ven partículas de polvo. Un hombre barre el patio de abajo. Una ventana abierta muestra una habitación limpia con plantas.
Una mujer peruana sacude una frazada en un balcón soleado mientras un hombre barre el patio, lo que muestra hábitos de limpieza y ventilación para evitar alergias respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector Salud recordó que los niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias forman parte de los grupos más vulnerables frente a estos agentes. Por ello, recomendó acudir a un establecimiento de salud ante síntomas persistentes como tos continua, congestión o dificultad para respirar.

Temas Relacionados

AlergiasEnfermedadesInviernoperu-noticias

Más Noticias

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que sí sabía que se quedaban en América TV: “No me gustan las mentiras”

La conductora afirmó que Panamericana no era opción y que la decisión de quedarse en América TV fue comunicada por escrito y con anticipación a ejecutivos y directivos.

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que sí sabía que se quedaban en América TV: “No me gustan las mentiras”

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Pedro Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria cuestionó el proceso contra el expresidente, advirtió violaciones a derechos fundamentales y criticó la ausencia de garantías legales durante su arresto

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Pedro Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

Pequeño lobo marino apareció en Lambayeque y preocupó a bañistas: Serfor confirmó su buen estado y lo trasladó a una zona segura

Personas que realizaban actividades deportivas en la playa de Pimentel fueron las primeras en advertir la presencia del lobo marino y difundir el caso

Pequeño lobo marino apareció en Lambayeque y preocupó a bañistas: Serfor confirmó su buen estado y lo trasladó a una zona segura

La gratificación ya no se va solo en compras: crece el pago anticipado de deudas

En medio de presupuestos familiares más ajustados, la gratificación de julio gana un nuevo uso: adelantar pagos y reducir obligaciones financieras antes de que sigan acumulando intereses

La gratificación ya no se va solo en compras: crece el pago anticipado de deudas

¿Quién es Juan Manuel Requena, el mediocampista argentino que Héctor Cúper pidió para reforzar a Universitario?

La directiva merengue aceleró gestiones para incorporar al jugador rioplatense de 27 años que actualmente está en Unión La Calera de Chile

¿Quién es Juan Manuel Requena, el mediocampista argentino que Héctor Cúper pidió para reforzar a Universitario?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Balcázar sobre Pedro Castillo: “Yo podría indultar a cualquier condenado y no habría ninguna objeción que hacer”

Balcázar sobre Pedro Castillo: “Yo podría indultar a cualquier condenado y no habría ninguna objeción que hacer”

¿Quién es Flavio Cruz, el nuevo ministro de Trabajo de José María Balcázar? El excongresista que asumirá el MTPE por 19 días

Keiko Fujimori informa que ya prepara decretos de urgencia para ser emitidos al inicio de su gestión

Susel Paredes ironiza sobre plan de otorgar medalla de Gran Cruz a José Jerí: “¿Lo van a condecorar por lechero?"

Delia Espinoza: PJ admite demanda para anular segunda inhabitación de exfiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Exjefe del INPE advierte que el servicio comunitario de Magaly Medina es información reservada: “No se puede publicar”

Exjefe del INPE advierte que el servicio comunitario de Magaly Medina es información reservada: “No se puede publicar”

Ethel Pozo y su actual relación con Brunella Horna, Edson Dávila y Janet Barboza: “Una es mi genuina amiga y con otra no volvimos a hablar”

Ethel Pozo revela la traición de Edson Dávila y Janet Barboza al dejar América TV: "Supuestamente éramos amigos"

Camilo manda saludo a Perú antes de sus conciertos en Lima y Arequipa

Óscar de León sorprende con halago para Gisela Valcárcel: “Es un referente del arte peruano”

DEPORTES

¿Quién es Juan Manuel Requena, el mediocampista argentino que Héctor Cúper pidió para reforzar a Universitario?

¿Quién es Juan Manuel Requena, el mediocampista argentino que Héctor Cúper pidió para reforzar a Universitario?

Ignacio Buse competirá en el Masters 1000 de Montreal y quedó a un retiro de ingresar como preclasificado

Erick Noriega pasa a ser negociable en Gremio por un dilema: puertas abiertas para establecer tratativas con clubes europeos

A qué hora juega España vs Bélgica en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú