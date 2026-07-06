Cabo Verde, Vozinha y su relación comercial con Perú: estos son los productos peruanos que brillan en la mesa del archipiélago africano

Asi recibieron a Cabo Verde tras su paso por el Mundial

La selección de Cabo Verde firmó una de las historias más llamativas del Mundial 2026 al avanzar hasta octavos de final. Frente a una multitud en Miami, el equipo africano igualó dos veces el marcador ante Argentina y llevó el partido hasta el tiempo extra, donde finalmente quedó eliminado tras un ajustado 3-2.

El desempeño del conjunto dirigido por Bubista y liderado por su guardametas Vozinha fue elogiado por medios de todo el mundo, que recogieron el orgullo del técnico y la satisfacción de un país que, por primera vez, dejó huella en la historia grande del torneo.

Pero, más allá del resultado, la campaña de Cabo Verde despertó el interés internacional sobre este pequeño archipiélago y su proyección en la escena global. ¿Qué relación mantiene actualmente con países de América Latina como Perú? ¿Existe un vínculo comercial relevante?

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El intercambio comercial entre Perú y Cabo Verde sumó USD 133 mil en exportaciones peruanas y apenas USD 336 en importaciones entre enero y abril de 2026.

El pimiento piquillo y las legumbres, protagonistas del intercambio

Según datos de ADEX Data Trade, el intercambio entre Perú y Cabo Verde es todavía incipiente y muy desigual. Entre enero y abril de 2026, las exportaciones peruanas sumaron 133 mil dólares FOB, mientras que las importaciones desde Cabo Verde apenas alcanzaron 336 dólares CIF.

El saldo comercial resultó ampliamente favorable a Perú, con una diferencia de más de 132 mil dólares. Los envíos peruanos corresponden exclusivamente al sector agropecuario y agroindustrial, sin participación de productos tradicionales ni de otros rubros.

Las exportaciones de Perú a Cabo Verde se concentraron solo en productos agropecuarios y agroindustriales, sin participación de otros sectores. Foto: (iStock)

El pimiento piquillo preparado o conservado lideró las exportaciones peruanas a Cabo Verde, con ventas por 90 mil dólares, seguido por arvejas gandul y diversas variedades de frijoles. Solo dos empresas concentran la totalidad de estos envíos: Green Perú S.A. y Geale Agrotrading E.I.R.L.. Aquí los principales:

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Pimiento piquillo (Capsicum annuum)

Arvejas gandul (Cajanus cajan)

Frijol común negro (Phaseolus vulgaris, excepto para siembra)

Pallares

Frijol canario

Otros frijoles salvajes o caupí (Vigna unguiculata)

En sentido inverso, las importaciones desde Cabo Verde fueron prácticamente simbólicas, limitadas a una partida de partes de embragues a cargo de Embragues y Repuestos Benvenuto S.R.L. (Embreven S.R.L.).

De acuerdo con la Asociación de Exportadores, que recientemente organizó el III Encuentro Empresarial de Capsicum en Chiclayo, las ventas peruanas hacia ese destino retrocedieron 11% respecto al mismo periodo del año pasado, en línea con la tendencia de los últimos años.

El impulso del capsicum peruano en el mundo

La presencia del pimiento piquillo en el intercambio bilateral refleja el auge de la industria de capsicum en Perú.

En 2025, el país se consolidó como el segundo mayor exportador de capsicum (ajíes, rocotos y pimientos) de América Latina y el Caribe, detrás de México, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

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El pimiento piquillo preparado o conservado lideró los envíos de Perú a Cabo Verde con ventas por 90 mil dólares, seguido por legumbres como arvejas gandul y frijoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese año, los despachos peruanos sumaron 365 millones de dólares, impulsados por productos como la páprika, el pimiento piquillo y el pimiento morrón. Estos tres productos representaron cerca del 81% de las exportaciones totales del rubro.

La cadena capsicum peruana ha ganado proyección internacional gracias a su capacidad para innovar y adaptarse a tendencias globales, como la demanda de ingredientes naturales para la industria alimentaria.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones del sector superaron los 115 millones de dólares, aunque persisten desafíos asociados al clima y la necesidad de incorporar tecnología para mantener la competitividad.

Cabo Verde quedó fuera del Mundial 2026 tras perder 3-2 con Argentina en el tiempo extra, pero su campaña amplió la visibilidad internacional del archipiélago. REUTERS/Danilson Sequeira IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Un futuro abierto para Cabo Verde

El desempeño de Cabo Verde en el Mundial 2026 trasciende lo futbolístico. La exposición internacional alcanzada por el equipo y el entusiasmo de su población abren nuevas oportunidades para el país en el escenario global.

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Más allá del comercio, el interés por su cultura y sus destinos turísticos crece, y se multiplican las posibilidades de cooperación con países de América Latina y otras regiones.

La experiencia de la industria capsicum peruana muestra el potencial de las cadenas agroindustriales para abrir mercados y fortalecer vínculos bilaterales.

El reto para ambos países es ampliar el intercambio y explorar nuevos espacios de colaboración en servicios, cultura y turismo, aprovechando el impulso que genera la destacada campaña de Cabo Verde en el mayor escenario deportivo del planeta.