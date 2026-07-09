Lo que se sabe del robo de lingotes de oro en Surco: balacera dejó un herido, un secuestrado y la Policía busca a la banda armada

Una banda de entre cuatro y cinco delincuentes armados interceptó un vehículo que trasladaba un cargamento de oro en Santiago de Surco. Composición: Infobae

La Policía Nacional del Perú mantiene una investigación en Santiago de Surco tras un violento asalto registrado durante la mañana de este jueves en una de las principales vías del distrito. El caso movilizó a peritos de criminalística y agentes policiales debido al uso de armas de fuego, el secuestro de una de las víctimas y el robo de una carga de oro que tenía como destino el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Las diligencias continúan en la auxiliar de la avenida El Derby, donde las autoridades acordonaron la zona para recoger evidencias y reconstruir la secuencia del ataque. El hecho también provocó restricciones al tránsito vehicular y peatonal mientras los especialistas realizan las pericias correspondientes.

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Ataque armado dejó un herido y un secuestrado

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las seis de la mañana en la auxiliar de la avenida El Derby, en Santiago de Surco. Un vehículo que trasladaba una mochila con oro fue interceptado por otra camioneta de la que descendieron entre cuatro y cinco sujetos encapuchados y armados.

Los delincuentes dispararon contra el vehículo de las víctimas. En la escena, los peritos contabilizaron alrededor de 24 casquillos de bala, evidencia que forma parte de la investigación que desarrolla la Policía Nacional del Perú junto con personal de Criminalística.

Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de la mochila que contenía el oro y también secuestraron al copiloto del vehículo. Según la información preliminar difundida en el lugar, el hombre sería conocido con el alias de “Urbano”. Su ubicación todavía forma parte de las investigaciones policiales.

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El conductor, identificado como César Espinosa, de 46 años, recibió impactos de bala y resultó herido. Según la información brindada por la Policía, el propio conductor declaró de manera voluntaria cómo ocurrió el ataque y explicó el recorrido que realizaban antes de la emboscada.

Balacera y secuestro en Surco en plena avenida El Derby por robo de lingotes de oro. Latina

Según la declaración del conductor, la mochila con oro fue recogida en la avenida Del Polo. Después de esa operación, el vehículo tomó la auxiliar de la avenida El Derby con dirección hacia la Panamericana Sur.

El destino previsto era el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. De acuerdo con la información policial, la carga debía llegar a una empresa ubicada dentro del terminal aéreo, como parte del traslado programado.

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Los investigadores buscan determinar cómo los delincuentes conocieron el recorrido del vehículo y el momento exacto en el que transportaba el cargamento. Esa información forma parte de las diligencias que todavía permanecen en desarrollo.

Zona permaneció cerrada durante las diligencias

El trabajo policial obligó al cierre de la auxiliar de la avenida El Derby desde la puerta número tres del Jockey Plaza. La restricción alcanzó tanto al tránsito vehicular como al peatonal mientras los especialistas realizaban el levantamiento de evidencias.

La Policía acordonó el área para preservar la escena del crimen y permitir el trabajo de Criminalística. La medida también afectó a los conductores que buscaban incorporarse desde Surco y Camacho hacia la Panamericana Sur mediante esa vía auxiliar.

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El ataque ocurrió en un horario de alto movimiento. La zona concentra el tránsito de personas que se dirigen a centros educativos y lugares de trabajo, además del flujo habitual de vehículos que utilizan la Panamericana Sur y la avenida El Derby.

Caso recuerda otro robo de oro registrado en Lima

Durante la cobertura del caso se recordó un asalto con características similares ocurrido anteriormente en la Costa Verde, a la altura de San Miguel. En ese episodio, una camioneta interceptó otro vehículo que trasladaba oro y un grupo de sujetos armados se llevó el cargamento.

Según la información difundida durante el informe, después de ese robo no se presentó una denuncia formal por parte de los propietarios del mineral. Esa situación llevó a la Policía a sostener la hipótesis de que la carga tendría un origen ilegal.

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El informe también señaló que este tipo de cargamentos suele despertar interrogantes sobre las condiciones en las que se realiza su transporte. En esta oportunidad, el oro era trasladado dentro de una mochila y no contaba, según la información disponible, con un vehículo blindado ni un sistema de custodia de seguridad durante el recorrido hacia el aeropuerto.

La Policía Nacional del Perú mantiene las investigaciones para identificar a los responsables del ataque, ubicar al copiloto secuestrado y recuperar el cargamento robado. Mientras tanto, los peritos continúan con el análisis de las evidencias recogidas en la escena del crimen como parte de las diligencias del caso.

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