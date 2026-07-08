¿Resfrío o alergia? Especialistas explican cómo reconocer cada enfermedad y cuándo acudir al médico

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Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha que busca sensibilizar sobre la importancia de prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades alérgicas, afecciones que figuran entre las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y que, de no ser atendidas a tiempo, pueden afectar significativamente la calidad de vida de los niños.

La preocupación no es menor. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma continúa siendo la enfermedad crónica más frecuente en la población infantil. En el Perú, además, el Ministerio de Salud (MINSA) reportó que durante 2025 se registraron 824.978 episodios de infecciones respiratorias agudas (IRA) en menores de cinco años, uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de enfermedades.

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En ese contexto, especialistas advierten que uno de los errores más comunes es confundir una alergia respiratoria con un resfrío, ya que ambas afecciones comparten varios síntomas, aunque requieren tratamientos distintos.

¿Cómo diferenciar un resfrío de una alergia?

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El pediatra Eduardo Falla Vidarte, de la clínica Auna Chiclayo, explicó que la persistencia de los síntomas es una de las principales diferencias entre ambas enfermedades.

“Es frecuente que los padres confundan una alergia respiratoria con un resfrío, ya que ambas comparten algunos síntomas. Sin embargo, cuando la congestión nasal, los estornudos, la picazón en la nariz o en los ojos y la secreción nasal transparente persisten por varios días o se presentan de forma recurrente, es importante acudir al especialista para establecer un diagnóstico oportuno e iniciar el tratamiento adecuado”, señaló el especialista.

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El médico indicó que reconocer estas señales de manera temprana permite iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones.

Signos de alarma que requieren atención médica

Aunque muchas alergias respiratorias pueden controlarse con tratamiento, existen síntomas que requieren atención médica inmediata, especialmente cuando el niño presenta:

Dificultad para respirar.

Respiración acelerada o agitada.

Silbidos en el pecho.

Hundimiento de las costillas al respirar.

Coloración azulada en labios o uñas.

Fiebre persistente o difícil de controlar.

Decaimiento marcado o somnolencia excesiva.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, el especialista recomienda acudir de inmediato a un establecimiento de salud.

Factores que pueden desencadenar una alergia

El pediatra también recordó que diversos factores ambientales pueden provocar o agravar una alergia respiratoria. Entre ellos se encuentran los ácaros del polvo, el moho, el polen, el pelo de mascotas, el humo del tabaco y los cambios bruscos de temperatura.

Para reducir el riesgo de complicaciones, aconseja mantener los ambientes limpios y ventilados, lavar con frecuencia la ropa de cama, evitar la exposición al humo del cigarrillo y seguir las indicaciones del médico tratante.

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EsSalud registra más de 375 mil casos de rinitis alérgica

Una mujer de mediana edad, sentada en su sala, muestra signos de incomodidad al tocarse la nariz, posiblemente debido a congestión nasal o alergias. La imagen ilustra una situación común relacionada con problemas respiratorios en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda por atención especializada también refleja la magnitud del problema. En el marco del Día Mundial de la Alergia, EsSalud informó que la rinitis alérgica no especificada fue el diagnóstico más frecuente por enfermedades alérgicas entre 2023 y junio de 2026, con 375.241 casos registrados.

Le siguen la alergia no especificada (115.028 casos), la dermatitis alérgica de contacto (100.763), la urticaria alérgica (53.499) y otras formas de rinitis alérgica, que superan los 39 mil casos.

La inmunoterapia puede controlar hasta el 80 % de las alergias

El doctor Kiars Themme Afán, especialista en Inmunología y Alergia del Hospital Rebagliati de EsSalud, explicó que, si bien las alergias no tienen una cura definitiva, existe un tratamiento que modifica la evolución de la enfermedad.

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“Las alergias pueden controlarse hasta en un 80 % mediante la inmunoterapia. A diferencia de los antihistamínicos, que solo alivian los síntomas temporalmente, este tratamiento actúa sobre la causa de la alergia y ayuda al organismo a desarrollar tolerancia al alérgeno”, afirmó.

Antes de iniciar este tratamiento, el especialista indicó que se realiza el prick test, una prueba cutánea que permite identificar con precisión los alérgenos responsables de la reacción.

“Con los resultados del prick test elaboramos una inmunoterapia personalizada. El tratamiento consiste en gotas sublinguales que el paciente toma diariamente durante aproximadamente tres años, con evaluaciones periódicas para medir su evolución”, precisó.

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Asimismo, señaló que las vacunas utilizadas para la inmunoterapia en EsSalud son elaboradas por un equipo especializado, lo que permite adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente.

Evitar la automedicación

Finalmente, el alergólogo exhortó a la población a no restar importancia a los síntomas persistentes y acudir a consulta médica para obtener un diagnóstico preciso.

“Un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y evitar que la enfermedad progrese o se complique con otras afecciones, como el asma. La automedicación solo controla temporalmente los síntomas y retrasa el manejo adecuado”, enfatizó.

En la misma línea, el pediatra Eduardo Falla Vidarte recordó que una evaluación médica temprana puede marcar la diferencia en la salud infantil.

“Ante cualquier síntoma persistente o recurrente, la evaluación médica es fundamental. Un diagnóstico temprano permite controlar la enfermedad, prevenir complicaciones y asegurar un adecuado desarrollo del niño. No todos los cuadros respiratorios son un resfrío, y reconocer esa diferencia puede marcar una gran diferencia en la salud de los más pequeños”, concluyó.

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