Así se organiza el agrupamiento de la Marina de Guerra para la parada militar del 29 de julio

La Marina de Guerra del Perú organiza un agrupamiento de 1.068 integrantes para participar en la parada y desfile cívico militar del 29 de julio en la Base Naval del Callao. El evento, esperado por la ciudadanía, contará con la presencia de personal masculino y femenino, así como una estructura específica de regimiento, batallones y compañías.

Según explicó el capitán de corbeta Renato Lermo, el agrupamiento naval que participará en la parada militar está conformado con un 15% de mujeres entre sus filas. El oficial detalló que la distribución incluye un regimiento, dos batallones y diez compañías, lo que permite una organización precisa para el desfile.

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Asimismo, señaló que la diferencia principal entre el paso de la Marina de Guerra y otras fuerzas armadas radica en la postura.

La organización del agrupamiento naval incluye regimiento, batallones y compañías, bajo un estilo distintivo de paso y una estricta preparación previa en la base del Callao| Foto: II División de Ejército - EP

“Desfilamos llevando el paso a cuarenta y cinco grados, a más o menos cuarenta centímetros a nivel del piso y llevando la punta del pie hacia adelante”, precisó. Este estilo otorga un ritmo característico, visible durante las prácticas en la base naval del Callao.

Marina de Guerra se prepara desde julio

Los preparativos para la parada militar de este año comenzaron a inicios de julio. El agrupamiento naval se ha reunido en cinco ocasiones para afinar la coordinación y la precisión de sus movimientos. En esta edición también se contará con la presencia del general Calle y del Congra Armas, lo que refuerza la importancia institucional del desfile.

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El comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Javier Bravo de Rueda, indicó que los ensayos buscan asegurar que la presentación destaque por su exactitud y ritmo, valores que la considera parte de su identidad.

El público podrá observar la participación de mujeres y hombres en igual medida, así como el despliegue de compañías que conforman el agrupamiento naval.

La Marina de Guerra del Perú prepara su agrupamiento para la parada militar del 29 de julio| Foto: II División de Ejército - EP

¿Cuándo se realizará la parada militar?

El miércoles 29 de julio de 2026 está programada la Gran Parada y Desfile Militar, considerada una de las principales actividades de las Fiestas Patrias en Perú, ya que la fecha ya es conocido por los ciudadanos. Esta ceremonia es feriado nacional y concentra la atención de miles de ciudadanos, quienes siguen el evento tanto de manera presencial como a través de los medios de comunicación. El desfile cuenta con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, instituciones que desfilan ante la mirada del público y autoridades del país.

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Para esta edición, está confirmada la presencia de la presidenta electa, Keiko Fujimori, quien tendrá solo un día de asumir el cargo tras ganar en su cuarto intento. Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente si el desfile se realizará en la avenida Brasil, espacio tradicionalmente utilizado para este evento y reconocido por reunir a cientos de personas en cada edición.

Como se recuerda, el 28 de julio se conmemora la independencia del Perú, fecha en la que se recuerda la proclamación realizada en 1821. Este día marca el inicio de la vida republicana del país y es celebrado a nivel nacional con ceremonias oficiales.

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