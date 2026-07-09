Perú

Choque entre buses del ‘Chama’ y ‘La P’ en Villa María del Triunfo deja al menos 20 heridos, entre ellos un adulto mayor

El SAMU movilizó cinco ambulancias para atender a los heridos del accidente en VMT y activó la alerta en establecimientos de salud de la zona

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Dos buses de transporte público chocaron en la avenida 26 de Noviembre, en Villa María del Triunfo, dejando varios pasajeros heridos. El SAMU y bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

Un choque entre dos buses de transporte público dejó cerca de 20 personas heridas la mañana de este jueves en la avenida 26 de Noviembre, en el distrito de Villa María del Triunfo. El accidente involucró a una unidad de la empresa ETUL4SA, conocida como “La P”, y otra perteneciente a la empresa Chama, ambas con pasajeros al momento del impacto.

En un primer reporte, medios de comunicación informaron que eran 13 los pasajeros afectados; sin embargo, horas después, TVPerú Noticias confirmó que la cifra ascendía a cerca de 20 heridos. Equipos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) acudieron al lugar para brindar asistencia y trasladar a los afectados.

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De acuerdo con información preliminar recogida en la zona, las lluvias registradas en Lima y el estado mojado de la pista serían algunos de los factores que se investigan como posibles causas del accidente. Además, las autoridades evalúan si el presunto exceso de velocidad influyó en el choque entre ambas unidades de transporte público.

Dos buses de transporte público en una carretera mojada, uno con parabrisas destrozado y frontal dañado, el otro con ventanilla lateral rota
Dos buses de transporte público con daños visibles, de las empresas ETUL4SA y Chama, permanecen en la avenida 26 de Noviembre en Villa María del Triunfo, Lima, tras su colisión. (Composición: Infobae Perú)

Pistas mojadas y presunto exceso de velocidad entre las primeras hipótesis tras choque de buses

Según los testimonios recogidos por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, el accidente ocurrió cuando un bus de la línea ETUL4SA “La P” habría impactado por la parte posterior contra una unidad de la empresa Chama. El fuerte golpe provocó que varios pasajeros resultaran afectados mientras se encontraban dentro de los vehículos.

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Durante la cobertura desde el lugar del accidente, se observaron daños en ambas unidades, principalmente en la parte delantera del bus de ETUL4SA y en la zona posterior del vehículo de Chama. Los equipos de emergencia restringieron el acceso a los buses mientras realizaban las labores de atención y evacuación de los pasajeros.

Dos autobuses de transporte público chocados en una calle mojada, con personal de bomberos y de emergencia en uniformes rojos y personas civiles alrededor
Personal de emergencia asiste a personas en la avenida 26 de Noviembre tras el choque de dos buses en Villa María del Triunfo, Lima, que dejó cerca de 20 heridos. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana)

Un reportero de Panamericana Televisión señaló que las pistas mojadas por las intensas lluvias registradas en la zona podrían haber contribuido al impacto. Sin embargo, esta versión forma parte de las primeras hipótesis y deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de las investigaciones.

Adulto mayor de 84 años entre los pasajeros afectados tras accidente

Entre los pasajeros más afectados se encuentra un adulto mayor de 84 años, quien sufrió una lesión en el cuello, según informó el SAMU. Asimismo, una mujer de 55 años resultó con policontusiones tras el impacto entre los dos buses.

El accidente dejó cerca de 20 pasajeros heridos, quienes recibieron atención médica en la zona. Algunos presentaron contusiones y otras lesiones producto del fuerte impacto, por lo que fueron evaluados antes de ser trasladados a establecimientos de salud.

Tres rescatistas con chalecos de SAMU trasladan a una persona en camilla hacia la parte trasera de una ambulancia abierta
Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ingresa a un herido a una ambulancia tras el choque de buses en Villa María del Triunfo, Lima. (Captura: Buenos Días Perú / Panamericana)

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, a través del SAMU, se movilizaron cinco ambulancias para atender a las personas afectadas. Además, otra unidad quedó preparada para responder ante una eventual necesidad y los establecimientos de salud de la jurisdicción fueron puestos en alerta para recibir a posibles pacientes.

Personal de bomberos también participó en la emergencia y apoyó en la atención de los pasajeros mientras se coordinaba su evacuación. La rápida intervención permitió trasladar a los heridos para que recibieran atención médica.

Tras el accidente, las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las causas exactas del choque entre las unidades de transporte público. La investigación deberá establecer si las condiciones de la vía, la velocidad de los vehículos u otros factores influyeron en el impacto.

Mientras continúan las evaluaciones, los equipos de emergencia permanecen atentos a la evolución de los pasajeros afectados y a la actualización oficial sobre su estado de salud.

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